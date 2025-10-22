Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία

Το γκαλά συγκέντρωσης χρημάτων που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο διακόπηκε όταν μια ακτιβίστρια ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, Τζορτζ Όσμπορν.

Περισσότεροι από 800 καλεσμένοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, με εισιτήριο 2000 λίρες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σουνακ, ενώ έξω από τον χώρο του μουσείου, διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκέντρωση.

«Καθώς τα μέλη της ελίτ περπατούσαν στο ροζ χαλί προς τα τραπέζια τους, με εισιτήρια αξίας άνω των 2.000 λιρών, διακόψαμε [την εκδήλωση] με τη θορυβώδη διαδήλωσή μας και την προβολή του ‘DROP BP’ πάνω από τα κεφάλια των δισεκατομμυριούχων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια πολιτιστικά ιδρύματα ως ιδιωτικούς χώρους διασκέδασης», ανέφεραν.

Ζητούν επιτροπή που θα «εποπτεύει μελλοντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης»

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram από την ομάδα Energy Embargo for Palestine, βλέπουμε μια διαδηλώτρια – η οποία σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η The Art Newspaper εργαζόταν ως σερβιτόρα στην εκδήλωση- στη σκηνή δίπλα στον Όσμπορν, κρατώντας ένα πλακάτ με τη φράση: «DROP BP NOW» (Αποσύρετε τη χορηγία της BP τώρα).

«Η χορηγία 50 εκατομμυρίων λιρών του Βρετανικού Μουσείου στην BP παρέχει πολιτιστική κάλυψη σε μια εταιρεία που ευθύνεται για την καταστροφή του περιβάλλοντος… Αν το Βρετανικό Μουσείο θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με την πολιτιστική του κληρονομιά, [θα πρέπει] να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει ενεργά τον ιμπεριαλισμό σήμερα», υποστήριξε η ακτιβίστρια, ενώ ένας εκπρόσωπος του μουσείου ανέφερε για την παρέμβαση: «Σεβόμαστε το δικαίωμα των άλλων να εκφράζουν τις απόψεις τους».

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Energy Embargo for Palestine απαίτησε από το Βρετανικό Μουσείο να συγκροτήσει μια επιτροπή δεοντολογίας αποτελούμενη από μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπους των συνδικάτων, με σκοπό να «εποπτεύει μελλοντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης, συνεργασίες και πολιτικές εκδηλώσεις στο μουσείο».

Σε δήλωση που εξέδωσε το μουσείο πριν από την εκδήλωση αναφερόταν: «Με την υποστήριξη του Ball, το μουσείο μπορεί να κάνει ακόμη περισσότερα για να εκπληρώσει τον στόχο του να καταστήσει τη συλλογή του πιο προσβάσιμη και ευρέως διαδεδομένη στον κόσμο». Στη δήλωση επισημαίνονταν επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η συνεργασία με το Kumasi Palace στη Γκάνα και το Ιστορικό Μουσείο της Αρμενίας.

Το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε το 2023 ότι θα λάβει 50 εκατομμύρια λίρες από την BP μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, ως μέρος ενός γενικού σχεδίου ανακαίνισης και αναδιαμόρφωσης της μόνιμης συλλογής του. Η συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από την αμφιλεγόμενη κίνηση έρχεται σε αντίθεση με τις νέες οδηγίες της Ένωσης Μουσείων του Ηνωμένου Βασιλείου που εγκρίθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, οι οποίες ορίζουν ότι τα μουσεία πρέπει: «Να απομακρυνθούν από τη χορηγία οργανισμών που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικές καταστροφές (συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων), παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες χορηγίες που δεν συνάδουν με τις αξίες του μουσείου».

«Απαράδεκτο»

Νωρίτερα φέτος, η ίδια ομάδα πραγματοποίησε παρέμβαση στο Βρετανικό Μουσείο με αφορμή εκδήλωση για τον εορτασμό των 77 χρόνων από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ – μια ημέρα που για τους Παλαιστίνιους σηματοδοτεί τη Νάκμπα.

H ιδιωτική τελετή που διοργάνωσε η ισραηλινή πρεσβεία του Λονδίνου προκάλεσε οργή σε ορισμένα μέλη του προσωπικού, εξωτερική καταδίκη και μια σειρά από διαμαρτυρίες.

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το Hyperallergic, η ακτιβίστρια της EEFP Mara Adam σημείωσε ότι είναι «απαράδεκτο για ένα βρετανικό δημόσιο ίδρυμα όπως το Βρετανικό Μουσείο να φιλοξενεί μια εκδήλωση για τον εορτασμό του Ισραήλ – ενός κράτους που σήμερα διαπράττει εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στη Γάζα».

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper