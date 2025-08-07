Το Ιράν εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του προς τη Χεζμπολάχ, το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου που διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, στον απόηχο της απόφασης της λιβανικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε σχέδιο αφοπλισμού της οργάνωσης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι η Τεχεράνη θα σταθεί στο πλευρό της Χεζμπολάχ, ανεξαρτήτως της απόφασης που θα λάβει η οργάνωση για το πώς θα αντιδράσει στο κυβερνητικό σχέδιο.

Δεν επεμβαίνουμε

«Κάθε απόφαση για το ζήτημα του αφοπλισμού επαφίεται σε τελευταία ανάλυση στην ίδια τη Χεζμπολάχ. Θα την υποστηρίξουμε από μακριά, όμως δεν επεμβαίνουμε στις αποφάσεις της», τόνισε ο κ. Αραγτσί κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP