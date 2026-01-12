Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
Πώς ξεπερνάμε τη μελαγχολία μετά τις γιορτές;
12 Ιανουαρίου 2026

Πώς ξεπερνάμε τη μελαγχολία μετά τις γιορτές;

Οι γιορτές τελείωσαν και πολλοί από εμάς νιώθουμε μια πτώση στη διάθεσή μας. Πως μπορούμε να ξεπεράσουμε τη «μελαγχολία του Ιανουαρίου»;

Αν αναρωτιέστε γιατί ξαφνικά αισθάνεστε πεσμένοι ή γιατί δεν έχετε κίνητρο, οι ειδικοί υποστηρίζουν πως η εξήγηση είναι απλή. Αυτή η πτώση στη διάθεση είναι κοινή και προκαλείται από φυσιολογικές αλλαγές στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου.

Πιο συγκεκριμένα, η μελαγχολία μετά τα Χριστούγεννα συνδέεται στενά με την ντοπαμίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που παίζει βασικό ρόλο στην κινητοποίηση και την απόλαυση. Απελευθερώνεται όχι μόνο όταν ζούμε κάτι ευχάριστο, αλλά και όταν το αναμένουμε. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την εορταστική περίοδο λοιπόν, τα επίπεδα ντοπαμίνης τείνουν να αυξάνονται καθώς ανυπομονούμε για την άδεια από τη δουλειά, τις κοινωνικές επαφές και τις διάφορες γιορτινές εκδηλώσεις. Αυτή η αναμονή δίνει στον εγκέφαλο επαναλαμβανόμενες “δόσεις” χαράς. Μόλις όμως τελειώσουν οι γιορτές, αυτές οι ανταμοιβές εξαφανίζονται. Η επιστροφή στην καθημερινότητα, σε συνδυασμό με τις πιο σκοτεινές μέρες του χειμώνα και τα λιγότερα κοινωνικά σχέδια, μπορεί να προκαλέσει πτώση των επιπέδων ντοπαμίνης. Έτσι, ενδέχεται να αισθανόμαστε λιγότερο ικανοί να απολαύσουμε πράγματα που συνήθως μας ευχαριστούν.

Συνήθως βέβαια, πρόκειται για μια κατάσταση βραχυπρόθεσμης προσαρμογής μετά από μια περίοδο έντονης διέγερσης, γι’ αυτό και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Η έντονη αντίθεση ανάμεσα στον ενθουσιασμό των Χριστουγέννων και την ξαφνική επιστροφή στην καθημερινή μας ζωή μπορεί να κάνει τη μελαγχολία να φαίνεται ιδιαίτερα έντονη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, φεύγει σύντομα.

Μια άλλη ορμόνη που παρουσιάζει διακυμάνσεις αυτήν την περίοδο είναι η ωκυτοκίνη, συχνά αποκαλούμενη ως «ορμόνη της αγάπης», η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στους κοινωνικούς δεσμούς και τη συναισθηματική σύνδεση. Η ωκυτοκίνη αυξάνεται όταν βιώνουμε οικειότητα, όπως μια αγκαλιά με ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Μετά τις γιορτές, αφού πολλοί έχουμε περάσει αρκετό χρόνο με την οικογένειά μας, η συναισθηματική ένταση είναι φυσικό να μειώνεται. Η ξαφνική μετάβαση από τη συνεχή συντροφιά στην σχετική απομόνωση μπορεί να συμβάλει σε αισθήματα μοναξιάς, συναισθηματικής ατονίας και χαμηλής διάθεσης.

Η γιορτινή περίοδος μπορεί επίσης να διαταράξει τις υγιεινές μας συνήθειες, δημιουργώντας ένα αίσθημα εξάντλησης τις εβδομάδες που ακολουθούν.

Περιορίστε τη μελαγχολία του Ιανουαρίου ξεκινώντας από τον ύπνο

Όλα τα συστήματα του σώματος λειτουργούν σε έναν 24ωρο κύκλο, τον γνωστό κιρκάδιο ρυθμό. Αυτό το «ρολόι» βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς και στη ρύθμιση του ύπνου τη νύχτα. Η μειωμένη έκθεση στο φως της ημέρας και ο ύπνος πιο αργά το βράδυ, μπορούν να απορρυθμίσουν αυτόν τον ρυθμό, ακόμη κι αν προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε την ξεκούραση με το να κοιμηθούμε περισσότερο.

Ως εκ τούτου, συνιστάται να ξεκινάμε τη μέρα μας νωρίς, με έκθεση στο φυσικό φως μετά το ξύπνημα το πρωί έτσι ώστε να δώσουμε το κατάλληλο σήμα ενεργοποίησης στον εγκέφαλο. Ύστερα, ένας μικρός περίπατος γύρω στο μεσημέρι, όταν η ένταση του φωτός είναι στο μέγιστο, μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω την ενέργεια και τη διάθεση.

Το περπάτημα αντί της χρήσης αυτοκινήτου ή μέσων μαζικής μεταφοράς μπορεί επίσης να βοηθήσει, καθώς η κίνηση δίνει ένα ακόμη σήμα στο βιολογικό ρολόι του σώματος. Η τακτική σωματική δραστηριότητα γενικότερα αυξάνει την ανάγκη για ύπνο αργότερα μέσα στην ημέρα, καθιστώντας τον πιο εύκολο.

Η διατήρηση των κοινωνικών επαφών είναι επίσης σημαντική αφού η απομόνωση μπορεί να επιδεινώσει τη μελαγχολία.

Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε τη σύνδεση και η σύνδεση δεν απαιτεί πάντα απαραίτητα συνομιλία- απλά και μόνο η παρουσία άλλων μπορεί να είναι αρκετή.

Ο καθορισμός προσωπικών στόχων για τη νέα χρονιά μπορεί τέλος να βοηθήσει στην αποκατάσταση ενός αισθήματος σκοπού. Θυμηθείτε: μικρότεροι, ρεαλιστικοί στόχοι είναι πιο αποτελεσματικοί σε σύγκριση με τις δραματικές αλλαγές…

* Πηγή: Vita

Business
12.01.26

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προχώρησε σε μία κίνηση όχι και τόσο συναδελφική καθώς ζήτησε από τους συμπαίκτες του να φύγουν από το γήπεδο στην απονομή του τροπαίου.

12.01.26

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

12.01.26

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

12.01.26

Οι Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με τα «One Battle After Another» και «Hamnet» να αναδεικνύονται μεγάλοι νικητές στον κινηματογράφο και το «Adolescence» να ξεχωρίζει στην τηλεόραση

12.01.26

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

12.01.26

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

12.01.26

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

12.01.26

Οι millennials υπήρξαν οι πρωταγωνιστές της πρώιμης ψηφιακής εποχής και βίωσαν την μετάβαση από ένα διαδίκτυο κοινοτήτων και προσωπικών ιστολογίων σε ένα παγκόσμιο, αλγοριθμικά καθοδηγούμενο οικοσύστημα

12.01.26

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

12.01.26

Όταν το Ex Machina βγήκε στις αίθουσες, έμοιαζε με ψυχρό tech-θρίλερ για το μέλλον. Δώδεκα χρόνια μετά, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και σχεδιάζει, η ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ μοιάζει λιγότερο προφητεία και περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση του παρόντος

