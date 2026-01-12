newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 07:34
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Διεθνής Οικονομία 12 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
A
A
Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Οι μετοχές στη Wall Street ξεκίνησαν δυναμικά το 2026, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αναταράξεις τις επόμενες ημέρες με την έναρξη της περιόδου των εταιρικών κερδών, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και την αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η πρόσφατη δυναμική της αγοράς έχει αψηφήσει το ολοένα και πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο.

Ο S&P 500 έχει ήδη σημειώσει άνοδο σχεδόν 2% τον Ιανουάριο, αμέσως μετά το κλείσιμο του δείκτη αναφοράς το 2025, ο οποίος έκλεισε το τρίτο συνεχόμενο έτος με διψήφια ποσοστά κέρδους.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή μετά από μικτά στοιχεία για την απασχόληση, τα οποία οδήγησαν τους επενδυτές να διατηρήσουν τις προσδοκίες τους για περισσότερες μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

Η πρόσφατη δυναμική της αγοράς της Wall Street έχει αψηφήσει το ολοένα και πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλας από το τιμόνι της χώρας με τη βίαιη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μίλησαν για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης στρατιωτικής δύναμης.

Ισχυρές προοπτικές

Οι επενδυτές επισημαίνουν τις ισχυρές προοπτικές για τα εταιρικά κέρδη, τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και τα επικείμενα δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης ως υποστηρικτικούς παράγοντες για μια ανοδική αγορά που βρίσκεται στο τέταρτο έτος της.

«Συνολικά, για το τρέχον έτος, τα θεμέλια της αγοράς είναι σταθερά», δήλωσε στο Reuters ο Μάικλ Αρόουν, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της State Street Investment Management.

«Καθώς ξεκινάμε τον Ιανουάριο, η αγορά ενδέχεται να υποτιμά ορισμένα από τα γεγονότα που διαφαίνονται στον ορίζοντα και που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγαλύτερη αστάθεια», δήλωσε ο Αρόουν. «Φαίνεται απλώς λίγο υπερβολικά ήσυχη».

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα, δήλωσε στο Reuters ο Matthew Miskin, συν-επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Manulife John Hancock Investments. Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe την Παρασκευή δεν ήταν πολύ πάνω από το χαμηλό σημείο του 2025.

«Η αγορά είναι κάπως αδιάφορη», δήλωσε ο Miskin. «Αλλά αυτή είναι μια περίοδος όπου όλα έχουν τιμές που πλησιάζουν την τελειότητα και είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να ασφαλιστείτε ή να σκεφτείτε κάποιες αμυντικές επιλογές, για την περίπτωση που κάποιο άλλο γεωπολιτικό γεγονός γίνει πρωτοσέλιδο».

Tράπεζες και Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Οι μεγάλες τράπεζες ξεκινούν την εβδομάδα που έρχεται την περίοδο των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου, με την ισχυρή αύξηση των κερδών φέτος να αποτελεί σημαντική πηγή αισιοδοξίας για τους επενδυτές σε μετοχές. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 13% το 2025 και εκτιμούν περαιτέρω αύξηση άνω του 15% το 2026, σύμφωνα με την LSEG IBES.

Η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, δημοσιεύει τα αποτελέσματά της την Τρίτη, ενώ η Citigroup, η Bank of America, και η Goldman Sachs θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού τομέα αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 7% το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο Jack Janasiewicz, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Natixis Investment Managers, θα αναζητήσει στα αποτελέσματα των τραπεζών πληροφορίες για την υγεία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα τις αθετήσεις πληρωμών πιστωτικών καρτών, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας.

«Οι τράπεζες θα σας πουν κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό, επειδή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Janasiewicz.

Επιστροφή στο φυσιολογικό

Οι επενδυτές δυσκολεύονται να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα της οικονομίας, επειδή η 43ήμερη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης στα τέλη του περασμένου έτους καθυστέρησε ή ακύρωσε σημαντικές εκθέσεις, με τη ροή των δεδομένων να επιστρέφει πλέον στο φυσιολογικό.

Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το ενδιαφέρον της Wall Street για την ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Δεκεμβρίου την Τρίτη, ο οποίος παρακολουθείται στενά για τις τάσεις του πληθωρισμού. Θα είναι μία από τις τελευταίες σημαντικές ανακοινώσεις πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική στα τέλη Ιανουαρίου.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια σε κάθε μία από τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις της το 2025, ως απάντηση στην αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, αλλά οι επενδυτές δεν είναι σίγουροι πότε θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις.

Η χαλάρωση της Fed προσθέτει «μια αίσθηση ηρεμίας στις αγορές κινδύνου», δήλωσε η Nanette Abuhoff Jacobson, παγκόσμια στρατηγικός επενδύσεων στην Hartford Funds.

«Όλα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα είναι κρίσιμα για το πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική της Fed», πρόσθεσε καταλήγοντας: «Εάν το μωσαϊκό υποδηλώνει ότι ο πληθωρισμός αυξάνεται σταδιακά, τότε θα προκύψουν ερωτήματα σχετικά με το αν η Fed θα χαλαρώσει το 2026 ή πόσο μπορεί να χαλαρώσει».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γίνει φέτος η πρώτη «έξοδος» της Ελλάδας στις αγορές

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γίνει φέτος η πρώτη «έξοδος» της Ελλάδας στις αγορές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ vs Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

ΗΠΑ vs Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους να μειώσουν επειγόντως την εξάρτηση από την Κίνα στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ
Τεχνολογία 12.01.26

Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ

Οι millennials υπήρξαν οι πρωταγωνιστές της πρώιμης ψηφιακής εποχής και βίωσαν την μετάβαση από ένα διαδίκτυο κοινοτήτων και προσωπικών ιστολογίων σε ένα παγκόσμιο, αλγοριθμικά καθοδηγούμενο οικοσύστημα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;
Τεχνητή Νοημοσύνη 12.01.26

Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;

Όταν το Ex Machina βγήκε στις αίθουσες, έμοιαζε με ψυχρό tech-θρίλερ για το μέλλον. Δώδεκα χρόνια μετά, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και σχεδιάζει, η ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ μοιάζει λιγότερο προφητεία και περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση του παρόντος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Συνάντηση αγροτών-πρωθυπουργού 12.01.26

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο