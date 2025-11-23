Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιδρομή εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, στα νότια περίχωρα της πρωτεύουσας Βηρυτού. Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ. Προς το παρόν, είναι άγνωστη η τύχη του.

Στην ανακοίνωσή του ανέφερε: «Πριν από λίγο, πραγματοποιήθηκε στοχευμένο πλήγμα εναντίον ενός σημαντικού τρομοκράτη στη Βηρυτό».

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό δρόμο στα νότια προάστια της Βηρυτού. Κάτοικοι είπαν στο Reuters πως άκουσαν τον ήχο των πολεμικών αεροσκαφών πριν από την έκρηξη.

BREAKING: In a major escalation, Israeli warplanes launch an airstrike targeting the Dahieh district of the Lebanese capital Beirut. pic.twitter.com/EupyvjZjbD — Quds News Network (@QudsNen) November 23, 2025

Κόσμος βγήκε έντρομος από τα κτίρια υπό τον φόβο ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις, μετέδωσε δημοσιογράφος του Reuters. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών υγείας.

Aνταποκριτής του Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε ότι η αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού στόχευσε πολυκατοικία στο Χαρέτ Χρέικ. Η περιοχή θεωρείται ότι ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ. Εκτός από τους τραυματισμούς υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητα και γύρω κτίρια.

After weeks of threatening to strike north of the Litani. The occupation army, in coordination with the United States, has carried out a strike on a residential building in the southern suburbs of Beirut. The IOF claims to have targeted Hezbollah’s chief of staff. pic.twitter.com/FAA1KFQlBI — barry with the NED (@bonzerbarry) November 23, 2025

Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στο κτίριο στην οδό αλ-Αρίντ. Ασθενοφόρα έφτασαν αμέσως στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

Μια μεγάλη στήλη καπνού ήταν ορατή στην πολυσύχναστη γειτονιά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Προς το παρόν ούτε η Χεζμπολάχ ούτε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

Νετανιάχου: Συνεχίζουμε εναντίον τρομοκρατών

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο πριν από την επίθεση, επανάλαβε στο υπουργικό του συμβούλιο ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να καταπολεμά την «τρομοκρατία» σε πολλά μέτωπα.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να αποτρέψουμε τη Χεζμπολάχ από το να αποκαταστήσει την ικανότητά της να μας απειλεί», είπε.

Τον Νοέμβριο, το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, καθώς προχωρούσε σε μια εκστρατεία σχεδόν καθημερινών επιθέσεων, οι οποίες, όπως λέει, έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίσουν μια στρατιωτική αναβίωση της Χεζμπολάχ στην παραμεθόρια περιοχή.

Ωστόσο, το πλήγμα αυτό στα προάστια της Βηρυτού συνιστά σημαντική κλιμάκωση, έναν χρόνο μετά την εκεχειρία.

Ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε την εντολή για χτύπημα στη Βηρυτό με στόχο τον «αρχηγό του επιτελείου» της Χεζμπολάχ.

Αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ είναι ο Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι ο στρατός προσπάθησε να τον σκοτώσει δύο φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου πέρυσι. Αυτή είναι η Τρίτη απόπειρα εις βάρος του. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τον Σουχάιμπ Τζαουέρ, συνεργάτη στο Ινστιτούτο Εναλλακτικής Πολιτικής, που μίλησε στο Al Jazeera, «ο Ταμπαταμπάι ήταν αυτός που αναδιοργάνωσε τη στρατιωτική ηγεσία της Χεζμπολάχ. Η στόχευση των νότιων προαστίων της Βηρυτού αποτελεί ένδειξη ότι το λιβανέζικο κράτος δεν έχει εγγυήσεις κατά της επέκτασης τέτοιων επιθέσεων».

Κατζ: «Δεν θα σταματήσουμε»

Μετά την επίθεση, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα εναντίον όσων την απειλούν. «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε δυναμικά για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε απειλή για τους κατοίκους του βορρά και το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωσή του.

«Αν κάποιος σηκώσει χέρι εναντίον του Ισραήλ — αυτό το χέρι θα κοπεί», είπε ο Κατζ, προσθέτοντας ότι, μαζί με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, είναι «αποφασισμένοι να συνεχίσουν την πολιτική της μέγιστης επιβολής στον Λίβανο και παντού».

Και καταλήγει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επιστρέψει στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Axios: Δεν ενημερώθηκαν οι ΗΠΑ

Η επίθεση φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων οι ΗΠΑ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, που μίλησε σε δημοσιογράφο του Axios.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου στο Χ, η αμερικανική διοίκηση ενημερώθηκε αμέσως μετά την επιδρομή. Ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών είπε πως οι ΗΠΑ γνώριζαν εδώ και ημέρες πως το Ισραήλ σχεδιάζει να κλιμακώσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με την ανάρτηση.