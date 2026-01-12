Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία

Πτώση δομικών υλικών από γέφυρα σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία.

Εξαιτίας του συμβάντος, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λ. Εθνικής Αντιστάσης στο ύψος του νοσοκομείου Αγίου Όλγα, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά από τον δρόμο.