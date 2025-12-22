Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ που θεωρείται πως έχει επιρροή εισηγήθηκε χθες Κυριακή στρατιωτική δράση εναντίον του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς και του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ αν δεν καταστραφούν τα οπλοστάσιά τους (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο Λίνστσεϊ Γκράχαμ).

Επειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου στον παλαιστινιακό θύλακο, όμως τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της.

«Η δεύτερη φάση δεν θα είναι επιτυχής όσο δεν έχει αφοπλιστεί η Χαμάς», ενώ «πρέπει να εμπλακούμε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε επίσης σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, έπειτα από έναν χρόνο και πλέον εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δίμηνου ανοικτού πολέμου.

Μολαταύτα το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει σχεδόν καθημερινά τη λιβανική επικράτεια, λέγοντας ότι στοχοποιεί το κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Το Ισραήλ απαιτεί την καταστροφή των οπλοστασίων των κινημάτων αυτών, τη χαρακτηρίζει απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει ειρήνη με διάρκεια στην περιοχή.

Είναι επιτακτική ανάγκη «να καταρτίσουμε γρήγορα σχέδιο και να δοθεί προθεσμία στη Χαμάς» για την εφαρμογή του στόχου «του αφοπλισμού» της, είπε ο γερουσιαστής Γκράχαμ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τελ Αβίβ.

Αλλιώς «θα ενθάρρυνα τον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ να αφήσει το Ισραήλ να αποτελειώσει τη Χαμάς», συνέχισε.

«Είναι μακρύς και βάρβαρος πόλεμος, αλλά δεν θα επιτύχουμε (…) όσο η Χαμάς δεν έχει αποκλειστεί από το μέλλον της Γάζας και όσο δεν έχει αφοπλιστεί», επέμεινε ο γερουσιαστής Γκράχαμ, που θεωρείται πως βρίσκεται κοντά στον ένοικο του Λευκού Οίκου.

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, οι μεσολαβητές καλούν να επιταχυνθούν οι προσπάθειες προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η λεγόμενη δεύτερη φάση σχεδίου που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δεύτερη φάση προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς —το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενίσταται —, προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, εγκαθίδρυση μεταβατικών αρχών και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης «σταθεροποίησης».

«Η δεύτερη φάση δεν θα είναι επιτυχής όσο δεν έχει αφοπλιστεί η Χαμάς», έκρινε ο κ. Γκράχαμ.

«Σπουδαίος φίλος»

Μολονότι δήλωσε «αισιόδοξος» για την κατάσταση στον Λίβανο, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, ο κ. Γκράχαμ επέσεισε την απειλή «στρατιωτικής εκστρατείας» εναντίον του λιβανικού κινήματος.

«Αν η Χεζμπολάχ αρνηθεί να εγκαταλείψει το βαρύ πυροβολικό της, πρέπει να εμπλακούμε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις», έκρινε, φθάνοντας ως το να εισηγηθεί συμμετοχή, σε συνεργασία με τον Λίβανο, των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ.

Νωρίτερα χθες Κυριακή, ο γερουσιαστής Γκράχαμ έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, που εξήρε τον «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ και σπουδαίο προσωπικό (του) φίλο».

Προχθές Σάββατο, οι ΗΠΑ και οι εγγυήτριες χώρες της κατάπαυσης του πυρός — Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία — αξίωσαν το Ισραήλ και η Χαμάς να «τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους» και να «δείξουν αυτοσυγκράτηση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς από την πλευρά της κάλεσε να σταματήσουν οι ισραηλινές «παραβιάσεις» της κατάπαυσης του πυρός.

Την Παρασκευή, έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ εναντίον σχολείου που έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Πηγή: ΑΠΕ