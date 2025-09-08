newspaper
Οι IDF εξαπολύουν επιθέσεις σε βάσεις εκπαίδευσης της Χεζμπολάχ στο Λίβανο
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:37

Οι IDF εξαπολύουν επιθέσεις σε βάσεις εκπαίδευσης της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) επιτέθηκαν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σε διάφορους στόχους της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου

Σύνταξη
Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Spotlight

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), την Δευτέρα επετεύχθη ένα χτύπημα στις εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση μελών της οργάνωσης και την προετοιμασία επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων του IDF και του Ισραήλ.

«Η αποθήκευση όπλων και οι δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και απειλή για το κράτος του Ισραήλ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Οι IDF θα συνεχίσουν να ενεργούν για την εξάλειψη κάθε απειλής για το κράτος του Ισραήλ και θα αποτρέψουν την επανίδρυση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», πρόσθεσε ο στρατός.

Την Τετάρτη στις 3 Σεπτεμβρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία σκότωσε δύο μέλη της οργάνωσης και χτύπησε μια εγκατάσταση στο Λίβανο που παραβίαζε τους όρους της εκεχειρίας, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του IDF.

Κατεστραμμένες μπουλντόζες και συντρίμμια περιβάλλουν μια πληγείσα περιοχή μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στην Ανσαριέ, νότια της Σιδώνας, Λίβανος, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι IDF αναγνώρισαν έναν από τους στόχους ως τον  Αμπντ αλ-Μαναμ Μούσα Σουαϊντάν, μέλος της Χεζμπολάχ στον δήμο Γιατάρ του Νότιου Λιβάνου.

Λίγες ώρες αργότερα, ο IDF χτύπησε μια βάση της στην περιοχή Ανσαριά, νότια της Σιδώνας στο νοτιοδυτικό Λίβανο, «στην οποία ήταν αποθηκευμένα μηχανικά οχήματα που προορίζονταν για την ανασυγκρότηση των δυνατοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης και την υποστήριξη της τρομοκρατικής της δραστηριότητας».

Ο στρατός χτύπησε επίσης έναν εκτοξευτή ρουκετών της Χεζμπολάχ στην περιοχή Αλ-Τζιμπάιν, στην περιφέρεια Τύρου.

Η εύθραυστη εκεχειρία

Στις 27 Νοεμβρίου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία που απαιτούσε από τη Χεζμπολάχ να αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ διατηρούσαν μια τεταμένη εκεχειρία στο Λίβανο από το τέλος του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου το 2006, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2023, όταν η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους προς το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την εισβολή της Χαμάς την προηγούμενη ημέρα.

Το Ισραήλ περιόρισε την αντίδρασή του στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και εκκένωσε περίπου 60.000 Ισραηλινούς κατοίκους από τη συνοριακή περιοχή για να μειώσει τις απώλειες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Ισραήλ ενέτεινε την αντίδρασή του, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και αρκετούς άλλους υψηλόβαθμους τρομοκράτες. Σχεδόν ένας χρόνος μάχης κατέστρεψε τη δομή διοίκησης και τα αποθέματα όπλων της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, το Ισραήλ έχει σκοτώσει περίπου 4.150 μέλη της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου σε περισσότερες από 15.000 επιθέσεις. Περίπου 133 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί, πολλοί από τους οποίους από τους περισσότερους από 4.000 πυραύλους που η οργάνωση εκτόξευσε στο Ισραήλ.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Επικαιρότητα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις
Κόσμος 08.09.25

Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις

Τα διεθνή μέσα Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο επίκεντρο των επεισοδίων βρίσκεται η Gen Z, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους για να αντιδράσουν στην απαγόρευση των social media.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
Κόσμος 08.09.25

«Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν», διαμηνύει η Ρωσία - Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

«Η Ρωσία δεν θα αλλάξει τις παγιωμένες θέσεις της» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΕΕ αλλά και τον ΗΠΑ

Σύνταξη
Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης – Ποιος έκανε το πρώτο βήμα
Κόσμος 08.09.25

Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης - Ποιος έκανε το πρώτο βήμα

Πρώην βασιλικός μπάτλερ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες μιας σημαντικής επανένωσης που σημάδεψε για πάντα την ιστορία της Κέιτ και του Γουίλιαμ , του πιο διάσημου ζευγαριού στην Βρετανία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σοκ με την εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο – Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
Σκληρές εικόνες 08.09.25

Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος

Ο 35χρονος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα την 23χρονη - Το θύμα δεν γνώριζε τον θύτη - Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία – Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν
Η Γαλλία σε δίνη 08.09.25

Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία - Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν

Αντιμέτωπη με κρίση χρέους, έντονη πολιτική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια η Γαλλία αποχαιρετά σήμερα τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;
Στη μεγάλη οθόνη 08.09.25

Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;

Ο νεοφερμένος Ιντάν Βάις πρωταγωνιστεί ως ο εμβληματικός Τσέχος συγγραφέας, Φραντς Κάφκα στη νέα βιογραφική ταινία της σκηνοθέτριας Αγκνιέσκα Χόλαντ των «Green Border» και «In Darkness», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις
Κόσμος 08.09.25

Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις

Τα διεθνή μέσα Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο επίκεντρο των επεισοδίων βρίσκεται η Gen Z, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους για να αντιδράσουν στην απαγόρευση των social media.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
Αναπάντητο ερώτημα 08.09.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει δήλωση της Κομισιόν: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια στη ΔΕΘ για τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τον ΦΠΑ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ

Σύνταξη
Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου
Αλήθειες 08.09.25

Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου

Λίγες ώρες μετά τις μαζικές συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, ο γνωστός street artist Banksy πήρε θέση με ένα γκράφιτι στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου. Και έτρεξαν όλοι για να το «εξαφανίσουν».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
Κόσμος 08.09.25

«Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν», διαμηνύει η Ρωσία - Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

«Η Ρωσία δεν θα αλλάξει τις παγιωμένες θέσεις της» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΕΕ αλλά και τον ΗΠΑ

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Φορολογία: Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις – Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις - Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια

Τι αλλάζει στη φορολογία Τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότηταςτις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Σύνταξη
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
De cultus politicus 08.09.25

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
