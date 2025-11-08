Λίβανος και Ισραήλ υποτίθεται έχουν συμφωνήσει σε εκεχειρία εδώ και ένα χρόνο αλλά το Τελ Αβίβ δεν έχει σταματήσει να εξαπολύει επιθέσεις.

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε όχημα μεταξύ των πόλεων Άιν Άτα και Σεμπάα στα νοτιοανατολικά του Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας.

Σε ξεχωριστή επίθεση το Σάββατο, ένα ισραηλινό drone χτύπησε ένα αυτοκίνητο κοντά στο νοσοκομείο Salah Ghandour στην πόλη Bint Jbeil στα νότια, τραυματίζοντας επτά άτομα, δήλωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Δύο πύραυλοι χτύπησαν το όχημα στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Μια άλλη ισραηλινή επίθεση με drone, η τρίτη επίθεση της ημέρας, χτύπησε αργότερα ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Baraachit.

🇱🇧🇮🇱 Avec Israel, jamais 2 sans 3 !

Nouvelle frappe israélienne à Baraachit, au Liban-Sud, avec le ciblage d’une voiture.

Il s’agit de la troisième frappe ciblée de véhicule de la journée, après celles de Bint Jbeil puis Rachaya, plus tôt dans la matinée. pic.twitter.com/PJu2M5iyFC — LibanVision by JMD (@DruartJeanMich1) November 8, 2025

Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί την εκεχειρία

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις στόχευαν μέλη της Χεζμπολάχ, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του.

Παρά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ συνέχισε σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στον βόρειο γείτονά του, διατηρώντας παράλληλα δυνάμεις σε περιοχές γύρω από τον νότο.

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εκεχειρία, αλλά επιμένει ότι δεν θα αφοπλιστεί όσο το Ισραήλ κατέχει λιβανέζικο έδαφος και συνεχίζει τις επιθέσεις του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις και ζήτησε άμεση τήρηση της εκεχειρίας.

«Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει όλες τις ενέργειες που παραβιάζουν το ψήφισμα 1701 και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε πριν από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο του 2024», δήλωσε ο εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Ανουάρ Ελ Ανούνι. Προέτρεψε τη Χεζμπολάχ και άλλες λιβανέζικες ομάδες να «απέχουν από οποιαδήποτε μέτρα ή απαντήσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση».

Ο λιβανέζικος στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να «υπονομεύσει τη σταθερότητα του Λιβάνου» και να εμποδίσει την πλήρη ανάπτυξη των λιβανέζικων δυνάμεων σύμφωνα με την εκεχειρία.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, καταδίκασε την πρόσφατη έξαρση επιθέσεων, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, ενώ το Ιράν τις κατήγγειλε ως «άγριες» και κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να παρέμβει.

Οι ισραηλινές επιθέσεις απειλούν αμάχους

Την Πέμπτη, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν σε μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων σε όλο τον νότιο Λίβανο.

Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο, γνωστή ως UNIFIL, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ απειλούν τους πολίτες και υπονομεύουν τις προσπάθειες του λιβανέζικου στρατού να ασκήσει τον έλεγχο των «μη εξουσιοδοτημένων όπλων και υποδομών» στο νότιο Λίβανο, μια πιθανή αναφορά στη Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να εντείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ επανέλαβε την απειλή, λέγοντας: «Η μέγιστη επιβολή θα συνεχιστεί και μάλιστα θα ενταθεί – δεν θα επιτρέψουμε καμία απειλή για τους κατοίκους του βορρά».

Ο Αούν καταδίκασε το Ισραήλ για την κλιμάκωση των επιθέσεών, αφού δήλωσε προσηλωμένος στον στόχο της αποκλιμάκωσης. Η λιβανέζικη κυβέρνηση, υπό την έντονη πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, διέταξε τον στρατό να καταρτίσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, μια κίνηση που η οργάνωση καταδίκασε ως «βιαστική» και επικίνδυνη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αούν έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε περαιτέρω ισραηλινή εισβολή στο νότο της χώρας, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τα κοινά τους σύνορα και σκότωσαν έναν δημοτικό υπάλληλο κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής επιδρομής.

Από την εκεχειρία, το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματα σε πέντε περιοχές στο νότιο Λίβανο και πραγματοποιεί τακτικές επιθέσεις, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν θέσεις της Χεζμπολάχ.

Η κατάσταση παραμένει ασταθής σχεδόν ένα χρόνο αφότου το Ισραήλ δολοφόνησε τον επί χρόνια ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, τον Σεπτέμβριο του 2024, αποδεκατίζοντας μεγάλο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της ομάδας.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, ο στρατός του Λιβάνου έχει αναλάβει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στο νότο μέχρι το τέλος του έτους, πριν επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η Χεζμπολάχ επιμένει ότι το Ισραήλ εκμεταλλεύεται αυτή τη διαδικασία για να ενισχύσει τον έλεγχό του στο λιβανέζικο έδαφος και αρνείται να αφοπλιστεί όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις και την κατοχή του λιβανέζικου εδάφους.