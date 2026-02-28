Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»

Καθώς η χώρα βρίσκεται λίγες μόλις ώρες από τη μαύρη επέτειο των τριών ετών από το δυστύχημα των Τεμπών, η μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη, του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού, προχώρησε σε μια συγκλονιστική ανάρτηση.

Την δήλωση έφερε στη δημοσιότητα ο δικηγόρος της, Όθωνας Παπαδόπουλος, με την μητέρα του Γεράσιμου να εύχεται την «Δικαίωση. Για να μη χάσουμε τελείως τον εαυτό μας, την ανθρώπινη ταυτότητά μας».

Ο 23χρονος φοιτητής είχε μεταφερθεί στο εξωτερικό για νοσηλεία και από τον Μάρτιο του 2025 έχει επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα, με τον Γεράσιμο να παραμένει σε κώμα και την οικογένεια να ελπίζει σε κάτι-σαν-θαύμα.

Η δήλωση της μητέρας του Γεράσιμου

«Ακούω παντού: “Μαύρη Επέτειος… την αποφράδα εκείνη μέρα…1096 φορές, 1096 ημέρες…” Ξανά και ξανά. Για μένα είναι η ίδια κι απαράλλαχτη. Ο Χρόνος, δεν γιατρεύει. Γιατί το τραύμα είναι εδώ, μέσα μου, μπροστά μου. Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη.

Και η Ελπίδα; Δώρο Θεού, και ανθρώπων ευλογημένων που καταθέτουν κάθε μέρα την ψυχή τους στην φροντίδα του παιδιού μου.

Και η Ευχή; Για τη Δικαίωση. Για να μη χάσουμε τελείως τον εαυτό μας, την ανθρώπινη ταυτότητά μας.

Σε όσους λοιπόν εκλήθησαν για να απολογηθούν και σε όσους -ελπίζω- στην πορεία να κληθούν, έχω να πω: Το Έγκλημα κι η τιμωρία, πάνε πιασμένα απ’ το χέρι. Αργά ή γρηγορότερα, η Νέμεσις γνωρίζει απ’ την Δικαιοσύνη πιο καλά. Πάντα Ανεξαιρέτως. Της είναι αδιάφορα η δύναμη και τα λεφτά. Βοή Λαού… Παρέα με τα κόκκαλα, αρχίσανε να τρίζουν και οι καρέκλες».

Ο Γεράσιμος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ο πατέρας του Γεράσιμου, Διονύσης Γεωργιάδης με δήλωση του την οποία και απέστειλε ο συνήγορος της οικογένειας ενόψει της 3η επετείου από την ημέρα που άλλαξε την ζωή τόσων οικογενειών μίλησε για την καθημερινή μάχη του Γεράσιμου να… υπάρξει και την οικογένειά του να «παραμείνει δυνατή».

«Ο Γεράσιμος βιώνει και αντέχει το δικό του Γολγοθά. Τρία χρόνια η καρδιά του χτυπά δυνατά. Καθημερινός Γολγοθάς τόσο για το υπέροχο ηρωικό αυτό παλικάρι, όσο και για όλη μας την οικογένεια, που προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο, να παραμείνει όρθια, δυνατή αλλά και αντάξια των δυσκολιών και του ανείπωτου, ατελείωτου, ανελέητου πόνου, ( σωματικού και ψυχικού).

Ως συνήγορος του πατέρα του Γεράσιμου, σας κοινοποιώ τη δήλωσή του, εν όψη της 3ης θλιβερής επετείου.

Πέρασαν τρία χρόνια. Η πληγή παραμένει ανοιχτή κι αιμορραγούσα. Η τραγωδία στα Τέμπη μας νουθετεί. Η ζωή κάθε ανθρώπου δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος δεν έχει τέλος.

Τρία ολόκληρα χρόνια ο Γεράσιμος, σε άνιση μάχη, αγωνίζεται για τη ζωή του.

Τρία ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια εξελίσσεται, ένα ατελείωτο ταξίδι σε νοσοκομεία Ελλάδας, Ευρώπης και Αμερικής…με μόνη συνοδεία την ελπίδα για ένα ακόμα θαύμα της Παναγίας .

Ένας Λεβέντης που σε κάθε στιγμή της ζωής του αγωνιζόταν και αυτό συνεχίζει να κάνει και τώρα . Είναι τρομερά δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τον αγώνα του και αδύνατο να τον περιγράψει.

Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται νυχθημερόν στο προσκεφάλι του.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ….

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ …..

ΙΣΩΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ….ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ…..

ΙΣΩΣ Ο ΗΧΟΣ ,Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ…

ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ…….

Καλή Σαρακοστή

και η Ανάσταση του Κυρίου

ας φέρει και την Ανάσταση του Γεράσιμου

Διονύσιος Γεωργ. Γεωργιάδης»