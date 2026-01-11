newspaper
11.01.2026 | 12:01
Τριήμερο κύμα ψύχους σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα χιονίσει
ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 17:18

ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών

Το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια δήλωση καταδίκης των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία ή έστω επιβεβαίωσης της εδαφικής κυριαρχίας του νησιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Καθώς οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ακόμη και με τη χρήση στρατιωτικών μέσων, εντείνονται και διαρκώς διαρρέουν πληροφορίες ακόμη και για σχέδια επέμβασης, μόνο ένας οργανισμός δεν έχει λάβει σαφή θέση στήριξης της Δανίας: το ΝΑΤΟ.

Ευρωπαίοι ηγέτες χωρών, αλλά και η ΕΕ έχουν τονίσει ότι η εδαφική κυριαρχία των κρατών πρέπει να γίνεται σεβαστή. Και αυτή η σιωπή του ΝΑΤΟ έναντι των απειλών Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αυτό που φοβούνται, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, είναι ότι η Συμμαχία δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα της Δανίας. Χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Δεν έχει εκδώσει δημόσια δήλωση που να επιβεβαιώνει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας. Ούτε έχει απαντήσει στη δηλωμένη φιλοδοξία του προέδρου των ΗΠΑ για το τεράστιο αρκτικό νησί που αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας.

Αμερικανικές προκλήσεις και οργή στην Ευρώπη

Όλα τα παραπάνω έχουν προκαλέσει την οργή των ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Οι χώρες της Ευρώπης προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο και να μετριάσουν τις διατλαντικές εντάσεις, ενώ ταυτόχρονα κάνουν προσπάθεια να συσπειρωθούν γύρω από την Κοπεγχάγη. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, έχει δηλώσει ότι αν οι ΗΠΑ υλοποιήσουν τις απειλές τους, το ΝΑΤΟ θα διαλυθεί. Μια χώρα μέλος, θα έχει επιτεθεί σε χώρα μέλος της Συμμαχίας.

Την ίδια ώρα, αυτό που φαίνεται ότι προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι η στάση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο Μαρκ Ρούτε δεν έχει κρύψει τη στενή σχέση που διατηρεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν, άλλωστε, αυτός που υπερασπίστηκε με κάθε μέσο την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%, κατ’ απαίτηση του Αμερικανού προέδρου. Επίσης, δεν χάνει ευκαιρία να τον επαινεί για όσα κάνει για την Ουκρανία ή ακόμη και για τη Γάζα. Σε αυτή την κρίσιμη όμως για την Ευρώπη στιγμή, που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με προσάρτηση έδαφος συμμαχικού κράτους, ο Μαρκ Ρούτε είναι απών.

Αδράνεια

Η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προτείνει το ΝΑΤΟ να ενισχύσει τη δραστηριότητά του στη Γροιλανδία, αλλά η Συμμαχία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποδέχονται ότι ο ρόλος των ΗΠΑ στη Συμμαχία είναι κεντρικός, γεγονός που περιορίζει την αντίδρασή τους. Ωστόσο, μιλώντας στους Financial Times, επισημαίνουν ότι η αφωνία-απουσία του ΝΑΤΟ στην κρίση αυτή είναι επικίνδυνη. Διότι μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση της ατιμωρησίας του Τραμπ στις συναλλαγές με τους συμμάχους και να εκμεταλλευτεί την εξάρτηση της Ευρώπης από την Ουάσιγκτον για την ασφάλεια.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε για παράδειγμα ότι, από τη στιγμή που όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, «το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση γι’ αυτό… Προκειμένου να μειώσει ή να χαλαρώσει την πίεση στο θέμα. Η συζήτηση είναι μια συζήτηση που πρέπει να περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ», σημείωσε.

Η πρόκληση για το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στην προσπάθειά του να πείσει ότι η Γροιλανδία θα είναι καλύτερα αν πέσει σε αμερικανικά χέρια, κατηγόρησε τη Δανία ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει επαρκώς το νησί και να επενδύσει στην ασφάλειά του, παρά την αυξανόμενη ρωσική και κινεζική ναυτική δραστηριότητα γύρω από αυτό. Και ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η στρατιωτική δράση ήταν «μια επιλογή» παράλληλα με την αγορά ή άλλες μεθόδους ανάληψης του ελέγχου.

Αυτό όμως είναι μια οδυνηρή πρόκληση για το ΝΑΤΟ και τον Μαρκ Ρούτε. Για τους περισσότερους συμμάχους, ο λόγος ύπαρξης της Συμμαχίας είναι η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, βάσει του Άρθρου 5 της συμφωνίας του ΝΑΤΟ. Αν οι ΗΠΑ εισβάλουν ή προσπαθήσουν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία, δύο σύμμαχοι χώρες θα συγκρουστούν.

Μιλώντας στους Financial Times, αξιωματούχος της ΕΕ, ήταν σφόδρα επικριτικός για τον Μαρκ Ρούτε.  «Είναι εμφανώς σιωπηλός. Ο Ρούτε υποτίθεται ότι ήταν ο άνθρωπος στον οποίο η Ευρώπη θα μπορούσε να βασιστεί για να είναι ο ψιθυριστής μας για τον Τραμπ. Αλλά δεν μπορεί να παραμένει τόσο σιωπηλός».

Διπλωμάτης στο ΝΑΤΟ παραδέχθηκε ότι «είναι δύσκολο να συζητηθούν αυτά τα πράγματα εντός του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, αν δεν το κάνουμε, αφήνουμε να εννοηθεί ότι είμαστε όλοι εντάξει με αυτό που συμβαίνει».

Και ενώ ο Μαρκ Ρούτε αποφεύγει να μιλήσει για το θέμα, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε στους Financial Times: «Δεν πρόκειται να αποκαλύψουμε λεπτομέρειες των διπλωματικών συζητήσεων. Ο γενικός γραμματέας συνεργάζεται στενά με ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, όπως κάνει πάντα».

Ζητούν ενισχυμένο ρόλο του ΝΑΤΟ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες υπερασπίστηκαν τη δήλωση της πρωθυπουργού της Δανίας, ότι από τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει το ΝΑΤΟ. Επισήμαναν ότι επηρεάστηκε από την αυξανόμενη ενόχληση της Κοπεγχάγης για τη σιωπή του ΝΑΤΟ και αντανακλούσε την επιθυμία να διασφαλιστεί ότι η συμμαχία συνειδητοποίησε τι διακυβεύεται.

Οι Δανοί βουλευτές, επίσης, νομοθέτες ζήτησαν από το ΝΑΤΟ να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στη διαμάχη με τις ΗΠΑ.

Ο Κάρστεν Μπαχ, βουλευτής της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, ζήτησε να γίνει συζήτηση βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο αναφέρεται σε απειλές κατά των κρατών μελών.

«Υπάρχει μια χώρα στο ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, που βλέπει μια απειλή στην Αρκτική που μπορεί να μην είναι τόσο σαφής για τους υπόλοιπους από εμάς. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση που έχει πλέον προκύψει μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ», είπε.

Ο νόμος, ισχυρότερος από τη βία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «ο νόμος είναι ισχυρότερος από τη βία» αναφερόμενη στη Γροιλανδία. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισήμανε ότι «τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για τη Δανία και για τη Γροιλανδία χωρίς τη Δανία ή χωρίς τη Γροιλανδία».

Και οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Ισπανίας και Βρετανίας εξέδωσαν κοινή δήλωση με τη Δανία, σημειώνοντας ότι «δεν θα σταματήσουν να υπερασπίζονται» τις αρχές της «κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων».

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και διπλωμάτες των κρατών μελών που έχουν αποσπαστεί στη συμμαχία λένε ότι υπάρχει ιδιωτική διπλωματία σε εξέλιξη και εσωτερική εργασία για την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής γύρω από τη Γροιλανδία.

«Έχουμε την Baltic Sentry, γιατί να μην έχουμε και την Greenland Sentry;», δήλωσε ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους. Η Baltic Sentry είναι αποστολή του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο για την καλύτερη προστασία κρίσιμων υποδομών στη Βαλτική Θάλασσα. «Δεν γνωρίζω για τις συζητήσεις εντός του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και πώς συμβαίνουν. Αλλά απλώς κοιτάζοντας από έξω, το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε κάποιο είδος ειδικής κατάστασης», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι τόσο η Δανία όσο και οι ΗΠΑ είναι μέλη.

«Η Ουκρανία είναι εύκολη για εμάς. Η Ρωσία είναι εδώ και καιρό ο εχθρός. Η Γροιλανδία είναι πολύ πιο περίπλοκη. Οι ΗΠΑ υποτίθεται ότι είναι ο μεγάλος σύμμαχός μας. Αυτό κάνει τα πάντα πολύ πιο δύσκολα», δήλωσε επίσης ανώτερος Σκανδιναβός διπλωμάτης.

Ρούτε: Οι Δανοί είναι «απολύτως εντάξει»

Από τη πλευρά του, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αποφεύγει να καταδικάσει τις αμερικανικές απειλές. Ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε στο CNN ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τις αυξημένες ρωσικές και κινεζικές δραστηριότητες στην περιοχή και την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας.

«Κοιτάξτε τη Δανία, επενδύουν πολλά στον στρατό τους», είπε. «Και οι Δανοί είναι απολύτως εντάξει αν οι ΗΠΑ είχαν μεγαλύτερη παρουσία [στη Γροιλανδία] από ό,τι έχουν τώρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό συλλογικά δείχνει ότι… πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Αρκτική θα παραμείνει ασφαλής».

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»

Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»

Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ’ της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
Νέες επιθέσεις 11.01.26

Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους στη Γάζα - Στους 21 οι νεκροί από το κρύο

Ανάμεσα στους 21 που έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, τα 18 ήταν παιδιά - Με το σταγονόμετρο εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω των περιορισμών από το Ισραήλ

Σύνταξη
Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
Νέα δήλωση Πεζεσκιάν 11.01.26

Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών στο Ιράν - Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Οι αρχές του Ιράν αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια που έχουν πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση

Σύνταξη
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Διαδηλώσεις και συγκρούσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Κολομβία 11.01.26

Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

Σύνταξη
Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου
Κόσμος 11.01.26

Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν

Σύνταξη
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ταξίδευαν για Μιλάνο με βαλίτσες γεμάτες 72 κιλά κάνναβης – Συνελήφθησαν στο «Ελ. Βενιζέλος» τρεις Αμερικανίδες
Ελλάδα 11.01.26

Ταξίδευαν για Μιλάνο με βαλίτσες γεμάτες 72 κιλά κάνναβης – Συνελήφθησαν στο «Ελ. Βενιζέλος» τρεις Αμερικανίδες

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι τρεις γυναίκες είναι μέλη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Εντοπίστηκαν σε έλεγχο στο αεροδρόμιο με προορισμό την Ιταλία

Σύνταξη
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Ελλάδα 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως ενώνει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως ενώνει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)

Μετά το πέρασμά του από την Τζένοα τη σεζόν 2004-05 ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους για χάρη της Αλ Ετιφάκ, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύνταξη
«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
«Πονάμε» 11.01.26

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες

«Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ’ της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
Μινεάπολη 11.01.26

«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ
Αγροτικές εκατόμβες 11.01.26

Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ

Πάνω από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή σε αγροτικές εργασίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ το 2025 σημειώθηκαν 48 εργατικά δυστυχήματα στον πρωτογενή τομέα. Αποκλειστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»
Μπάσκετ 11.01.26

Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»

Ικανοποιημένος με την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι είναι χρέος της ομάδας προς στον κόσμο της το να παίζει καλό μπάσκετ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»
Η ανάρτηση 11.01.26

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση Μητσοτάκη, ειδικά την αναφορά του για τη Βενεζουέλα - «Δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες»

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»

Κανένα πρόβλημα δεν έχει στη Γ' Εθνική ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να σαρώνουν με 10-0 και τον Πυθαγόρα Περάματος στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Φλώρινα: Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων σε τρεις δήμους
Τρεις δήμοι 11.01.26

Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων - Δείτε τις περιοχές

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της έντονης χιονόπτωσης

Σύνταξη
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της
«Νιώθω αηδιασμένη» 11.01.26

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
