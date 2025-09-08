Οι IDF εξαπολύουν επιθέσεις σε βάσεις εκπαίδευσης της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), την Δευτέρα επετεύχθη ένα χτύπημα στις εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση μελών της οργάνωσης και την προετοιμασία επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων του IDF και του Ισραήλ.

«Η αποθήκευση όπλων και οι δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και απειλή για το κράτος του Ισραήλ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Οι IDF θα συνεχίσουν να ενεργούν για την εξάλειψη κάθε απειλής για το κράτος του Ισραήλ και θα αποτρέψουν την επανίδρυση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», πρόσθεσε ο στρατός.

Την Τετάρτη στις 3 Σεπτεμβρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία σκότωσε δύο μέλη της οργάνωσης και χτύπησε μια εγκατάσταση στο Λίβανο που παραβίαζε τους όρους της εκεχειρίας, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του IDF.

Οι IDF αναγνώρισαν έναν από τους στόχους ως τον Αμπντ αλ-Μαναμ Μούσα Σουαϊντάν, μέλος της Χεζμπολάχ στον δήμο Γιατάρ του Νότιου Λιβάνου.

Λίγες ώρες αργότερα, ο IDF χτύπησε μια βάση της στην περιοχή Ανσαριά, νότια της Σιδώνας στο νοτιοδυτικό Λίβανο, «στην οποία ήταν αποθηκευμένα μηχανικά οχήματα που προορίζονταν για την ανασυγκρότηση των δυνατοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης και την υποστήριξη της τρομοκρατικής της δραστηριότητας».

Ο στρατός χτύπησε επίσης έναν εκτοξευτή ρουκετών της Χεζμπολάχ στην περιοχή Αλ-Τζιμπάιν, στην περιφέρεια Τύρου.

Η εύθραυστη εκεχειρία

Στις 27 Νοεμβρίου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία που απαιτούσε από τη Χεζμπολάχ να αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ διατηρούσαν μια τεταμένη εκεχειρία στο Λίβανο από το τέλος του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου το 2006, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2023, όταν η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους προς το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την εισβολή της Χαμάς την προηγούμενη ημέρα.

Το Ισραήλ περιόρισε την αντίδρασή του στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και εκκένωσε περίπου 60.000 Ισραηλινούς κατοίκους από τη συνοριακή περιοχή για να μειώσει τις απώλειες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Ισραήλ ενέτεινε την αντίδρασή του, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και αρκετούς άλλους υψηλόβαθμους τρομοκράτες. Σχεδόν ένας χρόνος μάχης κατέστρεψε τη δομή διοίκησης και τα αποθέματα όπλων της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, το Ισραήλ έχει σκοτώσει περίπου 4.150 μέλη της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου σε περισσότερες από 15.000 επιθέσεις. Περίπου 133 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί, πολλοί από τους οποίους από τους περισσότερους από 4.000 πυραύλους που η οργάνωση εκτόξευσε στο Ισραήλ.