Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε υπομονή και καταφέραμε να πάρουμε τον τίτλο»

Ο Ολυμπιακός έκανε δικό του και το Betsson Super Cup με το 3-0 επί του ΟΦΗ και στις δηλώσεις του στο MEGA ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην υπομονή που είχαν οι παίκτες του.

Όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το ματς: «Ήρθαμε με στόχο να κερδίσουμε. Μας δυσκόλεψε ο ΟΦΗ. Είχαμε υπομονή και στην παράταση τα καταφέραμε να πάρουμε τον τίτλο»

Για τον Καλογερόπουλο: «Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όλους τους παίκτες που έρχονται από ακαδημίες. Συνήθως κοιτάμε τις μεταγραφές από τον εξωτερικό, αλλά εδώ έχουμε τον Τζολάκη, τον Κωστούλα που έφυγε, τον Μουζακίτη, τον Καλογερόπουλο και όλοι αυτοί έχουν μεγάλη αξία», ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, από την πλευρά του ανέφερε: «Αισθανόμαστε απογοήτευση γιατί ήμασταν ανταγωνιστικοί, είχαμε ευκαιρίες, μια πολύ σημαντική στο α’ ημίχρονο για να προηγηθούμε, στο 1-0 στην παράταση είχαμε ευκαιρία με τον Ισέκα να ισοφαρίσουμε, ήμασταν μέχρι ένα σημείο ανταγωνιστικοί απλώς στο τέλος η ποιότητα, δεχθήκαμε δύο γκολ από στατικές φάσεις.

Υπάρχει απογοήτευση αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Ήταν ένα τρόπαιο, δεν καταφέραμε να το κερδίσουμε και πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα.

Στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί μόνο η εμφάνιση, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας για όλους. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε καθημερινά, να βελτιωνόμαστε γιατί κάνουμε λάθη. Θα πρέπει να μειώσουμε τα λάθη μας στο παιχνίδι. Να γίνουμε ακόμα πιο θαρραλέοι με τη μπάλα στα πόδια και να καταφέρουμε στις στιγμές που πρέπει να βάλουμε εμείς γκολ ή να μην δεχόμαστε γκολ».