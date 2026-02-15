magazin
15.02.2026
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας
15 Φεβρουαρίου 2026

Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας

Το Βρετανικό Μουσείο δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια - Ποια είναι η ομάδα πίσω από την καταγγελία για τη χρήση του γεωγραφικού όρου «Παλαιστίνη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Βρετανικό Μουσείο αφαίρεσε τη λέξη «Παλαιστίνη» από τις επιγραφές διαφόρων εκθεμάτων για τον αρχαίο πολιτισμό της Μέσης Ανατολής, μετά από «ανησυχίες» που εξέφρασε μια ισραηλινή ομάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι αλλαγές αφορούν τις ενημερωτικές επιγραφές και τους χάρτες στις γκαλερί του μουσείου που είναι αφιερωμένες στο αρχαίο πολιτισμό της Μέσης Ανατολής, οι οποίες προηγουμένως περιέγραφαν τμήματα της ανατολικής ακτής της Μεσογείου ως Παλαιστίνη και αναφέρονταν σε ορισμένους λαούς ως «παλαιστινιακής καταγωγής».

Το μουσείο δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια.

«Αναχρονισμός»

Πίσω από την καταγγελία, βρίσκεται η οργάνωση UK Lawyers for Israel, η οποία έστειλε επιστολή στον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, στις 7 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του όρου «Παλαιστίνη» για αρχαίες ιστορικές περιόδους ήταν «αναχρονιστική».

Ισχυρίστηκε ότι η αναφορά στην περιοχή ως Παλαιστίνη σε χάρτες που καλύπτουν την περίοδο 1795 π.Χ.–332 π.Χ. ήταν «ιστορικά ανακριβής», επειδή η περιοχή «ήταν τότε γνωστή ως Χαναάν και αργότερα περιλάμβανε τα Βασίλεια του Ισραήλ και της Ιουδαίας, της Φιλιστίας και της Φοινίκης».

Η ομάδα αντιτάχθηκε επίσης στην περιγραφή των βιβλικών προσώπων και των Ισραηλιτών ως προερχόμενων από την «Παλαιστίνη» – ένας όρος που σύμφωνα με την ομάδα «παραποιεί τα ιστορικά αρχεία και θολώνει την ιστόρία του Ισραήλ και των Εβραίων».

Αφού το μουσείο έλαβε την καταγγελία της ομάδας, οι επιμελητές επανεξέτασαν τις εκθέσεις. Αρκετές πινακίδες σχετικές με την Αίγυπτο ενημερώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας που περιέγραφε τον λαό των Υξώς ως «παλαιστινιακής καταγωγής».

Μετά την αλλαγή εμφανίζονται ως «καναανιτικής καταγωγής».

Χάρτες και αναφορές που σχετίζονται με την αρχαία Αίγυπτο και τον φοινικικό πολιτισμό έχουν επίσης τροποποιηθεί, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω ενημερώσεις.

Όπως αναφέρει το Türkiye Today, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε ότι ο οργανισμός αναθεώρησε την ορολογία ώστε να αντανακλά το ιστορικό πλαίσιο, ενώ αποσαφήνισε ότι: «Χρησιμοποιούμε την ορολογία του ΟΗΕ σε χάρτες που δείχνουν τα σύγχρονα σύνορα, για παράδειγμα, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ και την Ιορδανία, και αναφερόμαστε στους Παλαιστινίους για να τους προσδιορίσουμε σε πολιτιστικό ή εθνογραφικό επίπεδο, όπου είναι κατάλληλο».

«Καθιερωμένος» γεωγραφικός όρος

Σύμφωνα με το The Arab News, οι τροποποιήσεις σηματοδοτούν μια αλλαγή από την προηγούμενη θέση του μουσείου, το οποίο υπερασπιζόταν σθεναρά τη χρήση του όρου «Παλαιστίνη», δηλώνοντας ότι είναι καθιερωμένος στη ακαδημαϊκή κοινότητα ως γεωγραφική ονομασία για μια ιστορική περιοχή.

H φιλοϊσραηλινή ομάδα βρίσκεται υπό έρευνα μετά από καταγγελία ότι απείλησε άτομα με νομικές ενέργειες για να καταστείλει την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη

«Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις και δυσαρέσκεια, μεταξύ άλλων και στο προσωπικό του Βρετανικού Μουσείου. Περίπου 250 υπάλληλοι υπέγραψαν τον περασμένο Ιούνιο μια αναφορά με την οποία καλούσαν τον διευθυντή του μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, και το Διοικητικό Συμβούλιο να διακόψουν τις σχέσεις με ισραηλινούς πολιτιστικούς φορείς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα».

Το Βρετανικό Μουσείο επιβεβαίωσε ότι έχει αρχίσει να επανεξετάζει και να ενημερώνει ορισμένες επιγραφές και, αν και αναγνωρίζει ότι η Παλαιστίνη παραμένει ένας «καθιερωμένος» γεωγραφικός όρος,  δήλωσε ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει πλέον νόημα», αναφέρει το The Arab News.

Η φιλοϊσραηλινή οργάνωση χαιρέτισε τις αλλαγές, δηλώνοντας: «Τα μουσεία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εκπαίδευση του κοινού και είναι απαραίτητο οι περιγραφές να αντικατοπτρίζουν τα ιστορικά στοιχεία με ακρίβεια και ουδετερότητα.Αυτές οι αλλαγές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες θα αποκτήσουν μια ακριβή κατανόηση της αρχαίας Εγγύς Ανατολής».

Ποια είναι η οργάνωση

Η οργάνωση UKLFI ιδρύθηκε το 2011 ως ένωση φιλοϊσραηλινών δικηγόρων με στόχο την αντιμετώπιση του BDS (Μποϊκοτάζ, Απόσυρση Επενδύσεων, Κυρώσεις) – ένα παγκόσμιο κίνημα που αγωνίζεται για τον τερματισμό της καταπίεσης των Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

H φιλοϊσραηλινή ομάδα βρίσκεται υπό έρευνα μετά από καταγγελία ότι απείλησε άτομα με νομικές ενέργειες για να καταστείλει την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη.

Η UKLFI κατηγορείται ότι έστειλε οκτώ επιστολές σε άτομα και οργανώσεις μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Μαΐου 2025, οι οποίες «δείχνουν ένα μοτίβο ενοχλητικής και νομικά αβάσιμης αλληλογραφίας με στόχο την αποσιώπηση και τον εκφοβισμό των προσπαθειών αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη», σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στην SRA (Solicitors Regulation Authority) από το PILC (Public Interest Law Center) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νομικής Υποστήριξης.

*Με πληροφορίες από: Anadolu | Türkiye Today | The Arab News | The Jewish Chronicle | Guardian

Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
«Σοβαρή κλιμάκωση» 15.02.26

Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967

«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!
Μπάσκετ 15.02.26

Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε χάλια, εξηγώντας πως στα παιχνίδια του πρωταθλήματος το κίνητρο δεν είναι μεγάλο για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 με γκολ στο 4’ και στο 8’, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς και πήραν βαθμό μετά από τρεις ήττες, σταματώντας σερί νικών του ΟΦΗ. Επεισόδια και διακοπή 8’ στο ματς.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους

Η Ατλέτικο Μαδρίτης …έμεινε στο 4-0 της περασμένης Πέμπτης (12/2) με την Μπαρτσελόνα και η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε βαθμολογική ανάσα στη La Liga με δυο γκολ σε 5’ (40’ και 45’, αντίστοιχα)

Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 καλεί το υπουργείο Πολιτισμών να κινηθεί άμεσα.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι
Woman 15.02.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι

Η σύγκρουση για τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν στην Επιτροπή Δικαιοσύνης δεν ανέδειξε μόνο πολιτική ένταση, αλλά –σύμφωνα με τη Ρουθ Μάρκους– μια βαθύτερη κρίση στη λειτουργία των θεσμών και στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλέξης Τσίπρας: Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής
Επιστολή στον ΠτΒ 15.02.26

Παρέμβαση Τσίπρα για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή: «Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί, να αγοραστούν από το ίδρυμα της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες
Μεσολάβηση Ομάν 15.02.26

Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε για τη Γενεύη, όπου θα διεξαχθεί ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Ήδη ταξιδεύουν», δήλωσε για τους Γουίτοκφ-Κούσνερ ο Ρούμπιο.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν

LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Γουίγκαν για τη φάση των «32» του FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο
Ελλάδα 15.02.26

Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο

Την οργή τους προς το πρόσωπο του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη εξέφρασαν συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, μετά το μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε στο εκκλησάκι του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Γουόκαπ: «Κατάκτηση του Κυπέλλου και «χτίσιμο» νέου σερί»
Μπάσκετ 15.02.26

Γουόκαπ: «Κατάκτηση του Κυπέλλου και «χτίσιμο» νέου σερί»

Ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στον στόχο που έχει ο Ολυμπιακός στοFinal 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για ένα νέο σερί που θέλει να χτίσει η ομάδα του.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες – Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 15.02.26

Το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες στη Γάζα - Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το Ισραήλ «διέπραξε μια νέα σφαγή», λέει η Χαμάς - Το πέρασμα στη Ράφα πρέπει να ανοίξει για τους ασθενείς σε «μόνιμη και τακτική βάση», ζητά το υπουργείο Υγείας στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις
Ελλάδα 15.02.26

Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις

Η σπείρα είχε διαπράξει περισσότερες από 65 κλοπές - Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας υπάλληλος στο προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εταιρείας που έκλεβαν καθώς και δύο ιδιοκτήτες κάβας ποτών

Σύνταξη
