«Σε συζητήσεις με την Φενέρμπαχτσε ο Γιούρτσεβεν» (pic)

Η Φενέρμπαχτσε θέλει την επιστροφή του Ομέρ Γιούρτσεβεν στην ομάδα, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ο Τούρκος σέντερ μετά τη σύντομη θητεία του στο NBA φαίνεται ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη με το σύνολο του Γιασικεβίτσιους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεπορτάζ των Τούρκων αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε καλό επίπεδο και μένει να φανεί αν θα επισημοποιηθεί το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές.

🚨 Fenerbahçe Beko, Ömer Faruk Yurtseven ile görüşmelere başladı. Maaş konusunda müzakereler devam ediyor. Şu an süreç olumlu durumda. (Via:@dogukannyildirm) pic.twitter.com/a06q4su0Mz — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) April 30, 2026

Ο Γιούρτσεβεν έπαιξε στη Φενέρμπαχτσε για τρία χρόνια, από το 2013 έως το 2016 και στη συνέχεια έκανε το βήμα για το NCAA και στην πορεία αγωνίστηκε στο NBA. Σε 50 παιχνίδια της Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πέρυσι και φέτος, ο Γιούρτσεβεν είχε μέσο όρο 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ σε 17.3 λεπτά συμμετοχής. Φέτος ο Τούρκος σέντερ είχε 6.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ σε 12.3 λεπτά συμμετοχής.

Πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον έμπειρο σέντερ να βρίσκεται, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, σε συζητήσεις με την Φενερμπαχτσέ. Θα φανεί το επόμενο διάστημα εάν επιβεβαιωθούν τα σχετικά ρεπορτάζ και εάν τελικά ο Γιούρτσεβεν θα επιστρέψει στην πατρίδα του για χάρη της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή την περίοδο η Φενερμπαχτσέ παίζει στα playoffs της Euroleague, με τους Τούρκους να παίζουν με την Ζαλγκίρις.