Η μελαγχολία της Κυριακής: Πώς θα πάρουμε πίσω τη χαρά μας;

Θυμάμαι παιδί, κάθε Κυριακή απόγευμα, το ίδιο συναίσθημα να με τυλίγει. Η μέρα έφτανε στο τέλος της και, λίγο πριν πέσει η νύχτα άνοιγε η τηλεόραση. Για τον μπαμπά μου ήταν ώρα απόλαυσης, για μένα, ήταν το σύνθημα ότι η ξεγνοιασιά τελείωνε και ότι η Δευτέρα και το σχολείο πλησίαζαν. Μια γλυκόπικρη μελαγχολία με έπιανε πάντα εκείνη την ώρα, σαν να έκλεινε βίαια η πόρτα του Σαββατοκύριακου.

Χρόνια αργότερα, στην ενήλικη ζωή, συνειδητοποιώ ότι αυτό το συναίσθημα δεν έφυγε ποτέ εντελώς. Μπορεί το σχολείο να έγινε δουλειά, και τα μαθήματα deadlines, όμως κάθε Κυριακή βράδυ κάτι μέσα μου αναστατώνεται: μια ανησυχία, μια ταχυκαρδία, μια διάχυτη μελαγχολία που μοιάζει με εκείνη την παιδική. Οι ειδικοί σήμερα το ονομάζουν Sunday scaries.

Τι είναι τα Sunday scaries;

Ο όρος περιγράφει το άγχος, την ανησυχία ή τη μελαγχολία που εμφανίζεται τις Κυριακές το απόγευμα ή βράδυ, λίγο πριν την έναρξη της νέας εβδομάδας. Σύμφωνα με έρευνα του American Institute of Stress, περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους δηλώνουν ότι βιώνουν έντονη συναισθηματική δυσφορία κάθε Κυριακή βράδυ. Δεν πρόκειται για υπερβολή ή «κακοκεφιά», αλλά για μια φυσιολογική αντίδραση στην πίεση και το άγχος που συσσωρεύονται ενόψει των υποχρεώσεων.

Γιατί συμβαίνει;

Μετάβαση από ξεκούραση σε πίεση : Το Σαββατοκύριακο είναι συνώνυμο της ελευθερίας. Η επιστροφή στη ρουτίνα ενεργοποιεί αυτόματα το «σύστημα συναγερμού» του εγκεφάλου.

: Το Σαββατοκύριακο είναι συνώνυμο της ελευθερίας. Η επιστροφή στη ρουτίνα ενεργοποιεί αυτόματα το «σύστημα συναγερμού» του εγκεφάλου. Ανολοκλήρωτες εκκρεμότητες : Συχνά η Κυριακή φέρνει στο μυαλό όλα όσα δεν προλάβαμε να κάνουμε την εβδομάδα που πέρασε ή όσα μας περιμένουν στην επόμενη.

: Συχνά η Κυριακή φέρνει στο μυαλό όλα όσα δεν προλάβαμε να κάνουμε την εβδομάδα που πέρασε ή όσα μας περιμένουν στην επόμενη. Συναισθηματική μνήμη: Ο εγκέφαλος μαθαίνει να συνδέει συγκεκριμένα ερεθίσματα με το άγχος της μετάβασης.

Πώς να το ξεπεράσουμε

Υπάρχουν απλές στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν:

Οργάνωση από την Παρασκευή

Αν αφήσουμε όλες τις εκκρεμότητες για τη Δευτέρα, το βάρος θα μας βρει την Κυριακή βράδυ. Μια καλή τακτική είναι να προετοιμάζουμε βασικά πράγματα από την Παρασκευή: τα σημαντικά emails, το πρόγραμμα της εβδομάδας, ακόμα και το φαγητό. Ρουτίνα χαλάρωσης την Κυριακή

Μπορεί να είναι ένα ζεστό μπάνιο, μια ταινία χωρίς κινητό δίπλα, λίγες σελίδες από ένα αγαπημένο βιβλίο ή ένας περίπατος. Η Κυριακή βράδυ πρέπει να συνδεθεί με κάτι που μας ευχαριστεί, όχι με κάτι που μας βαραίνει. Μικρές χαρές τη Δευτέρα

Αν έχουμε προγραμματίσει κάτι ευχάριστο για την αρχή της εβδομάδας (ένα καφέ με φίλο, ένα μάθημα γυμναστικής που μας αρέσει, ένα καινούργιο project που μας εμπνέει), η Κυριακή χάνει μέρος της απειλητικής της χροιάς. Mindfulness & αναπνοές

Απλές τεχνικές ενσυνειδητότητας μπορούν να γειώσουν το μυαλό μας. Δέκα βαθιές αναπνοές ή ένα μικρό διαλογιστικό διάλειμμα βοηθούν να δούμε την Κυριακή όχι ως «τέλος», αλλά ως μέρος ενός συνεχούς κύκλου. Αναθεώρηση προσδοκιών

Μερικές φορές τα Sunday scaries είναι ένδειξη ότι η εβδομάδα μας είναι υπερβολικά φορτωμένη. Αν η Δευτέρα μοιάζει ανυπόφορη, ίσως χρειάζεται να ξαναδούμε πώς κατανέμουμε τις υποχρεώσεις μας.

Κυριακές χωρίς ενοχές

Αντί να αφήνουμε το βάρος μιας λίστας υποχρεώσεων να καθορίζει το συναίσθημά μας, μπορούμε να ξαναχτίσουμε τις Κυριακές ως γέφυρα: μια απαλή μετάβαση από την ξεκούραση στην παραγωγικότητα. Γιατί τελικά, οι Κυριακές δεν είναι για να τις φοβόμαστε. Είναι για να τις ζούμε με ηρεμία, τρυφερότητα και μια δόση φροντίδας.

