28.09.2025
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28 Σεπτεμβρίου 2025

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Είναι Κυριακή – το Σαββατοκύριακο τελειώνει και αντί να απολαμβάνετε τον ελεύθερό σας χρόνο, ο γνωστός κόμπος σχηματίζεται στο στομάχι σας. Οι ανησυχίες για τα αναπάντητα email, τις back-to-back συναντήσεις και τον κυκεώνα των υποχρεώσεων σας κατακλύζουν, εντείνοντας το αίσθημα πανικού. Αυτό το αίσθημα φόβου, που ίσως έχετε βιώσει, έχει όνομα: «Sunday Scaries».

Κοινός φόβος τα Sunday Scaries

Και είναι πιο συχνό από όσο πιστεύετε. Σύμφωνα με την American Academy of Sleep Medicine (AASM), το 79% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι έχουν πρόβλημα να κοιμηθούν τις Κυριακές σε σύγκριση με τις άλλες νύχτες. Στη Βρετανία, το 67% των ενηλίκων βιώνουν τακτικά άγχος την Κυριακή πριν από την έναρξη της εβδομάδας, ποσοστό που αυξάνεται στο 74% μεταξύ των 18-24 ετών.

Το εργασιακό άγχος, η έλλειψη ύπνου και οι ατελείωτες λίστες υποχρεώσεων συγκαταλέγονται στους παράγοντες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τα «Sunday Scaries». Ωστόσο, οι συνέπειες δεν είναι μόνο ψυχολογικές.

Σύμφωνα με μελέτη σε ηλικιωμένους ενήλικες, το άγχος που σχετίζεται με τη Δευτέρα φάνηκε να συμβάλλει σε 23% υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης – της κύριας ορμόνης του στρες – που διατηρούνταν για δύο μήνες. Αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορεί να επιδεινώσουν την ψυχική υγεία και να διαταράξουν τον ύπνο.

Survival kit

Για να ξεπεράσετε τα «Sunday Scaries», θα μπορούσατε να υιοθετήσετε στρατηγικές που προσφέρουν μια αίσθηση ηρεμίας και ελέγχου, όπως το να προγραμματίζετε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων, να δίνετε προτεραιότητα σε self-care συνήθειες, όπως η άσκηση και η ενσυνειδητότητα, και να προγραμματίζετε κάτι που θα σας κάνει να ανυπομονείτε για τη Δευτέρα.

Προετοιμαστείτε για την εβδομάδα που έρχεται

  • Σχεδιάστε την εβδομάδα σας: Αξιοποιήστε την Κυριακή για να προγραμματίσετε την εβδομάδα σας, ορίζοντας προτεραιότητες. Αυτό μπορεί να μειώσει το αίσθημα της υπερβολικής πίεσης.
  • Οργανωθείτε εκ των προτέρων: Δημιουργήστε μια λίστα με τις προτεραιότητες για τη Δευτέρα, ώστε να είστε προετοιμασμένοι και να πάτε για ύπνο δίχως περιττές ανησυχίες.
  • Μην αφήνετε τα “βαριά” για την Κυριακή: Αντιμετωπίστε τις δύσκολες ή βαρετές υποχρεώσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ώστε να έχετε ελεύθερη την Κυριακή για χαλάρωση και διασκέδαση.

Δημιουργήστε μια ρουτίνα χαλάρωσης

  • Καθιερώστε μια ρουτίνα: Ακολουθήστε μια χαλαρωτική ρουτίνα τα βράδια της Κυριακής για να εκτονώσετε το στρες ή την ένταση και να ξεκινήσετε την εβδομάδα με ηρεμία.
  • Φροντίστε τον εαυτό σας: Ασχοληθείτε με δραστηριότητες που σας προσφέρουν χαρά και ηρεμία, όπως ένας μακρύς περίπατος, η ανάγνωση ενός βιβλίου ή ένα μάθημα yoga.
  • Εξασκηθείτε στην συνειδητότητα: Δοκιμάστε τον διαλογισμό, τις ασκήσεις βαθιάς αναπνοής ή άλλες τεχνικές χαλάρωσης για να ηρεμήσετε και να παραμείνετε συνειδητά στο παρόν.

Ταμείο Ανάκαμψης
Vita.gr
Business
inWellness
inTown
Plus
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.

Σύνταξη
Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος
Κωπηλασία 28.09.25
Κωπηλασία 28.09.25

Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σανγκάη και έφτασε τα έξι μετάλλια στη σπουδαία καριέρα του.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο
Ίντριγκα 28.09.25
Ίντριγκα 28.09.25

Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι διαψεύδει δημοσιεύματα για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, μιλώντας για «καθαρή επινόηση» από κύκλους που επιδιώκουν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή τους.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Κόσμος 28.09.25
Κόσμος 28.09.25

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο πρώην καθολικός ιερέας που συνελήφθη, κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007»

Σύνταξη
«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»
Euroleague 28.09.25
Euroleague 28.09.25

«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»

Ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προετοιμάζεται για το πώς θα τον χρησιμοποιήσει – Η αποκάλυψη από το εξωτερικό για τον ρόλο του Γάλλου γκαρντ.

Σύνταξη
«Νοβοροσίσκ»: Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο – Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων
Κόσμος 28.09.25
Κόσμος 28.09.25

Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο - Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων

Το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυραύλους Kalibr με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, αλλά εκτιμάται ότι δεν φέρει τέτοιους πυραύλους κατά την παρούσα αποστολή στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Πλατεία Βάθης: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απομακρύθηκαν άστεγοι που βρίσκονταν μέσα
Συναγερμός 28.09.25
Συναγερμός 28.09.25

Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης - Απομακρύθηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα (βίντεο)

Στην οδό Μάγερ στην πλατεία Βάθης έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και δέκα οχήματα καθώς υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί

Σύνταξη
Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ
«Δίχως δικαιολογία» 28.09.25
«Δίχως δικαιολογία» 28.09.25

Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ

Πράκτορες του FBI κατηγορούν ανοιχτά τον διευθυντή της υπηρεσίας ότι παρέβη ξανά τον νόμο, αγνοώντας συνταγματικά και νομικά δικαιώματα, αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 28.09.25
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 28.09.25

Ποιοι δρόμοι κλείνουν μέχρι το μεσημέρι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ταλαιπωρίας και ατυχημάτων - Από το Greece Race for the Cure ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»
Πολιτική 28.09.25
Πολιτική 28.09.25

Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»

Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, από τους πιο βασικούς συνεργάτες του Αντ. Σαμαρά, εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση στον Κυρ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας» αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές
Καιρός 28.09.25
Καιρός 28.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά - Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23-24°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης
Θλιβερό 28.09.25
Θλιβερό 28.09.25

Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης

Η Καρχηδόνα, που κατεδαφίστηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Τα ερείπιά της απειλούνται σήμερα από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και την άνοδο της θάλασσας

Σύνταξη
Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;
Πολιτική 28.09.25
Πολιτική 28.09.25

Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;

Με την κυβέρνηση στριμωγμένη θα περίμενε κανείς ότι στο ΠΑΣΟΚ θα επιχειρούσαν να ανεβάσουν ταχύτητα με στόχο την εξουσία. Όπως φαίνεται όμως τα εσωκομματικά θεωρούνται πιο σημαντικά απ' το αίτημα αλλαγής που επιθυμεί η κοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πώς ξεκίνησαν οι απεργίες πείνας
Γνωστές περιπτώσεις 28.09.25

Πώς ξεκίνησαν οι απεργίες πείνας

Διεθνείς και ελληνικές περιπτώσεις που έγραψαν ιστορία - Εκτός από την αρχαία Ινδία, απεργίες πείνας έχουν καταγραφεί από ιστορικούς στη μεσαιωνική Ιρλανδία αλλά και στην Αυτοκρατορική Ρώμη

Μιχάλης Γελασάκης
Ακρίβεια: Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών – Τι περιμένουν οι καταναλωτές
Ακρίβεια 28.09.25
Ακρίβεια 28.09.25

Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Σε εθελοντικές μειώσεις τιμών από τα σούπερ μάρκετ ποντάρει το υπ. Ανάπτυξης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τι περιμένουν οι πολίτες από τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
