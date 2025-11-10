newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι απαιτήσεις του Ισραήλ σε Λίβανο για να μπει η Χεζμπολάχ στη θέση της – «Ψάξτε πόρτα-πόρτα για όπλα»
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 16:22

Οι απαιτήσεις του Ισραήλ σε Λίβανο για να μπει η Χεζμπολάχ στη θέση της – «Ψάξτε πόρτα-πόρτα για όπλα»

Η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες ρουκέτες και drones που μπορούν να πλήξουν τη βόρεια και κεντρική περιοχή του Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Spotlight

Ενώ ο πόλεμος στη Γάζα φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση και για πολλούς προς το τέλος του, ένα άλλο μέτωπο φαίνεται να επιστρέφει στην ατζέντα του Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ. Για την αντιμετώπισή της, οι Ισραηλινοί όχι μόνο παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός, αλλά έχουν απαιτήσεις που ο Λίβανος φοβάται να ενδώσει.

Θυμόμαστε πως επειτα από 14 εξαντλητικούς μήνες πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, τελικά επετεύχθη πέρυσι συμφωνία με αμερικανική και γαλλική διαμεσολάβηση.

Ήταν μια σημαντική υποχώρηση εκ μέρους της Χεζμπολάχ, και η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ πανηγύρισε λέγοντας ότι η λιβανέζικη οργάνωση παραδόθηκε για να επιβιώσει.

Στους κόλπους όμως του στρατού και της μυστικών πληροφοριών του Ισραήλ υπήρξε μια πιο σκεπτική στάση. Ήταν σίγουροι ότι η Χεζμπολάχ δεν θα αρκούνταν απλά να επιβώσει, αλλά θα επιδίωκε ενεργά να ανακάμψει και να ανακτήσει τις δυνατότητές της. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία, επέτρεπε στο Ισραήλ να προβαίνει σε στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες, ώστε να εμποδίζει την οργάνωση να ανασυγκροτεί την τρομοκρατική της υποδομή στον νότιο Λίβανο.

H ισραηλινή Χάαρετζ βλέπει ένα παιχνίδι γάτας με το ποντίκι στη σύγκρυση Ισραήλ-Χεζμπολάχ: η λιβανέζικη οργάνωση αποκαθιστά τα δίκτυα λαθρεμπορίου της, στρατολογεί νέους μαχητές και ειδικούς, και αντλεί μαθήματα από τα λάθη που επέτρεψαν στο Ισραήλ να διεισδύσει στο δίκτυο επικοινωνιών της. Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να ασκεί τεράστια επιρροή στους σιίτες στο εύθραυστο, δομημένο σε θρησκευτικές κοινότητες, σύστημα διακυβέρνησης του Λιβάνου.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, προσπαθεί να αποτρέψει την επίτευξη αυτών των στόχων, βομβαρδίζοντας διαρκώς στόχους στον νότιο Λίβανο για να παρεμποδίσει και να καθυστερήσει τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της οργάνωσης, ακόμα και με τον θάνατο αθώων. Το πρωί της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου ισραηλινό drone σκότωσε ένα άτομο την ώρα που οδηγούσε σε πολυσύχναστο οδικό τμήμα κοντά στην αλ-Μπισαρίγια. Παρότι η πόλη βρίσκεται στον νότιο Λίβανο, απέχει πολύ από την παραμεθόρια ζώνη.

Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν έφοδο στο συνοριακό χωριό Χούλα και ανατίναξαν τρία σπίτια. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Δεν αρκούν

Αυτές οι επιθέσεις από μόνες τους δεν αρκούν και ποτέ δεν προορίζονταν να είναι το κύριο μέσο επιβολής της κατάπαυσης του πυρός. Τον ρόλο αυτόν υποτίθεται ότι θα αναλάμβαναν η λιβανέζικη κυβέρνηση και ο στρατός, με τη στήριξη των ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και κρατώντας την βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Κι όμως, όπως αναφέρει και η ισραηλινή Χάαρετζ, σχεδόν έναν χρόνο μετά την υπογραφή, η ιδέα ότι ο Λίβανος θα λύσει το πρόβλημα της Χεζμπολάχ ακούγεται σαν φαντασία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση στη Βηρυτό ενδιαφέρεται να το κάνει – και ακόμη κι αν ενδιαφερόταν, ότι θα μπορούσε να το πετύχει.

Πάντως την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ, όχι μόνο αρνείται ότι ανασυγκροτείται στον νότο, αλλά φαίνεται πως δεν έχει παρεμποδίσει τις εκκαθαρίσεις του λιβανέζικου στρατού εκεί και δεν έχει ανοίξει πυρ κατά του Ισραήλ από την περυσινή εκεχειρία.

Βέβαια, με γείτονα το επιθετικό Ισραήλ αρνείται να αφοπλιστεί πλήρως, δηλώνοντας πως έχει «νόμιμο δικαίωμα» να υπερασπιστεί τον Λίβανο έναντι του Ισραήλ.

Τι ζητάει Ισραήλ

Το Ισραήλ, λοιπόν πιέζει τον λιβανέζικο στρατό να επιδείξει μεγαλύτερη επιθετικότητα στον αφοπλισμό της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, ζητώντας ακόμα και έρευνες στα σπίτια στον νότο, σύμφωνα με Λιβανέζους και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο απορρίφθηκε από την ηγεσία του ΛιβάνουΤο αίτημα αυτό προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες και απορρίφθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία του Λιβάνου, η οποία φοβάται ότι θα άναβε το φυτίλι εσωτερικών ταραχών και θα εκτροχίαζε μια στρατηγική αφοπλισμού που ο στρατός θεωρεί συνετή αλλά αποτελεσματική, είπαν οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ασφαλείας στο Reuters.

Ωστόσο, το σχέδιο του στρατού δεν προέβλεπε ποτέ έρευνες σε ιδιωτική περιουσία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους ασφαλείας του Λιβάνου. Το Ισραήλ αμφιβάλλει ότι θα υπάρξει επιτυχία χωρίς τέτοια μέτρα.

«Μας ζητούν να κάνουμε έρευνες από σπίτι σε σπίτι, και δεν θα το κάνουμε αυτό… δεν πρόκειται να κάνουμε τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο», είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Έτσι, ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε ξανά τους βομβαρδισμούς.

Μην βομβαρδίζετε για να κάνουμε τη δουλειά μας

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Λιβάνουν Τζόζεφ Αούν κάλεσε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου για «πίεση στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του».

Αυτό, είπε, θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του λιβανέζικου στρατού στα νότια σύνορα και την ενεργοποίηση ενός σχεδίου για την καθιέρωση της αποκλειστικής κρατικής κατοχής των όπλων.

Ο στρατός είναι βέβαιος ότι μπορεί να κηρύξει τον νότο του Λιβάνου απαλλαγμένο από όπλα της Χεζμπολάχ έως το τέλος του 2025, σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας που έβαλε τέλος στον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ πέρυσι.

Μια εκκαθάριση κοιλάδων και δασών εντόπισε πάνω από 50 σήραγγες και οδήγησε στην κατάσχεση άνω των 50 κατευθυνόμενων πυραύλων και εκατοντάδων άλλων όπλων, σύμφωνα με το Reuters.

Δεν εμπιστευόμαστε το Τελ Αβίβ

Οι ΗΠΑ προτρέπουν επίσης τη Βηρυτό να ανοίξει πολιτικούς διαύλους με το Ισραήλ ώστε να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχειρία και να επιλυθεί η μακροχρόνια διαφορά για τα χερσαία σύνορα. «Η διαδρομή… πρέπει να είναι προς την Ιερουσαλήμ ή το Τελ Αβίβ για μια συζήτηση», είπε ο Αμερικανός απεσταλμένος Τόμας Μπαράκ σε συνέδριο ασφάλειας στο Μπαχρέιν αυτόν τον μήνα. Πρότεινε στον πρόεδρο Τζόζεφ Αούν «να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει τον Νετανιάχου και να πει: “ας τελειώσουμε με αυτή την ανοησία”».

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Λίβανος είναι ανοικτός σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ -χωρίς να πει αν θα εξέταζε άμεση επαφή- τόνισε ότι οι συνομιλίες προϋποθέτουν παύση των εχθροπραξιών και σταθερότητα στον νότο.  Πράγματι, το Ισραήλ βομβαρδίζει τακτικά τις παραμεθόριες περιοχές του Λιβάνου παρά την κατάπαυση του πυρός.

Γι’ αυτό και τέσσερις λιβανέζοι αξιωματούχοι που επικαλείται το Reuters διατηρούν επιφυλάξεις για το αν οι Ισραηλινοί τηρήσουν οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία. Επικαλέστηκαν τη Γάζα και τη Συρία, όπου το Ισραήλ πρόσθεσε την τελευταία στιγμή προϋποθέσεις που ανέκοψαν την πρόοδο προς τον τερματισμό των συγκρούσεων, και είπαν ότι το αίτημα για εφόδους σε σπίτια ισοδυναμεί με το ίδιο πράγμα.

«Η μορφή δεν έχει τόση σημασία όσο η δέσμευση», είπε Λιβανέζος πολιτικός αξιωματούχος.

Πάντως, οι επιθέσεις του Ισραήλ δείχνουν ότι αν οι Λιβανέζοι δεν αλλάξουν τακτική, θα ακολουθήσει έα, πλήρους κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία, είπαν οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ασφαλείας.

Πηγές: Reuters, Haaretz, The National

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
«Ποιος νόμος;» 10.11.25

Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Σύνταξη
ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 10.11.25

ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι ισχύει σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ουγγαρίας για εξαίρεση της από αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν
Κόσμος 10.11.25

Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν

Κινέζος διπλωμάτης έκανε σχόλια που φαίνεται ότι κατευθύνονταν προς την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία είχε αναφερθεί στην Ταϊβάν, προκαλώντας την επίπληξή του

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που κινείται προς Ταϊβάν
Μεγάλες καταστροφές 10.11.25

Στην Ταϊβάν κατευθύνεται ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στις Φιλιππίνες

Οι Αρχές στις Φιλιππίνες αποτιμούν τις καταστροφές από το πέρασμα του υπερτυφώνα - Από τον Φουνγκ-γουόνγκ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 1,4 εκατ. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί
Υψίστης σημασίας 10.11.25

Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί

Μεγάλη σημασία έχει η φετινή σύνοδος για το κλίμα του ΟΗΕ, η COP30, που θα δώσει βάρος στους αυτόχθονες πληθυσμούς, «κυνηγώντας», παράλληλα, απτές αλλαγές ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο
Σε δύσβατο σημείο 10.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το θύμα στη Βοιωτία προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά

Σύνταξη
Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς
Euroleague 10.11.25

Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς

Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί στο Παρίσι και ο Αταμάν μίλησε από το στο αεροδρόμιο για το παιχνίδι, τονίζοντας πως θα χρησιμοποιήσει τον νεοαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ. Τι είπε για τον Γιαννακόπουλο.

Σύνταξη
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
«Ποιος νόμος;» 10.11.25

Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Σύνταξη
Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού

Έπεσαν αντικείμενα στον χαμό που έγινε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και η έδρα του κινδυνεύει με τιμωρία από τη ΔΕΑΒ και να παίξει χωρίς θεατές με την ΑΕΚ.

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας με αντιπρόεδρο της Αιγύπτου: Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς
Με τον Καμέλ Αλ Γουαζίρ 10.11.25

Κικίλιας με αντιπρόεδρο της Αιγύπτου: Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καμέλ Αλ Γουαζίρ επισημάνθηκαν οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας και Αιγύπτου

Σύνταξη
«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon
Μύθος 10.11.25

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Τον τόνο της ΝΔ τον δίνουν οι ακροδεξιοί και η τάση του Γεωργιάδη
ΠΑΣΟΚ 10.11.25

Τσουκαλάς: Τον τόνο της ΝΔ τον δίνουν οι ακροδεξιοί και η τάση του Γεωργιάδη

«Ο κ. Γεωργιάδης ήταν εκείνος που επιχειρούσε να αποτρέψει τον κόσμο από το να πάει στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού
«Το θαύμα μας» 10.11.25

Γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

Η περίπτωσή της είναι μία από τις 33 σε όλον τον κόσμο - Η μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού πραγματοποιείται για την αποκατάσταση της γονιμότητας έπειτα από δύσκολες θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία

Σύνταξη
ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 10.11.25

ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι ισχύει σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ουγγαρίας για εξαίρεση της από αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύνταξη
Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»
Δικέφαλοι 10.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look», έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο