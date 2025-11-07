Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν καταδίκασε τα νέα πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες Πέμπτη στο νότιο τμήμα της χώρας από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο θέσεις του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος Χεζμπολά, κατηγορώντας το πως επιδιώκει να επανεξοπλιστεί (στη φωτογραφία αρχείου του Tele Liban via Reuters, επάνω, ο Ζοζέφ Αούν).

Ο λιβανικός στρατός από την πλευρά του έκρινε πως οι βομβαρδισμοί σκοπό είχαν «να εμποδιστεί η ολοκλήρωση» της ανάπτυξής του στην περιοχή, όπως προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος πριν σχεδόν έναν χρόνο στον πόλεμο ανάμεσα στο κίνημα και στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Αούν κατηγορεί το Ισραήλ ότι απορρίπτει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Βηρυτού

Η Χεζμπολά, η οποία υπογραμμίζει ότι τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ανέφερε πως διατηρεί το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί, μπροστά στην κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος Αούν κατήγγειλε τους βομβαρδισμούς κατηγορώντας το Ισραήλ ότι απορρίπτει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Βηρυτού.

Οσο περισσότερο ο Λίβανος «εκφράζει πως είναι ανοικτός σε ειρηνικές διαπραγματεύσεις για να επιλυθούν οι εκκρεμείς διαφωνίες με το Ισραήλ, τόσο περισσότερο το Ισραήλ επιμένει στην επίθεσή του κατά της λιβανικής εθνικής κυριαρχίας», υπογράμμισε.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου σημείωνε χθες ότι οι αρχές του Ισραήλ «δεν έχουν απαντήσει (…) στην πρόταση για διαπραγμάτευση» του προέδρου Αούν.

«Ανοικτή επιστολή»

Το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τερμάτισε τη σειρά πληγμάτων που είχε αρχίσει να εξαπολύει από το απόγευμα.

Είχε προηγουμένως διαμηνύσει στους κατοίκους τεσσάρων χωριών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από διάφορα κτίρια διότι θα εξαπέλυε βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολά.

Στο ένα από τα χωριά που βομβαρδίστηκαν, το Τάιρ Ντέμπα, τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, το οποίο νωρίτερα έκανε λόγο για ένα νεκρό σε άλλο πλήγμα στον νότο.

Η Χεζμπολά απηύθυνε χθες «ανοικτή επιστολή» στον λαό και στους ηγέτες του Λιβάνου, στην οποία τόνισε πως «τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Ωστόσο την ίδια στιγμή «επαναβεβαιώνουμε το νόμιμο δικαίωμά μας» να «αμυνθούμε έναντι ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δεν σταματά τις επιθέσεις του», πρόσθεσε η παράταξη, επιμένοντας πως αντιτίθεται σε «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση με το Ισραήλ».

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολά ανέφερε στο AFP ότι η ανοικτή επιστολή δημοσιοποιήθηκε αφού απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Αιγύπτου που επισκέφθηκαν πρόσφατα τον Λίβανο πίεσαν την κυβέρνηση στη Βηρυτό να αρχίσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Πιέσεις των ΗΠΑ

Οι δυο χώρες παραμένουν, από τεχνική άποψη, σε εμπόλεμη κατάσταση. Την Κυριακή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολά πως αποπειράται να «επανεξοπλιστεί».

Ο υπουργός Αμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς, παράλληλα, πρόσαψε στον κ. Αούν ότι «σέρνει τα πόδια» όσον αφορά τον αφοπλισμό του κινήματος.

Ως τώρα επαφές των δυο χωρών γίνονται μόνο μέσω μηχανισμού επίβλεψης της κατάπαυσης του πυρός, στον οποίο συμμετέχουν, πέρα από αντιπροσωπείες τους, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και ο ΟΗΕ.

Ο μηχανισμός αυτός συνεδριάζει τακτικά στο γενικό αρχηγείο των κυανοκράνων στον νότιο Λίβανο, πλην όμως χωρίς οι δυο χώρες να συνομιλούν απευθείας.

Η Χεζμπολά βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στις αρχές του Λιβάνου για να την αφοπλίσουν — κάτι που απορρίπτει το σιιτικό κίνημα.

Βάσει σχεδίου, ο λιβανικός στρατός πρέπει καταρχήν να ολοκληρώσει τον αφοπλισμό των μαχητών της Χεζμπολά στον νότο ως το τέλος της χρονιάς, κατόπιν κατά στάδια στην υπόλοιπη επικράτεια.

Οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, καταδικάζοντας επίσης τις επιθέσεις του Ισραήλ, ανέφερε πως στόχο έχουν να «υπονομεύσουν τη σταθερότητα του Λιβάνου», να συνεχίσουν την «απειλή κατά του λιβανικού λαού» και «να εμποδίσουν την ανάπτυξη» μονάδων του όπως προβλεπόταν στη «συμφωνία για τη διακοπή των εχθροπραξιών».

«Υπονομεύει την πρόοδο…»

Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL) ανέφερε πως το νέο κύμα βομβαρδισμών «υπονομεύει την πρόοδο» που είχε γίνει για να εξευρεθεί «πολιτική και διπλωματική λύση».

Ο διεθνής οργανισμός από την πλευρά του κάλεσε «για ακόμη μια φορά τα μέρη να τηρήσουν την αναστολή των εχθροπραξιών και να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αμάχους», διά χειλέων του αναπληρωτή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, του Φαρχάν Χακ.

Στο Ισραήλ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε πως λαμβάνονται τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η τήρηση της κατάπαυσης του πυρός στον νότιο Λίβανο, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζει όλα τα σύνορά του».

Πηγή: ΑΠΕ