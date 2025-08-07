newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
07.08.2025 | 18:12
Βρέθηκε κοκαΐνη και κάνναβη στο αίμα παιδιού - Συνελήφθησαν οι γονείς
Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 21:10

Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί έως το τέλος του 2025. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του και να οριστικοποιηθούν τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και Ισραήλ-Συρίας.

Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση που κατέθεσαν οι ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους. Από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αποχώρησαν οι υπουργοί που εκπροσωπούν την  ισχυρή οργάνωση, η οποία έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να αφοπλιστεί.

Τι προτείνεται

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί και παράλληλα οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τον Λίβανο. Η απόσυρση των δυνάμεων του Ισραήλ, ωστόσο, θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, βάσει των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο Λιβανέζος υπουργός Πληροφοριών, Πολ Μόρκος, δήλωσε ότι η κυβέρνηση ενέκρινε τον κατάλογο των στόχων που παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα της πρότασης του Αμερικανού μεσολαβητή προς τον Λίβανο. Αυτή περιλαμβάνει τη διατήρηση όλων των όπλων υπό κρατικό έλεγχο και τον αφοπλισμό ομάδων που λειτουργούν εκτός κρατικών δομών, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera, οι σιίτες υπουργοί που εκπροσωπούν τη Χεζμπολάχ, επιμένουν ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η εδραίωση της εκεχειρίας, η αναγκαστική διακοπή των επιθέσεων του Ισραήλ, η αποχώρηση από θέσεις εντός του Λιβάνου πριν από τη συζήτηση για τον αφοπλισμό. Επίσης, κατηγορούν την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι παραχωρεί την κυριαρχία της χώρας στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Πέντε υπουργοί αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η πρόταση που κατέθεσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ, περιγράφει με σαφήνεια τα βήματα για τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει πολλές φορές τους όρους της εκεχειρίας του Νοεμβρίου, με πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ.

Ικανοποίηση από ΗΠΑ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, επαίνεσε την κίνηση του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους. Χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική».

«Συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν, στον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ και στο υπουργικό συμβούλιο για την ιστορική, τολμηρή και σωστή απόφαση που έλαβαν αυτή την εβδομάδα να ξεκινήσουν την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας παύσης των εχθροπραξιών του Νοεμβρίου 2024, του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της Συμφωνίας Ταΐφ», δήλωσε ο Μπάρακ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα ψηφίσματα του Υπουργικού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας έθεσαν επιτέλους σε εφαρμογή τη λύση “Ένα Έθνος, Ένας Στρατός” για τον Λίβανο. Υποστηρίζουμε τον λιβανέζικο λαό», πρόσθεσε.

Η μπάλα στο Ισραήλ

Όπως επισήμανε όμως ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου, η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί τις αρχές της πρότασης των ΗΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου «του σταδιακού τερματισμού της παρουσίας μη κρατικών ένοπλων ομάδων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, τόσο βόρεια όσο και νότια του ποταμού Λιτάνι».

Αλλά, σημείωσε, οι αρχές στις οποίες συμφώνησε ο Λίβανος περιλαμβάνουν επίσης «τη διασφάλιση της αποχώρησης του Ισραήλ από το λιβανέζικο έδαφος και την παύση όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων παραβιάσεων». Επίσης, περιλαμβάνει τη δημιουργία μόνιμων συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και μεταξύ Συρίας και Λιβάνου. Επισήμανε ότι η εφαρμογή αυτών των αρχών εξαρτάται από τη δέσμευση όλων των χωρών που αναφέρονται στη συμφωνία (συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ) στις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο έγγραφο.

World
Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
Τι να περιμένουμε 07.08.25

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη
Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Wow 07.08.25

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια οι προηγούμενοι ένοικοι

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα
«Μεταβατική» κυβέρνηση 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δηλώσεις Ριμπέρα 07.08.25

«Ο πόλεμος στη Γάζα μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

Άνετη νίκη με 4-0 πέτυχε η Ομόνοια μέσα στην έδρα της Αράζ και πλέον η ρεβάνς στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία – Ο ηττημένος από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ ο επόμενος αντίπαλος των Κύπριων.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ»

Σύνταξη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
Τι να περιμένουμε 07.08.25

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
