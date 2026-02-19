Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης

Το Βρετανικό Μουσείο διαψεύδει ότι «έσβησε» τη λέξη «Παλαιστίνιος» από τις επιτοίχιες λεζάντες του έπειτα από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης, όπως υποστήριζε δημοσίευμα της Telegraph το Σαββατοκύριακο.

Η επιστολή και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οργάνωση UK Lawyers for Israel (UKLFI) είχε αποστείλει επιστολή στον διευθυντή του ιδρύματος, Νίκολας Κάλιναν, εκφράζοντας ενστάσεις για τη χρήση του όρου «Παλαιστίνη» στις αίθουσες που αφορούν τον αρχαίο πολιτισμό της Μέσης Ανατολής. Όπως υποστήριζε, η συγκεκριμένη διατύπωση «συγκαλύπτει ιστορικές μεταβολές» και δημιουργεί την εντύπωση αδιάλειπτης συνέχειας, ενώ παράλληλα «παρουσιάζει εσφαλμένα την καταγωγή των Ισραηλιτών και του εβραϊκού λαού ως προερχόμενη από την Παλαιστίνη».

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς κείμενα τροποποιήθηκαν. Η Telegraph, πάντως, ανέφερε ότι σε προθήκη για τους Υξώς — λαό της Λεβαντίνης — η φράση «παλαιστινιακής καταγωγής» αντικαταστάθηκε από τη διατύπωση «χαναανιτικής καταγωγής».

Η απάντηση του μουσείου

Σύμφωνα με το Art News, εκπρόσωπος του μουσείου διευκρίνισε ότι ο όρος «Χαναάν» είναι ιστορικά κατάλληλος για τη νότια Λεβαντίνη κατά το ύστερο δεύτερο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Παράλληλα, τόνισε ότι το μουσείο συνεχίζει να ακολουθεί την ορολογία των Ηνωμένων Εθνών, χρησιμοποιώντας τον όρο «Παλαιστίνιος» ως πολιτισμικό ή εθνογραφικό προσδιορισμό όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, η επιστολή της UKLFI εστάλη αφού είχαν ήδη πραγματοποιηθεί οι αλλαγές.

Αν και δεν εκδόθηκε νέα επίσημη ανακοίνωση, μεταγενέστερα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η διοίκηση εξακολουθεί να αμφισβητεί την ακρίβεια του αρχικού ρεπορτάζ.

Οι διπλωματικές αντιδράσεις

Η εφημερίδα The National μετέδωσε ότι ο Νίκολας Κάλιναν επικοινώνησε με τον Παλαιστίνιο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, Χουσάμ Ζόμλοτ, ο οποίος φέρεται να αποδέχθηκε τις εξηγήσεις του μουσείου. Σε δήλωσή της, η Παλαιστινιακή Πρεσβεία στο Λονδίνο υπογράμμισε ότι η προσπάθεια να παρουσιαστεί ακόμη και η ίδια η λέξη «Παλαιστίνη» ως αμφιλεγόμενη ενδέχεται να ενισχύει ένα ευρύτερο κλίμα που κανονικοποιεί την αμφισβήτηση της παλαιστινιακής ύπαρξης.

Την ίδια ώρα, ο ιστορικός τέχνης Ουίλιαμ Ντάλριμπλ ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι συνομίλησε με τον διευθυντή του μουσείου, ο οποίος επιβεβαίωσε πως δύο πινακίδες για τη Λεβαντίνη είχαν αναδιατυπωθεί ήδη από πέρυσι, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε σύνδεση των αλλαγών με την επιστολή της UKLFI.

«Το πιο ανησυχητικό», φέρεται να δήλωσε, «είναι ότι δεν γνώριζα τίποτα για το θέμα μέχρι χθες και ενημερώθηκα μόλις σήμερα το πρωί. Δεν είχα καν δει την επιστολή, παρότι την είχα ζητήσει. Είμαι αγανακτισμένος με όλη αυτή την υπόθεση».