# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Culture Live 14 Οκτωβρίου 2025 | 20:30

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Βρετανικό Μουσείο πραγματοποίησε πρόσφατα συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει την εκστρατεία που διοργανώνει για τη διάσωση του χρυσού μενταγιόν 24 καρατίων «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα της σχέσης μεταξύ του βασιλιά Ερρίκου Η΄-το όνομα του οποίου συνδέθηκε με θρησκευτικά και ερωτικά σκάνδαλα, δολοφονίες και τυραννικές πράξεις- και της Αικατερίνης της Αραγονίας.

Η ιστορικός και καθηγήτρια φιλολογίας στο πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, Μέρι Μπίαρντ και ο ηθοποιός Ντέμιαν Λιούις συμμετείχαν στην συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκαν στη σημασία της συγκέντρωσης 3,5 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ) για την αγορά του αντικειμένου και τη διασφάλιση ότι δεν θα αγοραστεί από ιδιώτη συλλέκτη.

Ο Νίκολας Κάλιναν, διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, δήλωσε: «Η καρδιά των Τυδώρ είναι ίσως ένα από τα πιο απίστευτα κομμάτια της αγγλικής ιστορίας που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Η υποστήριξη [σας] θα διασφαλίσει ότι αυτός ο μοναδικός και όμορφος θησαυρός θα παραμείνει στην κατοχή της χώρας, ώστε να μπορούν να τον απολαύσουν και να εμπνευστούν οι μελλοντικές γενιές».

Η καρδιά των Τυδώρ, ανακαλύφθηκε το 2019 από τον ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων Τσάρλι Κλαρκ, σε ένα χωράφι στο Warwickshire, και αναφέρθηκε σύμφωνα με τον Νόμο περί Θησαυρών του 1996, ο οποίος δίνει σε μουσεία και γκαλερί στην Αγγλία την ευκαιρία να αποκτήσουν ιστορικά αντικείμενα και να τα εκθέσουν.

Η μία πλευρά του μενταγιόν είναι διακοσμημένη με την εικόνα ενός τριαντάφυλλου Τυδώρ που είναι συνυφασμένο με μια ροδιά, σύμβολα που σχετίζονται με τον Ερρίκο και την Αικατερίνη αντίστοιχα. Η άλλη πλευρά φέρει τα γράμματα «H» και «K», που συνδέονται με λευκό νήμα. Στο κάτω μέρος κάθε πλευράς βρίσκεται η λέξη tousiors, που σημαίνει «για πάντα».

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Βρετανικό Μουσείο και περιελάμβανε τη μελέτη σχετικών με το αντικείμενο εγγράφων υποδηλώνει ότι το μενταγιόν μπορεί να δημιουργήθηκε για ένα τουρνουά που διοργανώθηκε με αφορμή τον γάμο της κόρης του Ερρίκου και της Αικατερίνης, Μαρίας, με τον διάδοχο του γαλλικού θρόνου, το 1518.

Είναι πιθανό, σύμφωνα με την επιμελήτρια Ρέιτσελ Κινγκ η οποία μίλησε στην εφημερίδα The Art Newspaper, να το φορούσε κάποιο μέλος της συνοδείας εκείνη την ημέρα ή να δόθηκε ως έπαθλο. «Το βάρος του αντικειμένου είναι τέτοιο που θα μπορούσε να το φορέσει μόνο κάποιος που βρισκόταν ψηλά στην ιεραρχία.

Ωστόσο, παραμένει άγωνστο πώς κατέληξε το μενταγιόν στο Warwickshire και γιατί θάφτηκε σε ένα χωράφι- κάτι που το μουσείο ελπίζει να διαλευκάνει με περισσότερες έρευνες.

Η αξία των 3,5 εκατομμυρίων λιρών αποφασίστηκε από την Επιτροπή Αξίας Θησαυρών, ένα συμβουλευτικό όργανο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού και αποτελείται από επιμελητές και άλλους ειδικούς.

Σύμφωνα με την The Art Newspaper, η εκστρατεία, η οποία θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, έχει ήδη λάβει μία δωρεά ύψους 500.000 λιρών από το Julia Rausing Trust.

*Με πληροφορίες από: BBC | The Art Newspaper | Κεντρική φωτογραφία θέματος: British Museum

