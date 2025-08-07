Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Άγχος: Οι πέντε απλές συνήθειες που τα βάζουν μαζί του
Θέλει τρόπο 07 Αυγούστου 2025 | 07:30

Άγχος: Οι πέντε απλές συνήθειες που τα βάζουν μαζί του

Όλοι έχουμε άγχος - άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο. Ωστόσο, υπάρχουν απλοί τρόποι που το καταπολεμούν.

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Spotlight

Το άγχος αποτελεί καθημερινό φαινόμενο για πολλούς από εμάς, όμως η διαχείρισή του δεν απαιτεί πάντα πολύ χρόνο ή κόπο. Υπάρχουν απλές, εύκολες στη εφαρμογή, συνήθειες που μπορούν να ενσωματωθούν στη ρουτίνα μας και να μας προσφέρουν σημαντική ανακούφιση, σύμφωνα με την επιστήμη.

Άγχος: 5 αποτελεσματικές συνήθειες καταπολέμησης

Αναπνοές με επίγνωση (mindful breathing)

Η ελεγχόμενη αναπνοή, ειδικά η τεχνική της κοιλιακής ή διαφραγματικής αναπνοής, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης (ορμόνη του στρες)και ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα — το «σύστημα χαλάρωσης» του οργανισμού. Ακόμα και 2-5 λεπτά καθημερινής πρακτικής, με αργές εισπνοές και εκπνοές, μπορούν να μειώσουν άμεσα την καρδιακή συχνότητα και να βελτιώσουν τη συγκέντρωση.

Σύντομα διαλείμματα σε φυσικό περιβάλλον

Η επαφή με τη φύση, ακόμα κι αν πρόκειται για ένα μικρό πάρκο κοντά στη δουλειά ή τον κήπο του σπιτιού, έχει ισχυρά αντιστρεσογόνα οφέλη. Έρευνες δείχνουν πως το πράσινο περιβάλλον μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα κορτιζόλης ενώ βελτιώνει τη διάθεση. Ακόμα και 10-15 λεπτά περπάτημα ή η απλή παρατήρηση της φύσης, μπορούν να αναζωογονήσουν το μυαλό και να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα.

Αποσύνδεση από την οθόνη για λιγότερο άγχος

Η συνεχής έκθεση σε οθόνες και ειδοποιήσεις προκαλεί υπερδιέγερση του εγκεφάλου και μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα άγχους. Ακόμα και μικρά διαλείμματα χωρίς κινητό, tablet ή υπολογιστή, βοηθούν στην αποσυμπίεση του νευρικού συστήματος. Η ψηφιακή αποτοξίνωση της τάξεως των 10-15 λεπτών την ημέρα βελτιώνει τον ύπνο και τη συνολική ψυχική ευεξία.

Ασκήσεις χαλάρωσης

Το άγχος προκαλεί συχνά μυϊκή ένταση, ειδικά στους ώμους, τον αυχένα και την πλάτη. Οι ασκήσεις stretching και οι απλές στάσεις γιόγκα μπορούν να απελευθερώσουν αυτή την ένταση, ενώ παράλληλα προάγουν την κυκλοφορία του αίματος και τη ροή του οξυγόνου στον εγκέφαλο. Η σωματική άσκηση συνδέεται επίσης με αυξημένη παραγωγή ενδορφινών, των ορμονών που βελτιώνουν τη διάθεση.

Κατανάλωση νερού και ισορροπία στη διατροφή

Ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα λειτουργούν καλύτερα όταν ο οργανισμός είναι ενυδατωμένος και τρέφεται σωστά. Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα και αυξημένο στρες, ενώ η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνες Β, μαγνήσιο και ω-3 λιπαρά οξέα βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του άγχους. Επιπλέον, η αποφυγή υπερβολικής καφεΐνης και ζάχαρης μπορεί να μειώσει την ένταση και τις ψυχολογικές διακυμάνσεις.

* Πηγή: Vita

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα
Διασφάλιση πολυφωνίας 06.08.25

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα

Άμεση παρέμβαση της ΕΕ ζητούν ο ΟΣΔΕΛ και άλλοι πέντε ευρωπαϊκοί οργανισμοί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και του ανταγωνισμού στα ΜΜΕ απέναντι στις πρακτικές της Google

Σύνταξη
Με την πρώτη ματιά: Όσα αποκαλύπτει ένα βλέμμα
Επικοινωνία 04.08.25

Με την πρώτη ματιά: Όσα αποκαλύπτει ένα βλέμμα

Το βλέμμα λέει πολλά. Σύμφωνα με μια μελέτη, μια συγκεκριμένη ακολουθία κινήσεων των ματιών αποτελεί τον πιο πειστικό (μη λεκτικό) τρόπο για να δείξει κανείς πως θέλει να επικοινωνήσει.

Σύνταξη
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

