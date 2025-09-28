Πώς ανασυντάσσεται η Χεζμπολάχ μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ;

Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα από το Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές, η Χεζμπολάχ, η λιβανική οργάνωση που ηγούνταν, ανασυντάσσεται.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι, ενώ η αποδυναμωμένη Χεζμπολάχ δεν μπορεί πλέον να αποτελέσει σημαντική απειλή για το Ισραήλ, μπορεί ακόμα να δημιουργήσει χάος και να προκαλέσει τους αντιπάλους της στο εσωτερικό της χώρας, καθώς προσπαθεί να βρει πολιτικό έδαφος για να διατηρήσει την επιρροή της.

Η Χεζμπολάχ, που για πολύ καιρό θεωρούνταν ο ισχυρότερος μη κρατικός ένοπλος παράγοντας στην περιοχή, είδε τη δύναμή της να εξασθενεί το τελευταίο έτος, με αποκορύφωμα την διεθνή και εγχώρια πίεση για την πλήρη αποστρατιωτικοποίησή της.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι αναλυτές πιστεύουν ότι η πίεση για τον αφοπλισμό της οργάνωσης θα μπορούσε να εκπυρσοκροτήσει και να δημιουργήσει εσωτερικές διαμάχες που θα υπερκεράσουν τις διεθνείς και περιφερειακές πιέσεις.

Η ρητορική της Χεζμπολάχ παραμένει ανυποχώρητη και έχει υποσχεθεί να απορρίψει τις προσπάθειες της λιβανικής κυβέρνησης για τον αφοπλισμό της, όπως επανέλαβε ο σημερινός ηγέτης της, Ναΐμ Κασέμ, το Σάββατο σε ένα πλήθος χιλιάδων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στον τάφο του Νασράλα για να τιμήσουν τη μνήμη του δολοφονημένου ηγέτη.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα όπλα μας, ούτε θα τα παραδώσουμε», είπε στο πλήθος, προσθέτοντας ότι η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει να «έρχεται αντιμέτωπη σε κάθε σχέδιο που εξυπηρετεί το Ισραήλ».

Καμία ενέργεια ακόμα

Η Χεζμπολάχ άρχισε να ανταλλάσσει επιθέσεις με το Ισραήλ στις 8 Οκτωβρίου 2023, την ημέρα μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Αυτό συνεχίστηκε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η εντατικοποίηση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και η επακόλουθη εισβολή προκάλεσαν τον θάνατο περίπου 4.000 ανθρώπων στο Λίβανο, τον τραυματισμό χιλιάδων άλλων και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων.

Μέχρι την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός στις 27 Νοεμβρίου, μεγάλο μέρος της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένου του Νασράλα, του γενικού γραμματέα της οργάνωσης, είχε σκοτωθεί από το Ισραήλ.

Οι όροι της εκεχειρίας ήταν ασαφείς, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που είχαν γνώση της συμφωνίας, αλλά η κοινή αντίληψη ήταν ότι και οι δύο πλευρές θα σταματούσαν τις επιθέσεις, η Χεζμπολάχ θα αποστρατευόταν στο νότιο Λίβανο και το Ισραήλ θα αποσύρουν τις δυνάμεις του από το νότο.

Αλλά σύντομα, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αποστρατευθεί πλήρως.

Βλέποντας την αποδυνάμωσή της, οι εγχώριοι και περιφερειακοί αντίπαλοι της Χεζμπολάχ άρχισαν να ζητούν από την οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της.

Η λιβανική κυβέρνηση, υπό την πίεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανακοίνωσε στις 5 Σεπτεμβρίου ότι οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναλάβει να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία, βομβαρδίζοντας το νότιο Λίβανο. Η UNIFIL, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο νότο, δήλωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει «συνεχείς παραβιάσεις της συμφωνίας [εκεχειρίας], συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιθέσεων και επιθέσεων με drones στο λιβανικό έδαφος».

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η Χεζμπολάχ δεν είναι πλέον σε θέση να απειλήσει το Ισραήλ, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση του τελευταίου να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Λίβανο θα βασίζεται σε άλλους παράγοντες εκτός από τις τρέχουσες δυνατότητες της Χεζμπολάχ.

Τι σημαίνει «ανασυγκρότηση»;

«Καμία στρατιωτική ή πολιτικο-στρατιωτική δύναμη δεν θα ανασυγκροτηθεί μετά από μια μεγάλη ήττα, όπως αυτή που υπέστη η Χεζμπολάχ πέρυσι», δήλωσε ο Μάικλ Γιάνγκ, Λιβανέζος αναλυτής και συγγραφέας.

«Αλλά είναι σε θέση να εκτοξεύσουν ρουκέτες και να βομβαρδίσουν το βόρειο Ισραήλ κατά μήκος των συνόρων; Όχι. Είναι σε θέση να εκτοξεύσουν πυραύλους σε κωμοπόλεις και πόλεις; Όχι».

«Τι σημαίνει λοιπόν [ανασυγκρότηση];»

Ο Λιβανέζος πολιτικός επιστήμονας Ιμάντ Σαλάμεϊ δήλωσε στο Al Jazeera: «Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση – η αποδυνάμωση της ηγεσίας, οι παραβιάσεις των επικοινωνιών και τα πλήγματα στην διοίκηση και τον έλεγχο ήταν πραγματικά.

Θα προσπαθήσουν να ανακάμψουν, αλλά η πιο πιθανή πορεία είναι μια μικρότερη, φθηνότερη και πιο ευέλικτη Χεζμπολάχ.

«Οι ίδιες οι εκτιμήσεις του Ισραήλ σημειώνουν τόσο τη ζημιά που έχει προκληθεί όσο και τις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να αναγεννηθεί μέσω λαθρεμπορίου/αυτοπαραγωγής υπό έντονη πίεση των μυστικών υπηρεσιών, υποδηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ανάκαμψη θα είναι μερική και τακτική και όχι δομική στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε ο Σαλαμέι.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το καθεστώς του συμμάχου της Χεζμπολάχ Μπασάρ αλ-Άσαντ ανατράπηκε στη Συρία, ένα ακόμη πλήγμα για την οργάνωση, καθώς έκοψε μια άμεση χερσαία διαδρομή για την προμήθεια όπλων και χρηματοδότησης από το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ωστόσο, αναλυτές ανέφεραν ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να αξιοποιήσει την εναπομένουσα επιρροή της μέσω της διπλωματίας, στέλνοντας ακόμη και μηνύματα σε μακροχρόνιους εχθρούς όπως η Σαουδική Αραβία.

Αυτό αντανακλά επίσης τη νέα πολιτική πραγματικότητα στο Λίβανο και στην περιοχή, όπου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη δύναμή τους και το Ιράν, στενός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, έχει αποδυναμωθεί.

Υπάρχουν ακόμα «πιστοί»

Ωστόσο, την Πέμπτη, υποστηρικτές της Χεζμπολάχ συγκεντρώθηκαν στην παραλία της Βηρυτού για να τιμήσουν τη μνήμη του Νασράλα. Οι υποστηρικτές προέβαλαν την εικόνα του αποθανόντος ηγέτη τους στους βράχους Raouche, αψηφώντας τις εντολές του γραφείου του πρωθυπουργού που απαγόρευε την ενέργεια αυτή.

Η εκδήλωση θεωρήθηκε ως έκφραση αγάπης για τον Νασράλα από τους υποστηρικτές του και ως πρόκληση από τους αντιπάλους της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, η οργάνωση, η οποία στο παρελθόν έχει απειλήσει με βίαιες ενέργειες για να επιτύχει τους στόχους της, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τις προκλήσεις μετά τον πόλεμο, εκτός από περιστασιακές προσπάθειες να μπλοκάρει δρόμους, οι οποίοι όμως άνοιξαν γρήγορα ξανά από τον λιβανικό στρατό.

Εάν η Χεζμπολάχ επιδιώκει στρατιωτική ανασυγκρότηση, σύμφωνα με έναν ανώτερο δυτικό διπλωμάτη με γνώση του θέματος, αυτό θα ήταν πιο πιθανό στην κοιλάδα της Μπεκάα παρά στο νότο, όπου ο μηχανισμός κατάπαυσης του πυρός ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικός στην εποπτεία της αποχώρησης της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, η οργάνωση φαίνεται να αλλάζει την πολιτική της στρατηγική, είπε ο Γιανγκ, προσθέτοντας ότι η Χεζμπολάχ, μέσω οδηγιών από το Ιράν, ενδέχεται τελικά να αναζητά ορισμένους συμβιβασμούς.

«Ήρθε η ώρα να φύγει»;

Εν μέσω της εντεινόμενης πίεσης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αναλυτές και διπλωμάτες φοβούνται ότι, αν ασκηθεί υπερβολική πίεση, η οργάνωση θα μπορούσε να αντιδράσει βίαια.

Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ένα πακέτο βοήθειας ύψους 14,2 εκατομμυρίων δολαρίων για τον λιβανικό στρατό, προκειμένου να τον βοηθήσουν να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, ενώ οι επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων – μεταξύ των οποίων ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος Μόργκαν Όρταγκους και ο

«Ήρθε η ώρα να φύγει η Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Γκράχαμ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα τέλη Αυγούστου.

Ωστόσο, ο στρατός του Λιβάνου αρνήθηκε να θέσει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, φοβούμενος ότι η τεταμένη κατάσταση στο Λίβανο θα μπορούσε να οδηγήσει σε βία.

Η είδηση για την αμερικανική βοήθεια δεν έτυχε καλής υποδοχής σε ορισμένες περιοχές του Λιβάνου, όπου θεωρείται μέρος της προσπάθειας των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον στρατό του Λιβάνου για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του Ισραήλ.

«[Ο λιβανικός στρατός] δεν θα λειτουργήσει ποτέ ως συνοριοφύλακας του Ισραήλ. Τα όπλα του δεν είναι όπλα διχόνοιας και η αποστολή του είναι ιερή: να προστατεύει τον Λίβανο και τον λιβανικό λαό», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος είναι σύμμαχος της Χεζμπολάχ.

Οι φόβοι των διπλωματών και των αναλυτών είναι ότι μια αντιπαράθεση μεταξύ του στρατού και της Χεζμπολάχ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερικές διαμάχες και σε πιθανή διάσπαση του στρατού κατά μήκος θρησκευτικών γραμμών – παρόμοια με αυτή που συνέβη στις αρχές του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου (1975-1990).

«[Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ με τη βία] είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή, αλλά προφανώς, έτσι πιέζουν όλο και περισσότερο οι Αμερικανοί τη λιβανική κυβέρνηση να επιλύσει το ζήτημα», δήλωσε ο Γιανγκ στο Al Jazeera.