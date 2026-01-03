Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε στην παράταση 3-0 τον ΟΦΗ, στον τελικό του Betsson super Cup και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν πανάξια στην κατάκτηση ενός ακόμα τροπαίου.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος πρόσθεσαν έτσι μια ακόμα κούπα στην τεράστια τροπαιοθήκη τους και πανηγύρισαν την επιτυχία στους στο Παγκρήτιο.

Οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σήκωσαν το τρόπαιο και γνώρισαν την αποθέωση από τους 7.000 οπαδούς τους που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου στην Κρήτη και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.

Στην απονομή βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης ο οποίος συνεχάρη τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του, ενώ χαιρέτησε και τους φιλάθλους των ερυθρολεύκων οι οποίοι με τη σειρά τους τον αποθέωσαν.

Δείτε την απονομή του τροπαίου στους «ερυθρόλευκους