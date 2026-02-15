Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας

Το Βρετανικό Μουσείο αφαίρεσε τη λέξη «Παλαιστίνη» από τις επιγραφές διαφόρων εκθεμάτων για τον αρχαίο πολιτισμό της Μέσης Ανατολής, μετά από «ανησυχίες» που εξέφρασε μια ισραηλινή ομάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι αλλαγές αφορούν τις ενημερωτικές επιγραφές και τους χάρτες στις γκαλερί του μουσείου που είναι αφιερωμένες στο αρχαίο πολιτισμό της Μέσης Ανατολής, οι οποίες προηγουμένως περιέγραφαν τμήματα της ανατολικής ακτής της Μεσογείου ως Παλαιστίνη και αναφέρονταν σε ορισμένους λαούς ως «παλαιστινιακής καταγωγής».

Το μουσείο δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια.

«Αναχρονισμός»

Πίσω από την καταγγελία, βρίσκεται η οργάνωση UK Lawyers for Israel, η οποία έστειλε επιστολή στον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, στις 7 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του όρου «Παλαιστίνη» για αρχαίες ιστορικές περιόδους ήταν «αναχρονιστική».

Ισχυρίστηκε ότι η αναφορά στην περιοχή ως Παλαιστίνη σε χάρτες που καλύπτουν την περίοδο 1795 π.Χ.–332 π.Χ. ήταν «ιστορικά ανακριβής», επειδή η περιοχή «ήταν τότε γνωστή ως Χαναάν και αργότερα περιλάμβανε τα Βασίλεια του Ισραήλ και της Ιουδαίας, της Φιλιστίας και της Φοινίκης».

Η ομάδα αντιτάχθηκε επίσης στην περιγραφή των βιβλικών προσώπων και των Ισραηλιτών ως προερχόμενων από την «Παλαιστίνη» – ένας όρος που σύμφωνα με την ομάδα «παραποιεί τα ιστορικά αρχεία και θολώνει την ιστόρία του Ισραήλ και των Εβραίων».

Αφού το μουσείο έλαβε την καταγγελία της ομάδας, οι επιμελητές επανεξέτασαν τις εκθέσεις. Αρκετές πινακίδες σχετικές με την Αίγυπτο ενημερώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας που περιέγραφε τον λαό των Υξώς ως «παλαιστινιακής καταγωγής».

Μετά την αλλαγή εμφανίζονται ως «καναανιτικής καταγωγής».

Χάρτες και αναφορές που σχετίζονται με την αρχαία Αίγυπτο και τον φοινικικό πολιτισμό έχουν επίσης τροποποιηθεί, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω ενημερώσεις.

Όπως αναφέρει το Türkiye Today, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε ότι ο οργανισμός αναθεώρησε την ορολογία ώστε να αντανακλά το ιστορικό πλαίσιο, ενώ αποσαφήνισε ότι: «Χρησιμοποιούμε την ορολογία του ΟΗΕ σε χάρτες που δείχνουν τα σύγχρονα σύνορα, για παράδειγμα, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ και την Ιορδανία, και αναφερόμαστε στους Παλαιστινίους για να τους προσδιορίσουμε σε πολιτιστικό ή εθνογραφικό επίπεδο, όπου είναι κατάλληλο».

«Καθιερωμένος» γεωγραφικός όρος

Σύμφωνα με το The Arab News, οι τροποποιήσεις σηματοδοτούν μια αλλαγή από την προηγούμενη θέση του μουσείου, το οποίο υπερασπιζόταν σθεναρά τη χρήση του όρου «Παλαιστίνη», δηλώνοντας ότι είναι καθιερωμένος στη ακαδημαϊκή κοινότητα ως γεωγραφική ονομασία για μια ιστορική περιοχή.

H φιλοϊσραηλινή ομάδα βρίσκεται υπό έρευνα μετά από καταγγελία ότι απείλησε άτομα με νομικές ενέργειες για να καταστείλει την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη

«Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις και δυσαρέσκεια, μεταξύ άλλων και στο προσωπικό του Βρετανικού Μουσείου. Περίπου 250 υπάλληλοι υπέγραψαν τον περασμένο Ιούνιο μια αναφορά με την οποία καλούσαν τον διευθυντή του μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, και το Διοικητικό Συμβούλιο να διακόψουν τις σχέσεις με ισραηλινούς πολιτιστικούς φορείς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα».

Το Βρετανικό Μουσείο επιβεβαίωσε ότι έχει αρχίσει να επανεξετάζει και να ενημερώνει ορισμένες επιγραφές και, αν και αναγνωρίζει ότι η Παλαιστίνη παραμένει ένας «καθιερωμένος» γεωγραφικός όρος, δήλωσε ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει πλέον νόημα», αναφέρει το The Arab News.

Η φιλοϊσραηλινή οργάνωση χαιρέτισε τις αλλαγές, δηλώνοντας: «Τα μουσεία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εκπαίδευση του κοινού και είναι απαραίτητο οι περιγραφές να αντικατοπτρίζουν τα ιστορικά στοιχεία με ακρίβεια και ουδετερότητα.Αυτές οι αλλαγές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες θα αποκτήσουν μια ακριβή κατανόηση της αρχαίας Εγγύς Ανατολής».

Ποια είναι η οργάνωση

Η οργάνωση UKLFI ιδρύθηκε το 2011 ως ένωση φιλοϊσραηλινών δικηγόρων με στόχο την αντιμετώπιση του BDS (Μποϊκοτάζ, Απόσυρση Επενδύσεων, Κυρώσεις) – ένα παγκόσμιο κίνημα που αγωνίζεται για τον τερματισμό της καταπίεσης των Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

H φιλοϊσραηλινή ομάδα βρίσκεται υπό έρευνα μετά από καταγγελία ότι απείλησε άτομα με νομικές ενέργειες για να καταστείλει την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη.

Η UKLFI κατηγορείται ότι έστειλε οκτώ επιστολές σε άτομα και οργανώσεις μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Μαΐου 2025, οι οποίες «δείχνουν ένα μοτίβο ενοχλητικής και νομικά αβάσιμης αλληλογραφίας με στόχο την αποσιώπηση και τον εκφοβισμό των προσπαθειών αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη», σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στην SRA (Solicitors Regulation Authority) από το PILC (Public Interest Law Center) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νομικής Υποστήριξης.

*Με πληροφορίες από: Anadolu | Türkiye Today | The Arab News | The Jewish Chronicle | Guardian