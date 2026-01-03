Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.
- Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
- Ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Καραϊβική μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα
- Με λασποβροχές θα γιορτάσουμε τα Φώτα - Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες
- Το Ιράν καταδικάζει «την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της Βενεζουέλας
Ο Ολυμπιακός νίκησε στην παράταση 3-0 τον ΟΦΗ, στον τελικό του Betsson super Cup και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν πανάξια στην κατάκτηση ενός ακόμα τροπαίου.
Οι πρωταθλητές Ελλάδος πρόσθεσαν έτσι μια ακόμα κούπα στην τεράστια τροπαιοθήκη τους και πανηγύρισαν την επιτυχία στους στο Παγκρήτιο.
Οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σήκωσαν το τρόπαιο και γνώρισαν την αποθέωση από τους 7.000 οπαδούς τους που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου στην Κρήτη και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
Στην απονομή βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης ο οποίος συνεχάρη τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του, ενώ χαιρέτησε και τους φιλάθλους των ερυθρολεύκων οι οποίοι με τη σειρά τους τον αποθέωσαν.
Δείτε την απονομή του τροπαίου στους «ερυθρόλευκους
- Σκοράρει ασταμάτητα ο Παυλίδης: Χατ-τρικ κόντρα στην Εστορίλ (vids)
- Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
- Βαγγέλης Μαρινάκης: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων» (pic)
- Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
- Το πάλεψε πολύ και δικαιώθηκε πανηγυρικά
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)
- Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
- Αποθέωση για τον Βαγγέλη Μαρινάκη (pic+vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις