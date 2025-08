Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου διέπραξε «σοβαρό λάθος» αποφασίζοντας τον αφοπλισμό της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης μέχρι το τέλος του 2025, με το σιιτικό κίνημα να τονίζει ότι θα ενεργήσει «σαν να μην υφίσταται» αυτή η απόφαση.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η λιβανική κυβέρνηση έδωσε χθες εντολή στον στρατό να προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους, ένα πρωτοφανές βήμα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1990.

Η κυβέρνηση «διέπραξε ένα σοβαρό λάθος λαμβάνοντας μια απόφαση που στερεί από τον Λίβανο το όπλο της αντίστασης ενάντια στον ισραηλινό εχθρό», απάντησε το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα, λέγοντας ότι η απόφαση «υπονομεύει την κυριαρχία του Λιβάνου» και «δίνει στο Ισραήλ ελευθερία κινήσεων».

«Γι’ αυτό θα ενεργήσουμε σαν να μην υπάρχει», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Hezbollah says Lebanon’s government has committed a grave sin by adopting a decision that strips the country of weapons of resistance against Israel.

Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkJSh pic.twitter.com/Ca4snrGXBH

— Press TV 🔻 (@PressTV) August 6, 2025