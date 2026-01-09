Λίβανος: Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε πολλές περιοχές εναντίον της Χεζμπολάχ
Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία
- Κραν Μοντανά: Στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Θρήνος για τους 40 νεκρούς
- Θρίλερ με το πτώμα γυναίκας στο Ηράκλειο – Νεκρή πάνω από ένα μήνα
- Οι Κούρδοι μαχητές αρνούνται να απομακρυνθούν από το Χαλέπι - Τι πρότεινε η Δαμασκός
- Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ σε «πολλές περιοχές» του Λιβάνου, την επομένη της ανακοίνωσης από τη Βηρυτό περί αφοπλισμού του ισλαμιστικού φιλοϊρανικού κινήματος στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε «ανεπαρκή» το Ισραήλ.
Το Ισραήλ έχει παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία εκεχειρίας
Τα πλήγματα έθεσαν στο «στόχαστρο αποθήκες όπλων και εγκατάσταση παραγωγής οπλισμού, που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση και τη στρατιωτική ενίσχυση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», δήλωσε ο στρατός, χωρίς να διευκρινίζει πού ακριβώς πραγματοποιήθηκαν τα πλήγματα.
«Πολλές εγκαταστάσεις εκτόξευσης και αντιαρματικών εκτοξευτών πυραύλων, καθώς και στρατιωτικές δομές», επλήγησαν επίσης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, όπου προστίθεται πως οι εγκαταστάσεις αυτές «χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να εξαπολύει επιθέσεις» στο ισραηλινό έδαφος.
Οι ενέργειες αυτές «συνιστούν παραβίαση των διευθετήσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο», καταγγέλλει ο στρατός.
Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani μετέδωσε από την πλευρά του ότι σημειώθηκαν πλήγματα στον νότο της χώρας σε απομακρυσμένες περιοχές στα σύνορα, καθώς και στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά), όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία.
Το πρακτορείο δεν έκανε λόγο για θύματα.
Δείτε σχετική ανάρτηση για τις επιθέσεις του Ισραήλ:
Breaking | Israeli warplanes launch a series of airstrikes targeting multiple areas in southern and eastern Lebanon. pic.twitter.com/CguqY4MtLJ
— Quds News Network (@QudsNen) January 9, 2026
Υπό πίεση ο Λίβανος για να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Λίβανος τελεί υπό ισχυρή πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, που βγήκε αποδυναμωμένη τον Νοέμβριο του 2024 από έναν φονικό πόλεμο με το Ισραήλ.
Χθες, Πέμπτη, ο στρατός του Λιβάνου δήλωσε ότι πέτυχε «τους στόχους της πρώτης φάσης» του σχεδίου του, που συνίσταται στον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος στην περιοχή ανάμεσα στα σύνορα με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα πιο βόρεια.
- Λίβανος: Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε πολλές περιοχές εναντίον της Χεζμπολάχ
- «Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση
- Στεγαστική κρίση: Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο»
- Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
- Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)
- ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
- Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
- Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις