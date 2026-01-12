newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ευρώπη και ΝΑΤΟ απαντούν στις βλέψεις Τραμπ για τη Γροιλανδία
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Ευρώπη και ΝΑΤΟ απαντούν στις βλέψεις Τραμπ για τη Γροιλανδία

Λονδίνο και Βερολίνο αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για ενίσχυση της νατοϊκής παρουσίας στη Γροιλανδία

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Στον παγωμένο ορίζοντα της Γροιλανδίας, όπου οι παγετώνες συναντούν τη γεωπολιτική φιλοδοξία, η Ευρώπη διαβάζει τα σημάδια των καιρών. Η επιστροφή της σκληρής ρητορικής από τον Ντόναλντ Τραμπ και οι απροκάλυπτες αναφορές σε «δύσκολους τρόπους» απόκτησης εδαφών έχουν σημάνει συναγερμό σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το αποτέλεσμα: μια σπάνια κινητοποίηση με επίκεντρο το ΝΑΤΟ και στόχο να αποδειχθεί ότι η ασφάλεια του Αρκτικού Βορρά δεν χρειάζεται μονομερείς λύσεις.

Η ευρωπαϊκή αντεπίθεση στη Γροιλανδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, Hνωμένο Βασίλειο και Γερμανία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας άτυπης συμμαχίας ευρωπαϊκών χωρών που εξετάζουν την ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία. Η πρωτοβουλία δεν στοχεύει μόνο στη φυσική αποτροπή κινδύνων, αλλά και σε ένα πολιτικό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον: η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν την ικανότητα να διασφαλίσουν την περιοχή χωρίς επιβολή τετελεσμένων.

Το σχέδιο «Arctic Sentry»

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται γερμανική πρόταση για τη δημιουργία μιας κοινής νατοϊκής αποστολής, με την ονομασία «Arctic Sentry». Το μοντέλο θυμίζει έντονα το «Baltic Sentry», που ενεργοποιήθηκε για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Βαλτική Θάλασσα. Στόχος είναι η επιτήρηση, η αποτροπή και η σταθερότητα σε μια περιοχή όπου τα στρατηγικά συμφέροντα πολλαπλασιάζονται λόγω ενεργειακών πόρων και νέων ναυτικών οδών.

Η σκιά Τραμπ και ο φόβος της μονομέρειας

Η ευρωπαϊκή κινητικότητα επιταχύνθηκε μετά την πρόσφατη αμερικανική επιχείρηση στη Λατινική Αμερική και τη σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. Δηλώσεις περί «εύκολου» ή «δύσκολου» τρόπου επίτευξης συμφωνίας ενίσχυσαν τους φόβους ότι ο Λευκός Οίκος είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να επιβάλει τις επιδιώξεις του, ακόμη και εις βάρος της συνοχής του ΝΑΤΟ.

Στάρμερ: πειθώ αντί σύγκρουσης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ακολουθεί πιο μετριοπαθή γραμμή, επιδιώκοντας να πείσει την Ουάσινγκτον για τη χρησιμότητα της ευρωπαϊκής «σκληρής και ήπιας ισχύος». Σε επαφές με τον Τραμπ, αλλά και με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, υπογράμμισε ότι η αποτροπή μιας πιο επιθετικής Ρωσίας στον Υψηλό Βορρά απαιτεί συλλογική δράση και όχι διμερείς πιέσεις.

Η διπλωματία της Κοπεγχάγης

Την ίδια ώρα, η Δανία και η αυτόνομη κυβέρνηση της Γροιλανδίας επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους. Επικείμενη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον στοχεύει στη διόρθωση, όπως λένε, υπερβολικών ή εσφαλμένων εκτιμήσεων περί ασφάλειας. Για την Κοπεγχάγη, το διακύβευμα δεν είναι μόνο γεωστρατηγικό αλλά και θεσμικό: η κυριαρχία και η βούληση των κατοίκων της Γροιλανδίας.

ΝΑΤΟ, Ρωσία και Κίνα στο φόντο

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ενόψει συνάντησής του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζει ότι η ασφάλεια της Αρκτικής συνδέεται με τις «παλιές και νέες αντιπαλότητες» της Ρωσίας και της Κίνας. Η συζήτηση για τη Γροιλανδία, τονίζει, πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο νατοϊκό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τόσο τους συμμάχους όσο και τους τοπικούς πληθυσμούς.

Το πραγματικό διακύβευμα

Πέρα από τις δηλώσεις και τα σχέδια αποστολών, η υπόθεση της Γροιλανδίας λειτουργεί ως τεστ αντοχής για το ΝΑΤΟ. Θα επικρατήσει η συλλογική ασφάλεια ή η πολιτική των τετελεσμένων; Για την Ευρώπη, η απάντηση μοιάζει σαφής: στον παγωμένο Βορρά, η σταθερότητα περνά μέσα από τη συνεργασία — όχι μέσα από απειλές.

Πηγή:  ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
Απειλές 12.01.26

«Πολύ δυνατές» στρατιωτικές επιλογές ετοιμάζει ο Τραμπ για το Ιράν

«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου
Ουκρανία 12.01.26

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Σύνταξη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
«Ρεκόρ εξαγωγών» 12.01.26

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Kill Switch 11.01.26 Upd: 01:47

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»
Άγρια καταστολή 11.01.26

Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Την ώρα που οι πολίτες στο Ιράν βιώνουν μια άνευ προηγουμένου βία, το καθεστώς προαναγγέλλει κλιμάκωση της έντασης, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 538 και των συλληφθέντων τους 10.600.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας
Αμυντική συμφωνία 11.01.26

Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι για την Ουκρανία θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων και θα μπορούν να εκτοξεύονται με γρήγορη διαδοχή, ώστε να αποτρέπουν τον αντίπαλο από το να απαντήσει.

Σύνταξη
Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο
Κόσμος 11.01.26

Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο

Ένας τραγικός θάνατος εργαζομένου στην Ιταλία σκιάζει την πορεία προετοιμασίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου–Κορτίνα, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες στα εργοτάξια της διοργάνωσης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Συνάντηση αγροτών-πρωθυπουργού 12.01.26

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
Απειλές 12.01.26

«Πολύ δυνατές» στρατιωτικές επιλογές ετοιμάζει ο Τραμπ για το Ιράν

«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου
Ουκρανία 12.01.26

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Σύνταξη
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Media 12.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
«Ρεκόρ εξαγωγών» 12.01.26

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Kill Switch 11.01.26 Upd: 01:47

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο