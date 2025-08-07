Άγχος: Οι πέντε απλές συνήθειες που τα βάζουν μαζί του

Το άγχος αποτελεί καθημερινό φαινόμενο για πολλούς από εμάς, όμως η διαχείρισή του δεν απαιτεί πάντα πολύ χρόνο ή κόπο. Υπάρχουν απλές, εύκολες στη εφαρμογή, συνήθειες που μπορούν να ενσωματωθούν στη ρουτίνα μας και να μας προσφέρουν σημαντική ανακούφιση, σύμφωνα με την επιστήμη.

Άγχος: 5 αποτελεσματικές συνήθειες καταπολέμησης

Αναπνοές με επίγνωση (mindful breathing)

Η ελεγχόμενη αναπνοή, ειδικά η τεχνική της κοιλιακής ή διαφραγματικής αναπνοής, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης (ορμόνη του στρες)και ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα — το «σύστημα χαλάρωσης» του οργανισμού. Ακόμα και 2-5 λεπτά καθημερινής πρακτικής, με αργές εισπνοές και εκπνοές, μπορούν να μειώσουν άμεσα την καρδιακή συχνότητα και να βελτιώσουν τη συγκέντρωση.

Σύντομα διαλείμματα σε φυσικό περιβάλλον

Η επαφή με τη φύση, ακόμα κι αν πρόκειται για ένα μικρό πάρκο κοντά στη δουλειά ή τον κήπο του σπιτιού, έχει ισχυρά αντιστρεσογόνα οφέλη. Έρευνες δείχνουν πως το πράσινο περιβάλλον μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα κορτιζόλης ενώ βελτιώνει τη διάθεση. Ακόμα και 10-15 λεπτά περπάτημα ή η απλή παρατήρηση της φύσης, μπορούν να αναζωογονήσουν το μυαλό και να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα.

Αποσύνδεση από την οθόνη για λιγότερο άγχος

Η συνεχής έκθεση σε οθόνες και ειδοποιήσεις προκαλεί υπερδιέγερση του εγκεφάλου και μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα άγχους. Ακόμα και μικρά διαλείμματα χωρίς κινητό, tablet ή υπολογιστή, βοηθούν στην αποσυμπίεση του νευρικού συστήματος. Η ψηφιακή αποτοξίνωση της τάξεως των 10-15 λεπτών την ημέρα βελτιώνει τον ύπνο και τη συνολική ψυχική ευεξία.

Ασκήσεις χαλάρωσης

Το άγχος προκαλεί συχνά μυϊκή ένταση, ειδικά στους ώμους, τον αυχένα και την πλάτη. Οι ασκήσεις stretching και οι απλές στάσεις γιόγκα μπορούν να απελευθερώσουν αυτή την ένταση, ενώ παράλληλα προάγουν την κυκλοφορία του αίματος και τη ροή του οξυγόνου στον εγκέφαλο. Η σωματική άσκηση συνδέεται επίσης με αυξημένη παραγωγή ενδορφινών, των ορμονών που βελτιώνουν τη διάθεση.

Κατανάλωση νερού και ισορροπία στη διατροφή

Ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα λειτουργούν καλύτερα όταν ο οργανισμός είναι ενυδατωμένος και τρέφεται σωστά. Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα και αυξημένο στρες, ενώ η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνες Β, μαγνήσιο και ω-3 λιπαρά οξέα βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του άγχους. Επιπλέον, η αποφυγή υπερβολικής καφεΐνης και ζάχαρης μπορεί να μειώσει την ένταση και τις ψυχολογικές διακυμάνσεις.

* Πηγή: Vita