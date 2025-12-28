Χεζμπολάχ: Απορρίπτουμε την απαίτηση για αφοπλισμό εφόσον οι επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ και αναπληρωτής πρόεδρος Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «είναι η κύρια αιτία της αστάθειας στο Λίβανο και των κρίσεων που πλήττουν τη χώρα».

Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί ισχυρά πλήγματα από το Ισραήλ, αλλά δεν υποχωρεί όσον αφορά τον αφοπλισμό της

Σε ομιλία που μεταδόθηκε στη μνήμη ενός από τα ανώτερα στελέχη της οργάνωσης, ο Κασέμ δήλωσε ότι ο Λίβανος μπορεί να επιλέξει να έχει και τις δύο χώρες ως προστάτες του ή να εκδιώξει το Ισραήλ και να ανακτήσει την κυριαρχία του.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Hezbollah and its Islamic resistance liberated Lebanon» Hezbollah Chief Sheikh Naeem Qassem states that resistance liberated Lebanon and has always sought ways to contribute to Lebanon’s development and progress. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkJSh pic.twitter.com/BLsow82rhQ — Press TV 🔻 (@PressTV) December 28, 2025

Γιατί η Χεζμπολάχ δεν θα αφοπλιστεί

Ο Κασέμ ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα για αποστρατιωτικοποίηση και ισχυρίστηκε ότι το αίτημα αυτό είναι παράλογο όσο συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις και ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ ζήτησε τον τερματισμό των επιθέσεων από αέρα, ξηρά και θάλασσα, την πλήρη απόσυρση του Ισραήλ, την απελευθέρωση των αιχμαλώτων και την ανασυγκρότηση του νότιου Λιβάνου.

Ο Κασέμ προειδοποίησε επίσης ότι αν πέσει ο νότιος Λίβανος, δεν θα μείνει Λίβανος.

Το Ισραήλ παραβιάζει συχνά την εκεχειρία με την ένοπλη οργάνωση, ενώ οι δυνάμεις του σταθμεύουν σε πέντε σημεία στον νότιο Λίβανο, καθώς οι IDF δεν έχουν αποχωρήσει πλήρως από τη χώρα.