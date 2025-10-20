Η απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να πραγματοποιήσει δείπνο για τη συγκέντρωση χρημάτων στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από βρετανικά ΜΜΕ, μέλη της βρετανικής «υψηλής κοινωνίας», αλλά και διάσημοι μουσικοί, ηθοποιοί και μοντέλα παρέστησαν στο δείπνο, έναντι πρόσκλησης 2.000 λιρών έκαστος.

Επίσης, στη διάρκειά του Pink Gala (βρετανική εκδοχή του Met Gala), πραγματοποιήθηκε και «σιωπηρή» δημοπρασία, σύμφωνα με την εφημερίδα «Evening Standard». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χώρος της αίθουσας ήταν διακοσμημένος και φωτισμένος σε ροζ χρώμα, ενώ στο δείπνο παρέστησαν περίπου 800 καλεσμένοι. Μεταξύ αυτών ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, ο Μικ Τζάγκερ, η Ναόμι Κάμπελ, η Μάγια Τζάμα, η Τζάνετ Τζάκσον και γνωστοί ηθοποιοί όπως η Κριστίν Σκοτ Τόμας και ο Σάσα Μπάρον Κοέν. Επίσης, διάφοροι επιχειρηματίες.

Στη διάρκεια του δείπνου έδωσε συναυλία η Ανούσκα Σανκάρ.

Το προκλητικό δείπνο στον χώρο όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, για τα οποία συνεχίζεται ο αγώνας για επιστροφή τους στην Ελλάδα, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Υπενθυμίζεται ότι και πέρυσι το Βρετανικό Μουσείο είχε αξιοποιήσει την ίδια αίθουσα για επίδειξη μόδας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου. Προκαλώντας επίσης σάλο.

Βρετανικό Μουσείο: Ουδέν σχόλιον

Σε ερώτημα που υπέβαλε η ΕΡΤ στο Βρετανικό Μουσείο για το ζήτημα, απάντησε ότι «δεν θα προβεί σε σχόλια». Ωστόσο, είπε ότι η προστασία της συλλογής τίθεται πάνω από καθετί άλλο και ότι όλα τα αιτήματα για χρήση των αιθουσών αξιολογούνται με βάση τους κινδύνους και τον σεβασμό προς τα εκθέματα.

Σχολιάζοντας το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο, η Τζάνετ Σούζμαν, πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα χαρακτήρισε το δείπνο «μάλλον προκλητικό», με τα Γλυπτά να υπερέχουν «στην ακινησία και τον συμβολισμό τους» σε σχέση με τους λαμπερούς καλεσμένους.

Εκτίμησε πάντως ότι αυτή η ευρεία κάλυψη του γεγονότος και των εικόνων από το δείπνο που κάνουν τον γύρο όλων των βρετανικών μέσων, ίσως να έχει και θετικό αντίκτυπο. Δηλαδή, περισσότερος κόσμος να μάθει για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και το ελληνικό αίτημα για επιστροφή στην Αθήνα. «Η δημοσιότητα είναι δημοσιότητα», είπε.