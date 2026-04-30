Σωτήρης Καλυβάτσης: Ποιες είναι οι σχέσεις του με τους ΑΜΑΝ

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης βρέθηκε προσκεκλημένος στην παρέα του «Buongiorno» του ΜΕGA, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. Ο ηθοποιός έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης, ενώ με αφορμή την παράσταση «Caveman» που πρωταγωνιστεί ανέφερε πως πρόκειται για την καλύτερη στιγμή του στην καλλιτεχνική διαδρομή του.

Σωτήρης Καλυβάτσης: «Τώρα πια δεν αμφισβητώ το ταλέντο μου»

«Αισθάνομαι πολύ τυχερός για αυτό το κείμενο που ήρθε στα χέρια μου», είπε. «Η αποδοχή του κόσμου είναι η βασική αμοιβή. Όμως, όταν συνάδελφοι και ιδιαίτερα κάποιος που έχει ενσαρκώσει αυτό τον ρόλο και με μεγάλη επιτυχία σου λέει όλα αυτά τα πράγματα και σου δίνει το χειροκρότημά του, είναι ένα ιδιαίτερο βραβείο.

Τώρα πια δεν αμφισβητώ το ταλέντο μου. Με τα χρόνια πλέον ‘κουρδίζω’ το μυαλό μου. Με τον δικό μου βηματισμό εξελίσσομαι, αυτό με ικανοποιεί και χαίρομαι», συμπλήρωσε.

«Αν πω ναι σε κάτι, είμαι ψυχή και σώμα εκεί. Είμαι αφοσιωμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι για τα φράγκα ή διεκπεραιωτικά».

«Δεν έχουμε καμία επαφή με τους ΑΜΑΝ»

Όπως είπε, τα μέλη των ΑΜΑΝ δεν έχουν πλέον επαφές, ενώ για την σάτιρα είπε πως «είναι πάντα απέναντι στην εξουσία, είναι πολιτική κυρίως. Άλλο η πλάκα, άλλο η σάτιρα».

Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία στην παράσταση «Caveman» υπογράφει ο Γιώργος Γαλίτης.