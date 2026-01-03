Ολυμπιακός: Τους 338 τίτλους έφτασαν οι «ερυθρόλευκοι»

Ακόμη έναν τίτλο πρόσθεσε στη συλλογή του ο Ολυμπιακός που επικράτησε με σκορ 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο στην παράταση, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο το Betsson Super Cup στο ποδόσφαιρο ανδρών.

Αυτή ήταν η 338η κούπα συνολικά για τους Πειραιώτες στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα και με δεδομένο ότι και την τρέχουσα σεζόν διεκδικούν τίτλους στις περισσότερες διοργανώσεις στις οποίες μετέχουν ο αριθμός αυτός αναμένεται να μεγαλώσει.

Ολυμπιακός: Η λίστα με τους 338 τίτλους που έχει κατακτήσει

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 65

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού: