ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα (vids)
Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος προέρχονταν από ίωση, μπήκε αλλαγή και άλλαξε η εικόνα του ΠΑΟΚ που νίκησε τους Ισπανούς με γκολ του Ζίφκοβιτς. Καταπληκτικός και ο Γιακουμάκης με ασίστ και εύστοχο πέναλτι.
«Θηρίο» έγινε ο ΠΑΟΚ με την είσοδο του Κωνσταντέλια και υπέταξε την Μπέτις με σκορ 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το αποτέλεσμα δίνει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στα πλέι οφ, καθώς βρίσκεται στην 11η θέση με 12 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ βλέπει και πρόκριση στην 8αδα και την τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τη Λιόν.
Κόντρα στην Μπέτις, το σκορ άνοιξε ο Ζίφκοβιτς με κεφαλιά στο 67’. Καταπληκτικός και ο Γιακουμάκης με την ασίστ στο πρώτο γκολ και το εύστοχο πέναλτι. Μονόλογος το δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ. Αποθεώθηκε ο Λουτσέσκου.
Πριν το ματς κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην Τούμπα για τα θύματα του φονικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας.
Ευκαιρίες και οι δυο ομάδες
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε αγχωμένος και με πολλά λάθη. Παράλληλα οι φίλαθλοι προσπαθούσαν να μεταδώσουν τον ενθουσιασμό τους στην ομάδα. Πάντως, στην αρχή του αγώνα, η Ρεάλ Μπέτις (που έπαιξε με ελλείψεις) είχε κατοχή μπάλας, κάτι που υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ να οπισθοχωρήσει.
Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 20’ για την πρώτη ευκαιρία του παιχνιδιού και ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που απείλησε όμως το σουτ του Πέλκα, μετά από κεφαλιά-πάσα του Ζίβκοβιτς, δεν ήταν καλό και κατέληξε άουτ. Η Ρεάλ Μπέτις «απάντησε» με σουτ του ‘Αβιλα στο 23’ που είχε την ίδια τύχη.
Μετά την κεφαλιά του Κεντζιόρα στο 25’ που έφυγε άουτ, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να πιέζουν τον ΠΑΟΚ και στο 30’ έχασαν μεγάλη ευκαιρία: ο ‘Αβιλα έβγαλε πάσα στον Ρουϊμπάλ, όμως ο Τσιφτσής απέκρουσε το σουτ. Μετά από αυτό ο ΠΑΟΚ ανέβασε ρυθμό, άρχισε να πιέζει, όμως στο 35’ ο Γιακουμάκης δεν πρόλαβε τη μπάλα σε σέντρα του Κίνι. Επίσης, στο 37’ από σέντρα του Μπάμπα, ο Γιακουμάκης έκανε τακουνάκι που έφυγε παράλληλα προς την εστία και αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου.
Η είσοδος του Κωνσταντέλια
Η Μπέτις ήταν πιο απειλητική στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, με ένα επικίνδυνο σουτ του Ντεόσα να καταλήγει άουτ στο 53’. Στο επόμενο λεπτό (54’) ο Λουτσέσκου έβαλε τον Κωνσταντέλια που προέρχονταν από ίωση και ο Πελεγκρίνι τον Εζαλζουλί που έπαιξε στο Κόπα ‘Αφρικα. Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Γιακουμάκης στο 60’ που πλάσαρε άουτ μετά από γύρισμα του Ζίφκοβιτς.
Στο 62’ ο Πελεγκρίνι έκανε διπλή αλλαγή. Απόδειξη ότι ήθελε τη νίκη.
Όμως, ο ΠΑΟΚ τη δουλειά του και στο 67’ ο Ζίφκοβιτς με κεφαλιά έκανε το 1-0. Καταπληκτικό το γύρισμα του Γιακουμάκη, ενώ προηγήθηκε συνδυασμός Κωνσταντέλια, Μεϊτέ. Στο 76’ ο Τάισον έκανε γύρισμα αλλά κόπηκε. Το 2-0 πέτυχε ο Γιακουμάκης με πέναλτι στο 86’, το οποίο κέρδισε ο Κωνσταντέλιας από τον Μοράντε.
Μετά την ήττα στην Τούμπα, η Μπέτις εείναι πέμπτη με 14 βαθμούς.
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Γιακουμάκης ήταν διαρκής απειλή για την Μπέτις. Μπορεί να μην σκόραρε, όμως τον έτρεμαν οι αμυντικοί της.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Κωνσταντέλιας μπήκε αλλαγή στο 54’ και ο ΠΑΟΚ πήρε παραμάζωμα την Μπέτις. Από αυτό ξεκίνησε το πρώτο γκολ, αυτός κέρδισε και το πέναλτι.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Γκαρθία ήταν ανύπαρκτος και ο Πελεγκρίνι τον έκανε αλλαγή.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ιταλός Σότσα υπέδειξε αμέσως το πέναλτι στην ανατροπή του Κωνσταντέλια από τον Μοράντε στο 83’.
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ιταλός Ντανιέλε Τσίφι εξέτασε τη φάση και ακύρωσε γκολ του Γιακουμάκη στο 75’, καθώς προηγήθηκε οφσάιντ. Επιβεβαίωσε και το πέναλτι.
ΣΚΟΡΕΡ: 67’ Ζίφκοβιτς, 86΄Γιακουμάκης με πέναλτι.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (88’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (54’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (83’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (88’ Μύθου).
ΜΠΕΤΙΣ: Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα (62’ Ρόκα), Φορνάλς (62’ Λο Σέλσο, 68’ λόγω τραυμ. Πέρεζ)), Ντεόσα, Άβιλα, Ρουϊμπάλ (54’ Εζαλζουλί), Γκαρθία (68’ Μοράντε).
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
29/1: Λιόν-ΠΑΟΚ (22:00)
29/1: Μπέτις-Φέγενορντ (22:00)
