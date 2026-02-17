magazin
«Η Απουσία του Παρόντος»: Εγκαίνια για την έκθεση του Νίκου Κανόγλου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση
Art 17 Φεβρουαρίου 2026, 08:52

«Η Απουσία του Παρόντος»: Εγκαίνια για την έκθεση του Νίκου Κανόγλου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η έκθεση, σε επιμέλεια της καλλιτεχνικής ομάδας «Ξύλινος Ιππέας», της οποίας ο εικαστικός αποτελεί ιδρυτικό μέλος θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Νίκος Κανόγλου είχε ήδη συστηθεί στο κοινό μέσα από την εντυπωσιακή του παρουσία στο Πολεμικό Μουσείο, με το μεγάλων διαστάσεων έργο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ένα σχέδιο σε χαρτί τεσσάρων μέτρων, ιδιότυπο και καθηλωτικό, το οποίο είχε προκαλέσει ισχυρή εντύπωση για την κλίμακα και τη σχεδιαστική του τόλμη.

Αυτό το διάστημα επιστρέφει με την πρώτη του ολοκληρωμένη ατομική ζωγραφική πρόταση, αφήνοντας ένα σαφές προσωπικό αποτύπωμα μέσα από την ενότητα έργων «Η Απουσία του Παρόντος».

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στην κατάμεστη Γκαλερί Κέννεντυ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, στο κέντρο της Αθήνας.

Τι θα δουν οι επισκέπτες της έκθεσης

Στην παρουσιαζόμενη ενότητα έργων, η ανθρώπινη και ζωική μορφή, καθώς και υπαινικτικά μυθολογικά μοτίβα, λειτουργούν ως φορείς μνήμης και εμπειρίας.

Κεντρικός άξονας της εικαστικής διαδικασίας αποτελεί το σχέδιο και η μονοχρωμία, που αναπτύσσονται μέσα από αλλεπάλληλες στρώσεις, διαφάνειες και υλικές επεμβάσεις.

Ο Νίκος Κανόγλου αξιοποιεί γραφίτη, σινική μελάνη, ορυκτές σκόνες, νεκρές ύλες και επικολλήσεις, δημιουργώντας επιφάνειες υψηλής υλικότητας και ατμοσφαιρικής έντασης.

Οι μορφές μοιάζουν να αναδύονται από ένα άχρονο βάθος

Σαν ίχνη που επιμένουν να ενεργοποιούνται μέσα στο βλέμμα του θεατή. Η έκθεση προσκαλεί το κοινό σε μια εμπειρία θέασης που συνδέεται με τη σιωπή, την προσήλωση και την εσωτερική παραμονή, όπου η εικόνα λειτουργεί ως αποτύπωμα παρουσίας που εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και μετά την αποχώρηση από τον χώρο.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δρ. Λεωνίδας Τζώνης, ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο έργο και τη μέχρι σήμερα διαδρομή του καλλιτέχνη,

Stream magazin
