Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Το μέλλον του Ταμπόρδα μετά την Καβάλα
Ποδόσφαιρο 18 Δεκεμβρίου 2025 | 19:12

Παναθηναϊκός: Το μέλλον του Ταμπόρδα μετά την Καβάλα

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδειξε ποδοσφαιρικό σφυγμό στο παιχνίδι, αλλά προς το παρόν ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για τον Ιανουάριο δεν διαφοροποιείται.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα ήταν το κεντρικό πρόσωπο στη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της Καβάλας στο «Ανθή Καραγιάννη». Γιατί ήταν ο πρώτος ποδοσφαιρικός σφυγμός που έδειξε ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός μετά την άφιξη του στην Αθήνα στις 31 Αυγούστου. Με ένα ωραίο γκολ, με αυτοπεποίθηση, με καλύτερη φυσική κατάσταση και με όρεξη, ο Ταμπόρδα διακρίθηκε απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ χαμηλού επιπέδου, είναι η αλήθεια. Πλέον, μετά το ματς της Τετάρτης, η συζήτηση για την αξιοποίηση του Ταμπόρδα από τον Ράφα Μπενίτεθ αναζωπυρώθηκε. Άλλωστε, ο Ταμπόρδα δεν είναι τυχαίος…

Ήταν η μεταγραφή που το περασμένο καλοκαίρι περισσότερο από κάθε άλλη, ενθουσίασε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Παρότι η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων δεν είχε εικόνα για τις δυνατότητες, γιατί δεν παρακολουθεί το πρωτάθλημα της Αργεντινής, το προφίλ του 24χρονου μεσοεπιθετικού έκρυβε υποσχέσεις. Αργεντινός, «δεκάρι», πρωταθλητής με την άσημη Πλατένσε και μέλος του ρόστερ της Μπόκα Τζούνιορς. Στα στιγμιότυπα στο Διαδίκτυο, ο Ταμπόρδα απεικονιζόταν με μικρή χαίτη, μαζεμένες κάλτσες και στυλ που παραπέμπει σε παλιότερες εκδοχές του αθλήματος, που απαντώνται πλέον μόνο στη Λατινική Αμερικής.

Όλο αυτό το «πακέτο» σε συνδυασμό με το μυστήριο του αγνώστου, καλλιέργησαν μεγάλες προσδοκίες για τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο οποίος – χωρίς να το ξέρει – ανέλαβε το βάρος να αντικαταστήσει τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός «μάγος» δεν έμεινε στην Αθήνα, αλλά πρόλαβε να εντυπωσιάσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Συνεπώς, πριν καν έρθει στην Αθήνα, ο Βιθέντε Ταμπόρδα έπρεπε να φανεί αντάξιος υπέρμετρων απαιτήσεων. Να εμφανιστεί τουλάχιστον ως Έκι Γκονζάλες και Σεμπάστιαν Λέτο, προκειμένου να δικαιώσει την αναμονή για το πρόσωπο του. Μία αντίξοη συνθήκη για έναν παίκτη ο οποίος έφυγε για πρώτη φορά από την Αργεντινή, προκειμένου να παίξει ποδόσφαιρο σε μία ευρωπαϊκή χώρα.

Όπως αποδείχτηκε, ο Ταμπόρδα ήταν ανέτοιμος ψυχολογικά για να διαχειριστεί την μετακόμιση και τα συναισθήματα, πιθανώς πιεσμένος και από το κόστος της μεταγραφής του. Διότι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε 4,3 εκατομμύρια ευρώ στη Μπόκα Τζούνιορς για το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Ευθύνες σε παίκτη και ομάδα

Όταν τρεις προπονητές σε λίγους μήνες δεν εμπιστεύονται τον Ταμπόρδα, η κύρια ευθύνη βαραίνει τον παίκτη. Αν Ρουί ο Βιτόρια είχε προσωπικούς λόγους να παραγκωνίσει τον Αργεντινό άσο εξαιτίας της υποβόσκουσας διαμάχης του με τον άνθρωπο που επέλεξε τον Αργεντινό άσο, τον Γιάννη Παπαδημητρίου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Χρήστο Κόντη και Ράφα Μπενίτεθ. Μάλιστα, ο Ισπανός εξήγησε δημοσίως ότι προτίμησε τον Μπρέγκου αντί για τον Ταμπόρδα, παρότι επαίνεσε την προσπάθεια του στις προπονήσεις. 

Δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ότι ο 24χρονος μεσοεπιθετικός δεν νιώθει άνετα και δεν έχει προσαρμοστεί. Έχει δημιουργήσει μετρημένες φιλίες στην Αθήνα, στις αποστολές συνήθως δεν συμμετέχει στις παρέες και συχνά παραμένει απομονωμένος. Όσοι έχουν μιλήσει μαζί του περιγράφουν έναν εσωστρεφή χαρακτήρα, που έχει χάσει την αυτοπεποίθηση του.

Από την άλλη, η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει χειριστεί κατάλληλα ένα ακριβό περιουσιακό στοιχείο του ρόστερ. Για παράδειγμα, ο Βαγιαννίδης όταν μετακόμισε στη Λισαβόνα, η Σπόρτινγκ είχε προετοιμάσει ένα πλάνο για την προσαρμογή του.

Ο «Βάγια» είχε οδηγό τις πρώτες μέρες του στην πόλη για να μην χάνεται, έναν σεφ για τη σωστή διατροφή του και με πρωτοβουλία των πρωταθλήτριας Πορτογαλίας, παρακολούθησε μαθήματα πορτογαλικών για την ομαλή ένταξη του στην πορτογαλική καθημερινότητα. Ο Ταμπόρδα εξυπακούεται ότι δεν είχε ανάλογη διαχείριση από τον οργανισμό του Τριφυλλιού, που δεν προστάτευσε την επένδυση του…

Το ζητούμενο είναι το μέλλον

Το παρελθόν ανήκει στο… παρελθόν. Εδώ και ένα μήνα, εργάζονται νέοι ιθύνοντες στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και καλούνται να διορθώσουν τα λάθη των προκατόχων τους. Οι Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Στέφανος Κοτσόλης συζήτησαν την υπόθεση του Ταμπόρδα με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος φέρεται να τόνισε ότι στην παρούσα φάση έχει ιεραρχήσει χαμηλά τον παίκτη στο ροτέισον.

Ωστόσο, στο Τριφύλλι ψάχνουν την κατάλληλη λύση για να προασπίσουν το συμφέρον του συλλόγου και να βοηθήσουν τον Αργεντινό άσο να συνέρθει. Η ΠΑΕ δεν μπορεί απλώς να αφήσει έναν παίκτη για τον οποίο ξόδεψε 4,3 εκατομμύρια ευρώ και να ζημιωθεί. Άρα, ο δανεισμός προβάλλει ως η καλύτερη επιλογή, για μην ξεμείνει ο 25χρονος επιτελικός χαφ στο «Γεώργιος Καλαφάτης», όπου θα κινείται μεταξύ πάγκου και εξέδρας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πλευρά του Ταμπόρδα είναι ενήμερη για τις εξελίξεις. Ο ατζέντης του Ταμπόρδα ταξίδεψε στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 29-30 Νοεμβρίου και είχε απ’ ευθείας συζητήσεις με τους ιθύνοντες του Παναθηναϊκού. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός προτιμά να παίξει δανεικός στην πατρίδα του, παρά στις ελληνικές επιλογές που του παρουσιάστηκαν. Ήδη το μανατζερικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Ταμπόρδα είχε μία κρούση από την Ουρακάν, που αναζητά «δεκάρι» στην αγορά, ενώ η πρώην ομάδα του παίκτη, Πλατένσε, δεν είναι αδιάφορη.

Το ενδεχόμενο να αντιστραφούν τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό και ο Ταμπόρδα να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, παρά την εμφάνιση του Αργεντινού στην Καβάλα. Με εισήγηση του Ράφα, οι «πράσινοι» ψάχνουν για έναν αριστερό εξτρέμ, αφού ο Ισπανός υπολογίζει για το «10» τους Τάσο Μπακασέτα και Φίλιπ Τζούρισιτς. Εκτός και αν ο Ταμπόρδα εντυπωσιάσει στο ενδιάμεσο στο Κορωπί και αλλάξει άρδην τα δεδομένα. 

