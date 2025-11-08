newspaper
08.11.2025 | 16:40
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 16:12

Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Λίβανος και Ισραήλ υποτίθεται έχουν συμφωνήσει σε εκεχειρία εδώ και ένα χρόνο αλλά το Τελ Αβίβ δεν έχει σταματήσει να εξαπολύει επιθέσεις.

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε όχημα μεταξύ των πόλεων Άιν Άτα και Σεμπάα στα νοτιοανατολικά του Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας.

Σε ξεχωριστή επίθεση το Σάββατο, ένα ισραηλινό drone χτύπησε ένα αυτοκίνητο κοντά στο νοσοκομείο Salah Ghandour στην πόλη Bint Jbeil στα νότια, τραυματίζοντας επτά άτομα, δήλωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Δύο πύραυλοι χτύπησαν το όχημα στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Μια άλλη ισραηλινή επίθεση με drone, η τρίτη επίθεση της ημέρας, χτύπησε αργότερα ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Baraachit.

Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί την εκεχειρία

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις στόχευαν μέλη της Χεζμπολάχ, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του.

Παρά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ συνέχισε σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στον βόρειο γείτονά του, διατηρώντας παράλληλα δυνάμεις σε περιοχές γύρω από τον νότο.

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εκεχειρία, αλλά επιμένει ότι δεν θα αφοπλιστεί όσο το Ισραήλ κατέχει λιβανέζικο έδαφος και συνεχίζει τις επιθέσεις του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις και ζήτησε άμεση τήρηση της εκεχειρίας.

«Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει όλες τις ενέργειες που παραβιάζουν το ψήφισμα 1701 και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε πριν από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο του 2024», δήλωσε ο εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Ανουάρ Ελ Ανούνι. Προέτρεψε τη Χεζμπολάχ και άλλες λιβανέζικες ομάδες να «απέχουν από οποιαδήποτε μέτρα ή απαντήσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση».

Ο λιβανέζικος στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να «υπονομεύσει τη σταθερότητα του Λιβάνου» και να εμποδίσει την πλήρη ανάπτυξη των λιβανέζικων δυνάμεων σύμφωνα με την εκεχειρία.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, καταδίκασε την πρόσφατη έξαρση επιθέσεων, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, ενώ το Ιράν τις κατήγγειλε ως «άγριες» και κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να παρέμβει.

Οι ισραηλινές επιθέσεις απειλούν αμάχους

Την Πέμπτη, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν σε μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων σε όλο τον νότιο Λίβανο.

Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο, γνωστή ως UNIFIL, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ απειλούν τους πολίτες και υπονομεύουν τις προσπάθειες του λιβανέζικου στρατού να ασκήσει τον έλεγχο των «μη εξουσιοδοτημένων όπλων και υποδομών» στο νότιο Λίβανο, μια πιθανή αναφορά στη Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να εντείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ επανέλαβε την απειλή, λέγοντας: «Η μέγιστη επιβολή θα συνεχιστεί και μάλιστα θα ενταθεί – δεν θα επιτρέψουμε καμία απειλή για τους κατοίκους του βορρά».

Ο Αούν καταδίκασε το Ισραήλ για την κλιμάκωση των επιθέσεών, αφού δήλωσε προσηλωμένος στον στόχο της αποκλιμάκωσης. Η λιβανέζικη κυβέρνηση, υπό την έντονη πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, διέταξε τον στρατό να καταρτίσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, μια κίνηση που η οργάνωση καταδίκασε ως «βιαστική» και επικίνδυνη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αούν έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε περαιτέρω ισραηλινή εισβολή στο νότο της χώρας, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τα κοινά τους σύνορα και σκότωσαν έναν δημοτικό υπάλληλο κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής επιδρομής.

Από την εκεχειρία, το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματα σε πέντε περιοχές στο νότιο Λίβανο και πραγματοποιεί τακτικές επιθέσεις, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν θέσεις της Χεζμπολάχ.

Η κατάσταση παραμένει ασταθής σχεδόν ένα χρόνο αφότου το Ισραήλ δολοφόνησε τον επί χρόνια ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, τον Σεπτέμβριο του 2024, αποδεκατίζοντας μεγάλο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της ομάδας.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, ο στρατός του Λιβάνου έχει αναλάβει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στο νότο μέχρι το τέλος του έτους, πριν επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η Χεζμπολάχ επιμένει ότι το Ισραήλ εκμεταλλεύεται αυτή τη διαδικασία για να ενισχύσει τον έλεγχό του στο λιβανέζικο έδαφος και αρνείται να αφοπλιστεί όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις και την κατοχή του λιβανέζικου εδάφους.

Stream newspaper
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού

Φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς - Η ηρεμία στα χωριό κρέμεται από μία κλωστή και οι κάτοικοι που δεν έχουν σχέση με τη βεντέτα των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Παρακολουθήστε LIVE στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα
Οδικός χάρτης 08.11.25

Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα

Βασικά ζητούμενα και τα επόμενα διεκδικητικά βήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης περιγράφονται στο ψήφισμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοφανή συμμετοχή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Αλλάζει μορφή 08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Περιστέρι – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»
ΥΠΠΟ 08.11.25

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - Τι αναφέρεται στην οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
