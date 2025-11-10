Οι απαιτήσεις του Ισραήλ σε Λίβανο για να μπει η Χεζμπολάχ στη θέση της – «Ψάξτε πόρτα-πόρτα για όπλα»

Ενώ ο πόλεμος στη Γάζα φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση και για πολλούς προς το τέλος του, ένα άλλο μέτωπο φαίνεται να επιστρέφει στην ατζέντα του Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ. Για την αντιμετώπισή της, οι Ισραηλινοί όχι μόνο παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός, αλλά έχουν απαιτήσεις που ο Λίβανος φοβάται να ενδώσει.

Θυμόμαστε πως επειτα από 14 εξαντλητικούς μήνες πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, τελικά επετεύχθη πέρυσι συμφωνία με αμερικανική και γαλλική διαμεσολάβηση.

Ήταν μια σημαντική υποχώρηση εκ μέρους της Χεζμπολάχ, και η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ πανηγύρισε λέγοντας ότι η λιβανέζικη οργάνωση παραδόθηκε για να επιβιώσει.

Στους κόλπους όμως του στρατού και της μυστικών πληροφοριών του Ισραήλ υπήρξε μια πιο σκεπτική στάση. Ήταν σίγουροι ότι η Χεζμπολάχ δεν θα αρκούνταν απλά να επιβώσει, αλλά θα επιδίωκε ενεργά να ανακάμψει και να ανακτήσει τις δυνατότητές της. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία, επέτρεπε στο Ισραήλ να προβαίνει σε στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες, ώστε να εμποδίζει την οργάνωση να ανασυγκροτεί την τρομοκρατική της υποδομή στον νότιο Λίβανο.

H ισραηλινή Χάαρετζ βλέπει ένα παιχνίδι γάτας με το ποντίκι στη σύγκρυση Ισραήλ-Χεζμπολάχ: η λιβανέζικη οργάνωση αποκαθιστά τα δίκτυα λαθρεμπορίου της, στρατολογεί νέους μαχητές και ειδικούς, και αντλεί μαθήματα από τα λάθη που επέτρεψαν στο Ισραήλ να διεισδύσει στο δίκτυο επικοινωνιών της. Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να ασκεί τεράστια επιρροή στους σιίτες στο εύθραυστο, δομημένο σε θρησκευτικές κοινότητες, σύστημα διακυβέρνησης του Λιβάνου.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, προσπαθεί να αποτρέψει την επίτευξη αυτών των στόχων, βομβαρδίζοντας διαρκώς στόχους στον νότιο Λίβανο για να παρεμποδίσει και να καθυστερήσει τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της οργάνωσης, ακόμα και με τον θάνατο αθώων. Το πρωί της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου ισραηλινό drone σκότωσε ένα άτομο την ώρα που οδηγούσε σε πολυσύχναστο οδικό τμήμα κοντά στην αλ-Μπισαρίγια. Παρότι η πόλη βρίσκεται στον νότιο Λίβανο, απέχει πολύ από την παραμεθόρια ζώνη.

Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν έφοδο στο συνοριακό χωριό Χούλα και ανατίναξαν τρία σπίτια. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Δεν αρκούν

Αυτές οι επιθέσεις από μόνες τους δεν αρκούν και ποτέ δεν προορίζονταν να είναι το κύριο μέσο επιβολής της κατάπαυσης του πυρός. Τον ρόλο αυτόν υποτίθεται ότι θα αναλάμβαναν η λιβανέζικη κυβέρνηση και ο στρατός, με τη στήριξη των ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και κρατώντας την βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Κι όμως, όπως αναφέρει και η ισραηλινή Χάαρετζ, σχεδόν έναν χρόνο μετά την υπογραφή, η ιδέα ότι ο Λίβανος θα λύσει το πρόβλημα της Χεζμπολάχ ακούγεται σαν φαντασία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση στη Βηρυτό ενδιαφέρεται να το κάνει – και ακόμη κι αν ενδιαφερόταν, ότι θα μπορούσε να το πετύχει.

Πάντως την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ, όχι μόνο αρνείται ότι ανασυγκροτείται στον νότο, αλλά φαίνεται πως δεν έχει παρεμποδίσει τις εκκαθαρίσεις του λιβανέζικου στρατού εκεί και δεν έχει ανοίξει πυρ κατά του Ισραήλ από την περυσινή εκεχειρία.

Βέβαια, με γείτονα το επιθετικό Ισραήλ αρνείται να αφοπλιστεί πλήρως, δηλώνοντας πως έχει «νόμιμο δικαίωμα» να υπερασπιστεί τον Λίβανο έναντι του Ισραήλ.

Τι ζητάει Ισραήλ

Το Ισραήλ, λοιπόν πιέζει τον λιβανέζικο στρατό να επιδείξει μεγαλύτερη επιθετικότητα στον αφοπλισμό της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, ζητώντας ακόμα και έρευνες στα σπίτια στον νότο, σύμφωνα με Λιβανέζους και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο απορρίφθηκε από την ηγεσία του ΛιβάνουΤο αίτημα αυτό προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες και απορρίφθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία του Λιβάνου, η οποία φοβάται ότι θα άναβε το φυτίλι εσωτερικών ταραχών και θα εκτροχίαζε μια στρατηγική αφοπλισμού που ο στρατός θεωρεί συνετή αλλά αποτελεσματική, είπαν οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ασφαλείας στο Reuters.

Ωστόσο, το σχέδιο του στρατού δεν προέβλεπε ποτέ έρευνες σε ιδιωτική περιουσία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους ασφαλείας του Λιβάνου. Το Ισραήλ αμφιβάλλει ότι θα υπάρξει επιτυχία χωρίς τέτοια μέτρα.

«Μας ζητούν να κάνουμε έρευνες από σπίτι σε σπίτι, και δεν θα το κάνουμε αυτό… δεν πρόκειται να κάνουμε τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο», είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Έτσι, ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε ξανά τους βομβαρδισμούς.

Μην βομβαρδίζετε για να κάνουμε τη δουλειά μας

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Λιβάνουν Τζόζεφ Αούν κάλεσε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου για «πίεση στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του».

Αυτό, είπε, θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του λιβανέζικου στρατού στα νότια σύνορα και την ενεργοποίηση ενός σχεδίου για την καθιέρωση της αποκλειστικής κρατικής κατοχής των όπλων.

Ο στρατός είναι βέβαιος ότι μπορεί να κηρύξει τον νότο του Λιβάνου απαλλαγμένο από όπλα της Χεζμπολάχ έως το τέλος του 2025, σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας που έβαλε τέλος στον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ πέρυσι.

Μια εκκαθάριση κοιλάδων και δασών εντόπισε πάνω από 50 σήραγγες και οδήγησε στην κατάσχεση άνω των 50 κατευθυνόμενων πυραύλων και εκατοντάδων άλλων όπλων, σύμφωνα με το Reuters.

Δεν εμπιστευόμαστε το Τελ Αβίβ

Οι ΗΠΑ προτρέπουν επίσης τη Βηρυτό να ανοίξει πολιτικούς διαύλους με το Ισραήλ ώστε να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχειρία και να επιλυθεί η μακροχρόνια διαφορά για τα χερσαία σύνορα. «Η διαδρομή… πρέπει να είναι προς την Ιερουσαλήμ ή το Τελ Αβίβ για μια συζήτηση», είπε ο Αμερικανός απεσταλμένος Τόμας Μπαράκ σε συνέδριο ασφάλειας στο Μπαχρέιν αυτόν τον μήνα. Πρότεινε στον πρόεδρο Τζόζεφ Αούν «να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει τον Νετανιάχου και να πει: “ας τελειώσουμε με αυτή την ανοησία”».

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Λίβανος είναι ανοικτός σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ -χωρίς να πει αν θα εξέταζε άμεση επαφή- τόνισε ότι οι συνομιλίες προϋποθέτουν παύση των εχθροπραξιών και σταθερότητα στον νότο. Πράγματι, το Ισραήλ βομβαρδίζει τακτικά τις παραμεθόριες περιοχές του Λιβάνου παρά την κατάπαυση του πυρός.

Γι’ αυτό και τέσσερις λιβανέζοι αξιωματούχοι που επικαλείται το Reuters διατηρούν επιφυλάξεις για το αν οι Ισραηλινοί τηρήσουν οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία. Επικαλέστηκαν τη Γάζα και τη Συρία, όπου το Ισραήλ πρόσθεσε την τελευταία στιγμή προϋποθέσεις που ανέκοψαν την πρόοδο προς τον τερματισμό των συγκρούσεων, και είπαν ότι το αίτημα για εφόδους σε σπίτια ισοδυναμεί με το ίδιο πράγμα.

«Η μορφή δεν έχει τόση σημασία όσο η δέσμευση», είπε Λιβανέζος πολιτικός αξιωματούχος.

Πάντως, οι επιθέσεις του Ισραήλ δείχνουν ότι αν οι Λιβανέζοι δεν αλλάξουν τακτική, θα ακολουθήσει έα, πλήρους κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία, είπαν οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ασφαλείας.

Πηγές: Reuters, Haaretz, The National