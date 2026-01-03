Ολυμπιακός: Τους 338 τίτλους έφτασαν οι «ερυθρόλευκοι»
Στο Παγκρήτιο ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πέμπτο Super Cup της ιστορίας του και πλέον αριθμεί 338 τίτλους στα πέντε μεγάλα ομαδικά αθλήματα.
Ακόμη έναν τίτλο πρόσθεσε στη συλλογή του ο Ολυμπιακός που επικράτησε με σκορ 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο στην παράταση, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο το Betsson Super Cup στο ποδόσφαιρο ανδρών.
Αυτή ήταν η 338η κούπα συνολικά για τους Πειραιώτες στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα και με δεδομένο ότι και την τρέχουσα σεζόν διεκδικούν τίτλους στις περισσότερες διοργανώσεις στις οποίες μετέχουν ο αριθμός αυτός αναμένεται να μεγαλώσει.
Ολυμπιακός: Η λίστα με τους 338 τίτλους που έχει κατακτήσει
- Ποδόσφαιρο: 84
- Πόλο Ανδρών: 73
- Βόλεϊ Ανδρών: 65
- Μπάσκετ Ανδρών: 35
- Πόλο Γυναικών: 31
- Βόλεϊ Γυναικών: 22
- Μπάσκετ Γυναικών: 16
- Χάντμπολ Ανδρών: 12
Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού:
- Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)
- Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)
- Βόλεϊ Ανδρών 65 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup: 8, Super Cup: 3)
- Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)
- Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)
- Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)
- Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)
- Χάντμπολ 12 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 4)
