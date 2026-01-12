newspaper
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Γιατί η «Pax Israelica» στον Λεβάντε είναι μια κακή ιδέα της Ουάσιγκτον
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 05:55

Γιατί η «Pax Israelica» στον Λεβάντε είναι μια κακή ιδέα της Ουάσιγκτον

Γιατί οι ΗΠΑ δεν προχωρούν απλά σε εγγυήσεις ασφάλειας των συνόρων με το Ισραήλ, αντί να επιβάλλουν στον Λίβανο μια ευρύτερη, διχαστική διευθέτηση;

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Spotlight

Φαινομενικά, μια περιοχή με αιολικά πάρκα, αγροκτήματα ακόμα και χιονοδρομικό κέντρο(!) στο κέντρο της Μέσης Ανατολής, φαντάζει ενδιαφέρουσα. Κάτι τέτοιο πιέζουν Αμερικανοί να δημιουργηθεί κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ–Συρίας για χάρη της περιφερειακής σταθερότητας. Στην πραγματικότητα όμως, ίσως πρόκειται για κίνηση στο πλαίσιο της «Pax Israelica» που προωθεί η Ουάσιγκτον.

Όπως αποκάλυψε το Axios, οι Αμερικανοί στο πλαίσιο του 5ου γύρου συνομιλιών Ισραήλ-Συρίας με αμερικανική διαμεσολάβηση, πρότειναν ένα σύμφωνο ασφαλείας μεταξύ τους, που περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κοινής οικονομικής ζώνης και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Έτσι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι θα σταθεροποιήσει την κατάσταση ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Συρίας, την οποία αξιωματούχοι θεωρούν ως το πρώτο βήμα προς μια μελλοντική διπλωματική ομαλοποίηση.

Η απόφαση αυτή αύξησε τις πιέσεις στη Βηρυτό, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθούν να προωθήσουν μια παρόμοια οικονομική διευθέτηση, παρά τις αντιρρήσεις ανώτερων Λιβανέζων αξιωματούχων.

Ωστόσο, για τον ειδικό αναλυτή της δεξαμενής σκέψης Carnegie Endowment, Μάικλ Γιάνγκ, οι Αμερικανοί με αυτή την πολιτική επιχειρούν να υποταχθούν οι Λίβανος και Συρία τόσο πολιτικά και ηθικά καταχρηστικά σε μια Pax Israelica, διχάζοντας μάλιστα τις κοινωνίες αυτές.

«Οι Λιβανέζοι έχουν, δικαίως, κατανοήσει ότι δεν υπάρχει συναίνεση στη χώρα για την ομαλοποίηση» σημειώνει ο Γιάνγκ προειδοποιώντας ότι μια τέτοια επιδίωξη θα διχάσει περαιτέρω την κοινωνία. «Η ομαλοποίηση με το Ισραήλ είναι μια υπόθεση που κανένας Λιβανέζος αξιωματούχος δεν είναι διατεθειμένος να υπερασπιστεί απέναντι στους εσωτερικούς του αντιπάλους, κυρίως επειδή δεν έχει κανένα νόημα να συζητείται κάτι τέτοιο όσο το Ισραήλ κατέχει λιβανικό έδαφος και δεν υπάρχει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών».

Εξάλλου ο ειδικός υπενθυμίζει ότι ο Λίβανος παραμένει επισήμως δεσμευμένος στην Αραβική Πρωτοβουλία Ειρήνης του 2002, η οποία προσφέρει στο Ισραήλ ειρήνη εφόσον αποσυρθεί από όλα τα αραβικά εδάφη που κατέλαβε το 1967 και επιτρέψει τη δημιουργία ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ — όροι που οι ΗΠΑ έχουν πλήρως αγνοήσει.

Ακόμη και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιούσεφ Ράζι, ο οποίος πρόσκειται στις Λιβανέζικες Δυνάμεις -ένα κόμμα ανοιχτά εχθρικό προς τη Χεζμπολάχ- είπε πως: «Δεν υπάρχει τρόπος, αυτή τη στιγμή… να μιλάμε για ειρήνη με το Ισραήλ στον Λίβανο. Παραμένει ταμπού… Ειλικρινά, με εκπλήσσει πολύ που η ισραηλινή ηγεσία μιλά για οικονομικές διαπραγματεύσεις…».

Την Τουρκία δεν τη ρώτησαν

Ωστόσο, ο Μάικλ Γιάνγκ σημειώνει πως ακόμα και αν γίνει αποδεκτή η αντίληψη ορισμένων Αμερικανών αξιωματούχων –ότι η παγκόσμια πολιτική αφορά την ισχύ και τη βία- οι Λιβανέζοι γνωρίζουν άριστα ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να εξαναγκάσουν Βηρυτό και Δαμασκό σε ομαλοποίηση με το Ισραήλ, αγνοώντας τις γεωπολιτικές επιπτώσεις μιας τέτοιας πολιτικής.

«Ο βασικός αντίπαλος του Ισραήλ στο Λεβάντε είναι η Τουρκία, η οποία έχει επεκτείνει τη ζώνη επιρροής της στη Συρία. Από την τουρκική οπτική, το να επιτραπεί στη Συρία να απορροφηθεί σε μια ισραηλινή σφαίρα επιρροής είναι απειλητικό, ενώ ο Λίβανος θεωρείται στρατηγική προέκταση της Συρίας. Η σταθερότητα της Συρίας προϋποθέτει εν μέρει τη σταθερότητα στον Λίβανο. Για την Άγκυρα, ένας Λίβανος εξαναγκασμένος να ενταχθεί σε μια ισραηλινή σφαίρα θα μπορούσε να δώσει στο Ισραήλ τα μέσα να διαμορφώνει εξελίξεις στη Συρία — κάτι που οι Τούρκοι δεν θα επιτρέψουν».

Επομένως, για τον Γιανγκ, είναι απίθανο η Τουρκία να παραμείνει αδρανής αν ο Λίβανος κινδυνεύσει να γίνει μέρος ενός χώρου υπό ισραηλινή κυριαρχία.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ειδικός εκτιμά ότι η Τουρκία θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές της στη λιβανική σουνιτική κοινότητα κατά της ομαλοποίησης και είναι απολύτως πιθανό να συνεργαστεί με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ (παρά τις διαφωνίες τους για τη Συρία) για να εκτροχιάσει μια τέτοια προσπάθεια.

«Από τη λιβανική οπτική, λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα να διαλυθεί ο Λίβανος για μια διευθέτηση που έχει μικρή απήχηση στη Βηρυτό και που θα ενίσχυε μόνο τις ευαλωτότητές του απέναντι σε ένα αρπακτικό Ισραήλ».

Η συνταγή «Βενεζουέλα»

Έτσι, με δεδομένο ότι υπάρχει στον Λίβανο συναίνεση γύρω από τον αφοπλισμό τα Χεζμπολάχ, ο ειδικός αναρωτιέται γιατί, οι ΗΠΑ δεν μπορούν απλώς να το αποδεχθούν αυτό και να προχωρήσουν σε εγγυήσεις ασφάλειας των συνόρων με το Ισραήλ, αντί να επιβάλλουν στον Λίβανο μια ευρύτερη, διχαστική διευθέτηση;

Η απάντηση για τον ίδιο, πρέπει να αναζητηθεί στη Βενεζουέλα. «Όσα δείχνουν οι πρόσφατες αμερικανικές ενέργειες εκεί είναι ότι η Ουάσιγκτον προωθεί έναν κόσμο στον οποίο οι δυνάμεις μπορούν να παρεμβαίνουν σε ό,τι θεωρούν ζωτικό τους χώρο. Είναι πλέον προφανές ότι οι ΗΠΑ βοηθούν το Ισραήλ να εδραιώσει τη δική του ζώνη στον Λεβάντε».

Ένα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι, σε έναν κόσμο σφαιρών επιρροής, γιατί χώρες όπως ο Λίβανος και η Συρία να θέλουν να είναι μέρος μιας ισραηλινής σφαίρας υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ; Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σήμερα σαν ένα κράτος χωρίς κανόνες, ενώ το Ισραήλ έχει επιδοθεί σε μαζικές δολοφονίες στη Γάζα, τις οποίες θα ήθελε να ολοκληρώσει με την εθνοκάθαρση του παλαιστινιακού πληθυσμού εκεί και στη Δυτική Όχθη. Τι προσφέρουν, λοιπόν, και οι δύο σε χώρες όπως ο Λίβανος και η Συρία;

Ενώ ο Λίβανος και η Συρία δεν μπορούν να αγνοήσουν τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς -και πράγματι μπορεί κατά καιρούς να ωφελούνται από αυτούς- δεν κερδίζουν απολύτως τίποτα δένοντας το άρμα τους σε τόσο πολιτικά και ηθικά καταχρηστικά κράτη και υποτασσόμενοι σε μια Pax Israelica. Η πολυπολική περιφερειακή τάξη επιτρέπει στη Βηρυτό και τη Δαμασκό να εξασφαλίσουν ένα περιθώριο ελιγμών σε αυτό το μέτωπο.

Wall Street
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
Απειλές 12.01.26

«Πολύ δυνατές» στρατιωτικές επιλογές ετοιμάζει ο Τραμπ για το Ιράν

«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου
Ουκρανία 12.01.26

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Σύνταξη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
«Ρεκόρ εξαγωγών» 12.01.26

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Kill Switch 11.01.26 Upd: 01:47

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»
Άγρια καταστολή 11.01.26

Χάος και ραγδαία αύξηση των νεκρών στο Ιράν – Ο ΟΗΕ καλεί το καθεστώς να επιδείξει τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Την ώρα που οι πολίτες στο Ιράν βιώνουν μια άνευ προηγουμένου βία, το καθεστώς προαναγγέλλει κλιμάκωση της έντασης, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 538 και των συλληφθέντων τους 10.600.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας
Αμυντική συμφωνία 11.01.26

Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι για την Ουκρανία θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων και θα μπορούν να εκτοξεύονται με γρήγορη διαδοχή, ώστε να αποτρέπουν τον αντίπαλο από το να απαντήσει.

Σύνταξη
Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο
Κόσμος 11.01.26

Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο

Ένας τραγικός θάνατος εργαζομένου στην Ιταλία σκιάζει την πορεία προετοιμασίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου–Κορτίνα, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες στα εργοτάξια της διοργάνωσης

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ
ΗΠΑ 11.01.26

Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ

Η Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, συγκλονισμένη από τις εντάσεις που προκάλεσε η ο θανατηφόρος πυροβολισμός μιας γυναίκας από αξιωματικό της ICE

Σύνταξη
«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ουκρανία 11.01.26

«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν

Νέες δηλώσεις για τις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο προτεινόμενο σχέδιο και στις εγγυήσεις ασφάλειας

Σύνταξη
