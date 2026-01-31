Σωτήρης Καλυβάτσης: Θα ξαναέκανε το Α.Μ.Α.Ν με τον Αντώνη Κανάκη;

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης βρέθηκε προσκεκλημένος στην τηλεοπτική εκπομπή Φάνη Λαμπρόπουλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να επιστρέψει η σατυρική εκπομπή Α.Μ.Α.Ν.

Παράλληλα, ο ηθοποιός πώς ήταν οι συνεργασίες του με τους Λάκη Λαζόπουλο, Κώστα Μητσικώστα και ο Αντώνη Κανάκη:

«Όλοι στη δουλειά τους είναι απαιτητικοί. Δεν γίνεται αλλιώς να είσαι ‘μεγάλος’. Αν κάναμε την κωμωδία όπως την κάναμε παλιά, θα ήμασταν κανονικά στη φυλακή. Δεν νομίζω ότι θα άντεχε η εκπομπή πάνω από μια μέρα, με την λογική εκείνων που κάναμε τότε».

Σωτήρης Καλυβάτσης: «Μπορεί να γίνει, κάνεις δεν ξέρει»

Όσον αφορά το αν θα γινόταν reunion με τους «ΑΜΑΝ» ο ίδιος σχολίασε: «Δεν ξέρω τι να σου πω… Μπορεί όταν μεγαλώσουμε πιο πολύ από τώρα. Φαντάζεσαι να είμαστε 75-80 χρονών και να κάνουμε ένα ‘Αμανάκι’. Περίμενε! Μπορεί να γίνει, κάνεις δεν ξέρει. Ξέρεις τι σου φέρνει αυτή η ζωή;»

Έρχεται γάμος με την Υρώ Λούπη;

«Δεν έχω κάνει πρόταση γάμου. Δεν είμαι του γάμου. Την Υρώ τη γνώρισα στη στεριά, είχα βγει από το κότερο.

Πρέπει να πω ότι δεν μένω στο ενοίκιο αλλά στο σπίτι της Υούς. Θα της φάω την προίκα χωρίς να την παντρευτώ. Με την Υρώ γνωριστήκαμε μέσα από συνεργασία, παίζαμε μαζί στο θέατρο.

Έτσι ήρθαμε κοντά, έτσι ανακάλυψε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μου. Τη θαύμασα κι εγώ ως άνθρωπο και καλλιτέχνη και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε».