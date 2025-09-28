Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Είναι Κυριακή – το Σαββατοκύριακο τελειώνει και αντί να απολαμβάνετε τον ελεύθερό σας χρόνο, ο γνωστός κόμπος σχηματίζεται στο στομάχι σας. Οι ανησυχίες για τα αναπάντητα email, τις back-to-back συναντήσεις και τον κυκεώνα των υποχρεώσεων σας κατακλύζουν, εντείνοντας το αίσθημα πανικού. Αυτό το αίσθημα φόβου, που ίσως έχετε βιώσει, έχει όνομα: «Sunday Scaries».

Κοινός φόβος τα Sunday Scaries

Και είναι πιο συχνό από όσο πιστεύετε. Σύμφωνα με την American Academy of Sleep Medicine (AASM), το 79% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι έχουν πρόβλημα να κοιμηθούν τις Κυριακές σε σύγκριση με τις άλλες νύχτες. Στη Βρετανία, το 67% των ενηλίκων βιώνουν τακτικά άγχος την Κυριακή πριν από την έναρξη της εβδομάδας, ποσοστό που αυξάνεται στο 74% μεταξύ των 18-24 ετών.

Το εργασιακό άγχος, η έλλειψη ύπνου και οι ατελείωτες λίστες υποχρεώσεων συγκαταλέγονται στους παράγοντες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τα «Sunday Scaries». Ωστόσο, οι συνέπειες δεν είναι μόνο ψυχολογικές.

Σύμφωνα με μελέτη σε ηλικιωμένους ενήλικες, το άγχος που σχετίζεται με τη Δευτέρα φάνηκε να συμβάλλει σε 23% υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης – της κύριας ορμόνης του στρες – που διατηρούνταν για δύο μήνες. Αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορεί να επιδεινώσουν την ψυχική υγεία και να διαταράξουν τον ύπνο.

Survival kit

Για να ξεπεράσετε τα «Sunday Scaries», θα μπορούσατε να υιοθετήσετε στρατηγικές που προσφέρουν μια αίσθηση ηρεμίας και ελέγχου, όπως το να προγραμματίζετε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων, να δίνετε προτεραιότητα σε self-care συνήθειες, όπως η άσκηση και η ενσυνειδητότητα, και να προγραμματίζετε κάτι που θα σας κάνει να ανυπομονείτε για τη Δευτέρα.

Προετοιμαστείτε για την εβδομάδα που έρχεται

Σχεδιάστε την εβδομάδα σας: Αξιοποιήστε την Κυριακή για να προγραμματίσετε την εβδομάδα σας, ορίζοντας προτεραιότητες. Αυτό μπορεί να μειώσει το αίσθημα της υπερβολικής πίεσης.

Αξιοποιήστε την Κυριακή για να προγραμματίσετε την εβδομάδα σας, ορίζοντας προτεραιότητες. Αυτό μπορεί να μειώσει το αίσθημα της υπερβολικής πίεσης. Οργανωθείτε εκ των προτέρων : Δημιουργήστε μια λίστα με τις προτεραιότητες για τη Δευτέρα, ώστε να είστε προετοιμασμένοι και να πάτε για ύπνο δίχως περιττές ανησυχίες.

: Δημιουργήστε μια λίστα με τις προτεραιότητες για τη Δευτέρα, ώστε να είστε προετοιμασμένοι και να πάτε για ύπνο δίχως περιττές ανησυχίες. Μην αφήνετε τα “βαριά” για την Κυριακή: Αντιμετωπίστε τις δύσκολες ή βαρετές υποχρεώσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ώστε να έχετε ελεύθερη την Κυριακή για χαλάρωση και διασκέδαση.

Δημιουργήστε μια ρουτίνα χαλάρωσης

Καθιερώστε μια ρουτίνα: Ακολουθήστε μια χαλαρωτική ρουτίνα τα βράδια της Κυριακής για να εκτονώσετε το στρες ή την ένταση και να ξεκινήσετε την εβδομάδα με ηρεμία.

Ακολουθήστε μια χαλαρωτική ρουτίνα τα βράδια της Κυριακής για να εκτονώσετε το στρες ή την ένταση και να ξεκινήσετε την εβδομάδα με ηρεμία. Φροντίστε τον εαυτό σας: Ασχοληθείτε με δραστηριότητες που σας προσφέρουν χαρά και ηρεμία, όπως ένας μακρύς περίπατος, η ανάγνωση ενός βιβλίου ή ένα μάθημα yoga.

Ασχοληθείτε με δραστηριότητες που σας προσφέρουν χαρά και ηρεμία, όπως ένας μακρύς περίπατος, η ανάγνωση ενός βιβλίου ή ένα μάθημα yoga. Εξασκηθείτε στην συνειδητότητα: Δοκιμάστε τον διαλογισμό, τις ασκήσεις βαθιάς αναπνοής ή άλλες τεχνικές χαλάρωσης για να ηρεμήσετε και να παραμείνετε συνειδητά στο παρόν.

* Πηγή: Vita