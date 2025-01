Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα (16/1) στη δημοσιότητα την επίσημη φωτογραφία του ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ, η οποία μοιάζει εντυπωσιακά στη φωτογραφία του που τραβήχθηκε πριν από δύο χρόνια σε μια φυλακή της Τζόρτζια.

Official portrait of the 47th President, Donald Trump, is released. pic.twitter.com/dYcdOOlRkH

— Stephanie Myers (@_StephanieMyers) January 16, 2025