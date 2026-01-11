Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ να καταρτίσουν σχέδιο για την εισβολή στη Γροιλανδία, αλλά αντιμετωπίζει αντιδράσεις από υψηλόβαθμους στρατιωτικούς, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Mail on Sunday.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βάλει στο στόχαστρό του τη Γροιλανδία

Πηγές αναφέρουν ότι τα «γεράκια» γύρω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον πολιτικό σύμβουλο Στίβεν Μίλερ, έχουν ενθαρρυνθεί τόσο πολύ από την επιτυχία της επιχείρησης απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που θέλουν να κινηθούν γρήγορα για να καταλάβουν το νησί της Αρκτικής πριν προλάβουν να κάνουν κίνηση η Ρωσία ή η Κίνα (σ.σ. οι οποίες δεν έχουν εκφράσει τέτοιες επιδιώξεις).

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, βρετανοί διπλωμάτες πιστεύουν ότι ο Τραμπ έχει επίσης ως κίνητρο την επιθυμία να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών ψηφοφόρων από τις αποδόσεις της αμερικανικής οικονομίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος, μετά τις οποίες ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Μια τέτοια κίνηση, γράφει η Mail on Sunday, θα έφερνε τον Τραμπ σε αντιπαράθεση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και θα οδηγούσε ουσιαστικά στην κατάρρευση του ΝΑΤΟ.

Γιατί αντιδρούν στρατηγοί

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από την Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) να προετοιμάσει το σχέδιο εισβολής, αλλά αυτό αντιμετωπίζει την αντίσταση των αρχηγών του Γενικού Επιτελείου με το επιχείρημα ότι θα ήταν παράνομο και δεν θα είχε την υποστήριξη του Κογκρέσου.

Μια πηγή ανέφερε: «Προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του Τραμπ συζητώντας για λιγότερο αμφιλεγόμενα μέτρα, όπως την αναχαίτιση των ρωσικών πλοίων ‘φαντασμάτων’ – ενός μυστικού δικτύου εκατοντάδων σκαφών που διοικείται από τη Μόσχα για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις – ή την εκτόξευση πυραύλων κατά του Ιράν».

Διπλωμάτες έχουν προσομοιώσει αυτό που περιγράφουν ως «σενάριο κλιμάκωσης», στο οποίο ο Τραμπ χρησιμοποιεί βία ή «πολιτικό εξαναγκασμό» για να διακόψει τους δεσμούς της Γροιλανδίας με τη Δανία.

Ένα διπλωματικό έγγραφο περιγράφει το «χειρότερο σενάριο» ως αυτό που θα οδηγήσει στην «καταστροφή του ΝΑΤΟ από μέσα».

Στο ίδιο έγγραφο προστίθεται ότι: «Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της σκληροπυρηνικής πτέρυγας MAGA γύρω από τον Τραμπ. Δεδομένου ότι το Κογκρέσο δεν θα επέτρεπε στον Τραμπ να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, η κατάληψη της Γροιλανδίας θα μπορούσε να αναγκάσει τους Ευρωπαίους να εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ. Αν ο Τραμπ θέλει να τερματίσει το ΝΑΤΟ, αυτός θα μπορούσε να είναι ο πιο βολικός τρόπος για να το κάνει».

Μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός για τη Γροιλανδία;

Σύμφωνα με άλλο σενάριο, το οποίο περιγράφει έναν «συμβιβασμό», η Δανία θα συμφωνούσε να παραχωρήσει στον Τραμπ πλήρη στρατιωτική πρόσβαση στη Γροιλανδία και να αρνηθεί την πρόσβαση στη Ρωσία και την Κίνα.

Αν και η Αμερική έχει ήδη ελεύθερη πρόσβαση στο νησί, αυτή θα τεθεί σε νομική βάση, σημειώνει η Mail on Sunday.

Το σχετικό έγγραφο αναφέρει: «Για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, ο Τραμπ μπορεί να ξεκινήσει με ένα σενάριο κλιμάκωσης που θα μετατραπεί σε σενάριο συμβιβασμού.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι, για τον Τραμπ, το παράθυρο ευκαιρίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές κλείνει το καλοκαίρι, επομένως αναμένεται να αναλάβει δράση νωρίτερα παρά αργότερα. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου φαίνεται να είναι η φυσική στιγμή για μια συμβιβαστική συμφωνία».

Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται: «Οι τρέχουσες ανησυχίες (σ.σ. σχετικά με μια εισβολή) οφείλονται στις πιο ακραίες απόψεις του Στίβεν Μίλερ. Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι καθοριστική – αν θα παραμείνει πιστό στους Ευρωπαίους συμμάχους του ή αν θα αποστασιοποιηθεί».

Μια διπλωματική πηγή δήλωσε: «Οι στρατηγοί θεωρούν το σχέδιο του Τραμπ για τη Γροιλανδία τρελό και παράνομο. Γι’ αυτό προσπαθούν να τον αποσπάσουν με άλλες σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λένε ότι είναι σαν να έχουν να κάνουν με ένα πεντάχρονο παιδί».