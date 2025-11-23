Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ο θάνατος του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγού του επιτελείου της, «πέρασε μια κόκκινη γραμμή», λίγη ώρα πριν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαιώσουν τον θάνατό του.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον Λίβανο, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 28.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού νωρίτερα είχε στόχο έναν ανώτερο διοικητή. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στην ταυτότητά του. «Η στόχευση είχε σαφώς ως στόχο μια βασική… προσωπικότητα της αντίστασης και τα αποτελέσματα είναι άγνωστα», είπε ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, Μαχμούντ Κομάτι, σε δημοσιογράφους μπροστά από το σημείο της επιδρομής.

🔴 ELIMINATED: Haytham Ali Tabatabai, Hezbollah’s Chief of General Staff, in the Beirut area. Tabatabai, a veteran operative since the 1980s, commanded the Radwan Force, led Hezbollah operations in Syria, and entrenched its operational and combat capabilities. During the war… pic.twitter.com/mCllkJOole — Israel Defense Forces (@IDF) November 23, 2025

IDF: «Βετεράνος με κεντρική θέση»

Από την πλευρά τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι ο Ταμπαταμπάι ήταν «βετεράνος και κεντρικός παράγων στην τρομοκρατική οργάνωση». Εντάχθηκε στις τάξεις της τη δεκαετία του 1980 και κατείχε διάφορους ανώτερους ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της επίλεκτης Δύναμης Ραντβάν και επικεφαλής των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ στη Συρία.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο στρατός αναφέρει ότι ο Ταμπαταμπάι διορίστηκε επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, υπεύθυνος για την «εδραίωση της εικόνας της οργάνωσης και την ανάπτυξη δυνάμεων». Στα τέλη του 2024, μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου μέρους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ, «ουσιαστικά υπηρέτησε ως ο υπεύθυνος για τη διαχείριση των μαχών εναντίον του Ισραήλ», αναφέρουν οι IDF.

Μετά το τέλος των μαχών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ τον Νοέμβριο του 2024, διορίστηκε επίσημα αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου της τρομοκρατικής ομάδας. «Σε αυτόν τον ρόλο, ηγήθηκε της ανασυγκρότησης της οργάνωσης», αναφέρει ο στρατός.

Οι IDF αναφέρουν επίσης ότι θα «δράσουν ενάντια σε τυχόν προσπάθειες ανασυγκρότησης και επανεξοπλισμού της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και θα λειτουργήσει δυναμικά για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ». Ωστόσο, λένε, «παραμένουν προσηλωμένες στις συμφωνίες που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Διάγγελμα Νετανιάχου

Σε διάγγελμά του από την τηλεόραση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε ότι ο Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, de facto αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ηγήθηκε των προσπαθειών της τρομοκρατικής ομάδας για επανεξοπλισμό.

«Το Ισραήλ δεν θα αφήσει τη Χεζμπολάχ να ανοικοδομήσει τη δύναμή της», είπε επίσης. Είπε ότι ο Ταμπατάμπαϊ ήταν υπεύθυνος για «μαζικές δολοφονίες» και είχε βάψει τα χέρια του με αίμα πολλών Ισραηλινών και Αμερικανών.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι «αναμένει από τη λιβανέζικη κυβέρνηση να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχει κάθε πολίτης του Λιβάνου ένα καλύτερο μέλλον και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να υπάρξουν ειρηνικές και ασφαλείς σχέσεις γειτονίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», λέει.