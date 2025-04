Θα δούμε τον πρώτο μαύρο Πάπα στην ιστορία;

Μετά από τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου σε ηλικία 88 ετών, ο πλανήτης περιμένει να δει ποιος θα τον διαδεχθεί, καθώς οι Καρδινάλιοι συγκεντρώνονται στη Ρώμη για το Παπικό Κονκλάβιο. Ο Πάπας Φραγκίσκος, ήταν ο πρώτος Πάπας από τη Λατινική Αμερική. Μήπως τώρα θα δούμε τον πρώτο μαύρο ή Ασιάτη Πάπα;

Ακολουθούν τα μεγάλα φαβορί για την ανάδειξη του επόμενου Ποντίφικα:

Αν εκλεγεί ο πρώην Επίσκοπος του Κέιπ Κόουστ, θα γίνει ο πρώτος μαύρος Πάπας, γεγονός που σημαίνει πως θα είχε απήχηση στην Αφρική. Γεννημένος στη Γκάνα, είχε διοριστεί από τον Πάπα Φραγκίσκο ως απεσταλμένος του για την ειρήνη στο Νότιο Σουδάν.

Κρατά μια μετριοπαθή στάση στο ευαίσθητο θέμα των ομοφυλοφιλικών σχέσεων, λέγοντας ότι οι νόμοι σε πολλές αφρικανικές χώρες είναι υπερβολικά σκληροί, αλλά ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η τοπική άποψη των Αφρικανών. Ο Τέρκσον ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών στο Κονκλάβιο του 2013, όταν τελικά εξελέγη ο Φραγκίσκος.

Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος της Μανίλα, Λουίς Αντόνιο Ταγκλ, είναι αυτήν τη στιγμή το απόλυτο φαβορί στις στοιχηματικές εταιρείες. Θα γινόταν ο πρώτος Πάπας από την Ασία, μια περιοχή με τον ταχύτερα αυξανόμενο Καθολικό πληθυσμό.

Αν και έχει εκφράσει την αντίθεσή του στις αμβλώσεις στις Φιλιππίνες, θεωρείται από τους πιο φιλελεύθερους υποψηφίους. Έχει επικρίνει την Καθολική Εκκλησία για την αυστηρότητά της απέναντι σε ομοφυλόφιλους και διαζευγμένους, λέγοντας πως αυτό έχει εμποδίσει την ιεραποστολική της δράση.

Θεωρείται ο πιο κοντινός υποψήφιος σε μια «γραμμή συνέχειας», καθώς συνεργάστηκε στενά με τον Πάπα Φραγκίσκο ως Καρδινάλιος Γραμματέας του Βατικανού. Εμφανίζεται ως μετριοπαθής, αν και όχι τόσο φιλελεύθερος όσο ο Φραγκίσκος.

Όταν η Ιρλανδία νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου το 2015, ο Παρολίν το χαρακτήρισε «ήττα για την ανθρωπότητα». Τελευταία, η επιρροή του έχει μειωθεί, κυρίως λόγω της συμμετοχής του στη συμφωνία του 2018 μεταξύ Αγίας Έδρας και Κίνας, την οποία πολλοί θεώρησαν ως υποχώρηση προς το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Ο Αρχιεπίσκοπος του Έστεργκομ-Βουδαπέστης θα γινόταν ο δεύτερος Πάπας, μετά από τον Ιωάννη Παύλο Β΄, που προέρχεται από την πρώην σοβιετική ζώνη, όπου οι ηγέτες της Εκκλησίας συχνά διώκονταν.

Αγωνίστηκε για την αποκατάσταση του προκατόχου του, Γιόζεφ Μίνσζεντι, ο οποίος συνελήφθη επειδή αντιστάθηκε στο κομμουνιστικό καθεστώς της Ουγγαρίας. Ο Έρντο είναι βαθιά συντηρητικός και έχει εκφραστεί κατά της μετάληψης από διαζευγμένους ή ξαναπαντρεμένους Καθολικούς.

Πολλοί μπερδεύονται όταν ακούν το όνομα του Χοσέ Τολεντίνο, καθώς είναι ίδιο με αυτό του γνωστού Αμερικανού παίκτη του μπέιζμπολ – ο Καρδινάλιος χρησιμοποιεί συχνά το επίθετο «de Mendonça» για να ξεχωρίζει. Κατάγεται από τη Μαδέρα της Πορτογαλίας, γενέτειρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει διατελέσει Αρχιεπίσκοπος, κι έχει αναλάβει αρκετούς ρόλους στο Βατικανό.

Ως ο νεότερος ηλικιακά υποψήφιος, έχει υποστηρίξει ότι οι βιβλικοί θεολόγοι πρέπει να αλληλεπιδρούν με τον σύγχρονο κόσμο, βλέποντας ταινίες και ακούγοντας μουσική.

Από το 2015, ο Ματέο Ζούπι είναι Αρχιεπίσκοπος της Μπολόνια και το 2019 ορίστηκε Καρδινάλιος από τον Πάπα Φραγκίσκο. Πριν από δύο χρόνια, ο Πάπας τον διόρισε απεσταλμένο του για την ειρήνη την Ουκρανία, με στόχο να «ενθαρρύνει χειρονομίες ανθρωπιάς».

Παρόλο που δεν κατάφερε να συναντήσει τον Πούτιν, συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Κύριλλο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου και επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι προσπάθειές του δεν είχαν ιδιαίτερα διπλωματικά αποτελέσματα.

Ο Μαλτέζος Μάριο Γκρετς έχει διατελέσει επίσκοπος του Γκόζο (νησί στη Μάλτα) και σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας της Συνόδου των Επισκόπων. Έχει καλέσει την Εκκλησία να «μάθει μια νέα γλώσσα» όταν ασχολείται με ομοφυλόφιλα ζευγάρια και διαζευγμένους, αν και ταυτόχρονα θεωρείται σε κάποιο βαθμό παραδοσιακός.

Γεννημένος στη Γαλλική Γουινέα, ο Σαρά αποτελεί την έτερη ισχυρή υποψηφιότητα για μαύρο Πάπα, αν και η ηλικία του δεν τον ευνοεί. Εργάζεται σε θέσεις του Βατικανού από την εποχή του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄. Όντας συντηρητικός, έχει καταγγείλει την «ιδεολογία φύλου» ως απειλή για την κοινωνία. Έχει επίσης εκφραστεί έντονα κατά του ισλαμικού φονταμενταλισμού.

