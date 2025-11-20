Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών

Το Βρετανικό Μουσείο δεν ανανέωσε την αμφιλεγόμενη σύμβαση χορηγίας του με την καπνοβιομηχανία Japan Tobacco International (JTI).

Η απόφαση ελήφθη τον Σεπτέμβριο, αν και το όνομα της JTI αφαιρέθηκε μόλις πρόσφατα από τον ιστότοπό του μουσείου – έπειτα από δεκαπέντε χρόνια.

Η κίνηση αυτή συνέπεσε με τη δημοσίευση μιας έκθεσης της Ομάδας Έρευνας για τον Έλεγχο του Καπνού του Πανεπιστημίου του Μπαθ, η οποία περιέγραφε τη συμφωνία χορηγίας ως βασικό μέρος της στρατηγικής προώθησης των λόμπι της καπνοβιομηχανίας.

«Υπάρχουν σαφείς κανόνες»

Σύμφωνα με το Βρετανικό Μουσείο, η απόφαση να μην ανανεωθεί η σύμβαση ελήφθη ανεξάρτητα από το διοικητικό συμβούλιο του μουσείου. Ωστόσο, η εφημερίδα The Times αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη μετά από συνομιλίες μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (DHSC) του Ηνωμένου Βασιλείου και του Υπουργείου Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού (DCMS) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο ενημέρωσε ότι η συμφωνία με την JTI ενδέχεται να παραβιάζει την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία απαγορεύει σε κράτη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, να διαφημίζουν προϊόντα καπνού.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η απόφαση ελήφθη ως αποτέλεσμα κυβερνητικής παρέμβασης, σύμφωνα με την The Art Newspaper.

«Υπάρχουν σαφείς κανόνες για όλες τις δημόσιες αρχές που απαγορεύουν τη χορηγία από ορισμένους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του καπνού», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Η απόφαση να τερματιστεί η χορηγία με μια καπνοβιομηχανία ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου χωρίς να παρέμβει η κυβέρνηση».

Ο Νίκολας Σ. Χόπκινσον, καθηγητής στο Αυτοκρατορικό Κολέγιο του Λονδίνου και πρόεδρος της οργάνωσης Action on Smoking and Health, φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από το Royal College of Physicians το 1971, χαιρέτισε τη λήξη της συμφωνίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δήλωση του στην ομάδα Culture Unstained: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στο να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα δεν δέχονται χρήματα από μια τόσο ακατάλληλη πηγή».

«Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη που παρείχε η JTI»

Σύμφωνα με την The Art Newspaper, το JTI, διέθετε κεφάλαια στο Βρετανικό Μουσείο για την αγορά έργων και δώρισε περισσότερα από 2.400 αντικείμενα στο μουσείο. Η JTI χρηματοδότησε επίσης μια θέση επιμελητή για την πτέρυγα με τα ιαπωνικά έργα, την οποία κατέχει επί του παρόντος ο Άλφρεντ Χαφτ.

Παράλληλα με την υποστήριξή της προς το εν λόγω τμήμα, η JTI υποστήριξε επίσης το πρόγραμμα κοινοτικής συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει ξεναγήσεις για τυφλά και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, προγράμματα σε νοηματική γλώσσα, και διοργάνωση πάρτι για ηλικιωμένους.

Ένας εκπρόσωπος του μουσείου δήλωσε σχετικά με το τέλος της συνεργασίας: «Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη που παρείχε η JTI και η χορηγία της έχει πλέον λήξει. Το μουσείο λειτουργεί με δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία εξασφαλίζει ότι η υπέροχη συλλογή θα παραμείνει δωρεάν και προσβάσιμη στο κοινό για τους επόμενους αιώνες».

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper