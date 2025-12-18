Παναθηναϊκός: «H Βίντζεβ Λοτζ θέλει τον Ντραγκόφσκι»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πολωνία υπάρχει ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι.
Ο Παναθηναϊκός φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος με το βάθος που έχει στη θέση του τερματοφύλακα και εξετάζει την απόκτηση ενός γκολκίπερ για να αντικαταστήσει ενδεχομένως τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι από τον οποίο υπάρχουν κάποια παράπονα που αφορούν την σταθερότητά του.
Έχει γραφτεί το όνομα του Κέπα για τους πράσινους, οι οποίοι έχουν και το διαπραγματευτικό όπλο του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος τον ξέρει και θα προσπαθήσει να τον πείσει.
Όπως αναφέρει λοιπόν ο Πολωνός ρεπόρτερ του «Goal.pl», ο Πολωνός γκολκίπερ βρίσκεται στα «ραντάρ» της ιστορικής Βίντζεβ Λοντζ, η οποία επίσης φέρεται να αναζητά τερματοφύλακα, καθώς δεν είναι ικανοποιημένοι από τους Ματσιέι Κικόλσκι και Βέλικο Ίλιτς, που εναλλάσσονται στον «άσο».
