Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 22:45
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 (παρ. 0-0 κ.δ): Κυρίαρχοι οι «ερυθρόλευκοι», δικό τους και το Betsson Super Cup!
Ποδόσφαιρο 03 Ιανουαρίου 2026 | 19:47

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 (παρ. 0-0 κ.δ): Κυρίαρχοι οι «ερυθρόλευκοι», δικό τους και το Betsson Super Cup!

Ο Ολυμπιακός με τρία γκολ στην παράταση (Ταρέμι 96’, Καλογερόπουλος 107’, Γιαζίτζι 113’), επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0 στο Παγκρήτιο και κατέκτησε το Betsson Super Cup!

«Ερυθρόλευκος» ο πρώτος τίτλος της φετινής σεζόν. Ο Ολυμπιακός με γκολ των Ταρέμι (96’), Καλογερόπουλου (107’) και Γιαζίτζι (113’), επικράτησε του ΟΦΗ στον τελικό του Betsson Super Cup, που πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο, με 3-0 και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο, για 5η φορά στην ιστορία του.

Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι από τους Κρητικούς και είχαν αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ, με τον Καλογερόπουλο να μπαίνει ως αλλαγή στο 88’ και να εξελίσσεται σε x-factor για τους Ερυθρόλευκους, καθώς κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 και λίγο αργότερα με κεφαλιά «κλείδωσε» το τρόπαιο για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γιαζίτζι, με τον Τούρκο μεσοεπιθετικό να μπαίνει αλλαγή στο 110’ και τρία λεπτά αργότερα να σκοράρει με ωραίο διαγώνιο σουτ για το 3-0. Σπουδαίο παιχνίδι και από τον Τζολάκη, που είχε δύο μεγάλες αποκρούσεις. Σε σουτ του Σαλσέδο στο 0-0 και σε τετ α τετ με τον Ισέκα στο 1-0.

Οι Πειραιώτες μετά τη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ, πρόσθεσαν ένα ακόμα Σούπερ Καπ στη συλλογή τους (1980, 1987, 1992, 2007, 2026) και μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στο 2026.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χσοέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακίτης και Έσε ήταν οι δύο στα χαφ, με τους Μάρτινς, Τσικίνιο και Ποντένσε πίσω από τον Ταρέμι. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον ΟΦΗ με τους: Χριστογεώργο, Κρίζμανιτς, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Γκονθάλεθ, Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Χατζηθεοδωρίδη, Σενγκέλια, Νους και Σαλσέδο.

Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη τελική στο παιχνίδι, με τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε και το δυνατό σουτ που έκανε ο Μπιανκόν στο 12’, με τον δυνατό αέρα να δυσκολεύει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων.

Στο 24’ ο ΟΦΗ απείλησε με τον Σαλσέδο, αλλά ο Τζολάκης του είπε «όχι» με μια σπουδαία απόκρουση. Μετά από γύρισμα που έγινε από αριστερά από τον Χατζηθεοδωρίδη, ο Σαλσέδο βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και σούταρε, αλλά ο διεθνής πορτιέρο απέκρουσε εντυπωσιακά με το αριστερό πόδι και κράτησε το μηδέν.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός απάντησε στην ευκαιρία του ΟΦΗ με τον Μπιανκόν, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε, μετά το ψαλιδάκι που έκανε ο Γάλλος σέντερ μπακ.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Μουζακίτης έκανε το δυνατό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας της κρητικής ομάδας απέκρουσε σε κόρνερ.

Ακυρώθηκε γκολ του Ολυμπιακού

Στο 36’ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Μουζακίτη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επικίνδυνο παίξιμο του Ταρέμι, πριν η μπάλα φτάσει στον νεαρό μέσο. Μια απόφαση που προκάλεσε την οργή του «ερυθρόλευκου» πάγκου και των παικτών της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, με τους Πειραιώτες να ζητούν από τον διαιτητή να μετρήσει το τέρμα του 19χρονου χαφ. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των νταμπλούχων, όμως, το γκολ ακυρώθηκε.

Δύο λεπτά αργότερα (38’) ο Ταρέμι έπεσε στην περιοχή του ΟΦΗ, μετά από μαρκάρισμα του Κρίζμανιτς, αλλά ο Τσακαλίδης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στο 44’ ο Μουζακίτης σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα κόντραρε και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ με τον Ρέτσο, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε σε κόρνερ, μετά την κεφαλιά του έμπειρου σέντερ μπακ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να απειλεί στο 47’ με τον Μουζακίτη και στο 55’ με τον Τσικίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, όμως, η εκτέλεση φάουλ του νεαρού άσου έφυγε άουτ, ενώ στη δεύτερη το σουτ του Πορτογάλου κόντραρε και η μπάλα βγήκε κόρνερ.

Στο 63’ ο Ζέλσον έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Χριστογεώργος απέκρουσε και στη συνέχεια ο Κωστούλας έδιωξε σε κόρνερ. Δέκα λεπτά αργότερα (73’), ο Ροντινέι σέντραρε από δεξιά, ο Χριστογεώργος απέκρουσε, ο Ζέλσον πήρε το ριμπάουντ και έκανε με τη μία το σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ μπλόκαρε. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ποντένσε βρήκε χώρο και σούταρε, αλλά ο πορτιέρο της κρητικής ομάδας μπλόκαρε και πάλι.

Την ίδια κατάληξη είχε επίσης το σουτ του Έσε στο 85’, αλλά και το αντίστοιχο του Ταρέμι στο 86’, ενώ στο 87’ ο ΟΦΗ απείλησε με τον Φούντα. Ο άσος της κρητικής ομάδας σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη.

Μετά τη φάση του Φούντα, ο Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη του αλλαγή και μάλιστα ήταν αναγκαστική, με τον Καλογερόπουλο να παίρνει τη θέση του τραυματία Μπιανκόν.

Στο 90+3’ ο τεχνικός του Ολυμπιακού έκανε και δεύτερη αλλαγή, με τον Γιάρεμτσουκ αντί του Τσικίνιο. Δύο λεπτά αργότερα (90+5’) ο Ροντινέι εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι έξω από την περιοχή του ΟΦΗ, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 90+9’ οι Πειραιώτες σκόραραν με τον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ, πριν την πάσα στον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, με το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση.

Ταρέμι και 1-0!

Πριν την έναρξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τον Κοστίνια αντί του Ροντινέι και στο 93 οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν πέναλτι σε αγκωνιά του Κωστούλα στον Καλογερόπουλο. Ο Ταρέμι στο 96’ εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Τρία λεπτά αργότερα (99’) ο Τζολάκης έκανε μεγάλη απόκρουση, σε τετ α τετ με τον Ισέκα. Ο άσος του ΟΦΗ βγήκε ταχύτατα στην κόντρα και σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών του είπε «όχι» και κράτησε το 1-0.

2-0 με τον Καλογερόπουλο

Στο 106’ ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τον Νασιμέντο αντί του Ταρέμι και στο 107’ ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 με κεφαλιά του Καλογερόπουλου, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη.

Το… κερασάκι από τον Γιαζίτζι

Στο 110’ ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών έριξε στο παιχνίδι τον Γιαζίτζι αντί του Ζέλσον και τρία λεπτά αργότερα ο Τούρκος με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 3-0, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να βάζει το κερασάκι στην… τριώροφη τούρτα των Πειραιωτών. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 3-0 και να κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η επιμονή του Ολυμπιακού. Ο ΟΦΗ το πάλεψε και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, αλλά οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 96’ βρήκαν το γκολ που τους έδωσε το προβάδισμα. Στη συνέχεια σκόραραν άλλα δύο για το τελικό 3-0.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Καλογερόπουλος. Ο νεαρός σέντερ μπακ μπήκε ως αλλαγή στο 88’ όταν τραυματίστηκε ο Μπιανκόν και άλλαξε το παιχνίδι, καθώς κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 και σκόραρε για το 2-0.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Κωστούλας. Ο νεαρός άσος του ΟΦΗ έκανε σπουδαίο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια του Betsson Super Cup και έδωσε μεγάλες μάχες με τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, αλλά στην αρχή της παράτασης έκανε το πέναλτι που έκρινε ουσιαστικά τον τελικό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Η διαιτησία του Τσακαλίδη προκάλεσε εκνευρισμό στους Ερυθρόλευκους, που είχαν πολλά παράπονα από τον διεθνή ρέφερι. Ειδικά στη φάση του 36ου λεπτού, όταν ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Μουζακίτη για επικίνδυνο παίξιμο του Ταρέμι, πριν η μπάλα φτάσει στον νεαρό μέσο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Οι Ολλανδοί Πάουλους Χούμπερτους Μάρτινους Βαν Μπόεκελ (VAR) και Ρίτσαρντ Βιλέλμους Μαρία Μάρτενς (AVAR) συμφώνησαν με τον διαιτητή Τσακαλίδη στη φάση του 36ου λεπτού, ενώ στη συνέχεια με χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ ακύρωσαν γκολ των Ζέλσον και Γιάρεμτοσυκ.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ταρέμι 96’, Καλογερόπουλος 107’, Γιαζίτζι 113’

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (88′ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέι (91′ Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς (110′ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (90+2′ Γιάρεμτσουκ), Ποντένσε (102′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (106′ Νασιμέντο)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (106′ Νέιρα), Λαμπρόπουλος (106′ Πούγγουρας), Χατζηθεοδωρίδης (68′ Μπαΐνοβιτς), Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (83′ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (68′ Φούντας – 90+5′ Ισέκα), Σαλσίδο

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0: Επιστροφή στις νίκες με ασίστ του Κωστούλα – Βαθιά «ανάσα» για την Γουλβς (3-0)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασίστ ο Κωστούλας, επιστροφή στις νίκες η Μπράιτον (2-0) - «Ανάσανε» η Γουλβς (3-0)

Στο πρώτο του ματς ως βασικός στην Premier League, ο Κωστούλας είχε ασίστ στη νίκη της Μπράιτον με 2-0 επί της Μπέρνλι για την 20η αγωνιστική - Πρώτη νίκη για τη Γουλβς με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Άρσεναλ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία από τους 7.000 οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Δυναμική παρουσία από 7.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο (vid+pics)

Βίντεο από το τελικό του Betsson Super Cup, στο Παγκρήτιο Στάδιο ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί της. Δυναμική παρουσία και από τον κόσμο του ΟΦΗ

Σύνταξη
Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «Χωριάτες» και στο -3 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Νίκη για την Άστον Βίλα και σε «απόσταση βολής» από την Άρσεναλ (3-1)

Μετά το «βαρύ» 4-1 από τη Άρσεναλ, η Άστον Βίλα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας με 3-1, για την 20η αγωνιστική της Premier League. Δύο γκολ ο ΜακΓκίν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Super Cup 03.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Betsson Super Cup. Τηλεοπτικά από το MEGA.

Σύνταξη
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση 19 τροπαίων

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα
Άνοιξε η όρεξη 03.01.26 Upd: 21:07

Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να βοηθήσουν» και τον λαό στην Κούβα. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση θα ανησυχούσα, τουλάχιστον λίγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

