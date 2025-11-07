newspaper
06.11.2025 | 23:02
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
06.11.2025 | 21:26
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
05.11.2025 | 17:55
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Λίβανος: Ο πρόεδρος Αούν καταδικάζει τους νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 04:45

Λίβανος: Ο πρόεδρος Αούν καταδικάζει τους νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Ο Ζοζέφ Αούν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι απορρίπτει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Βηρυτού, και καταδίκασε τα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο.

Σύνταξη
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Spotlight

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν καταδίκασε τα νέα πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες Πέμπτη στο νότιο τμήμα της χώρας από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο θέσεις του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος Χεζμπολά, κατηγορώντας το πως επιδιώκει να επανεξοπλιστεί (στη φωτογραφία αρχείου του Tele Liban via Reuters, επάνω, ο Ζοζέφ Αούν).

Ο λιβανικός στρατός από την πλευρά του έκρινε πως οι βομβαρδισμοί σκοπό είχαν «να εμποδιστεί η ολοκλήρωση» της ανάπτυξής του στην περιοχή, όπως προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος πριν σχεδόν έναν χρόνο στον πόλεμο ανάμεσα στο κίνημα και στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Αούν κατηγορεί το Ισραήλ ότι απορρίπτει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Βηρυτού

Η Χεζμπολά, η οποία υπογραμμίζει ότι τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ανέφερε πως διατηρεί το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί, μπροστά στην κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος Αούν κατήγγειλε τους βομβαρδισμούς κατηγορώντας το Ισραήλ ότι απορρίπτει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Βηρυτού.

Οσο περισσότερο ο Λίβανος «εκφράζει πως είναι ανοικτός σε ειρηνικές διαπραγματεύσεις για να επιλυθούν οι εκκρεμείς διαφωνίες με το Ισραήλ, τόσο περισσότερο το Ισραήλ επιμένει στην επίθεσή του κατά της λιβανικής εθνικής κυριαρχίας», υπογράμμισε.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου σημείωνε χθες ότι οι αρχές του Ισραήλ «δεν έχουν απαντήσει (…) στην πρόταση για διαπραγμάτευση» του προέδρου Αούν.

«Ανοικτή επιστολή»

Το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τερμάτισε τη σειρά πληγμάτων που είχε αρχίσει να εξαπολύει από το απόγευμα.

Είχε προηγουμένως διαμηνύσει στους κατοίκους τεσσάρων χωριών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από διάφορα κτίρια διότι θα εξαπέλυε βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολά.

Στο ένα από τα χωριά που βομβαρδίστηκαν, το Τάιρ Ντέμπα, τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, το οποίο νωρίτερα έκανε λόγο για ένα νεκρό σε άλλο πλήγμα στον νότο.

Η Χεζμπολά απηύθυνε χθες «ανοικτή επιστολή» στον λαό και στους ηγέτες του Λιβάνου, στην οποία τόνισε πως «τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Ωστόσο την ίδια στιγμή «επαναβεβαιώνουμε το νόμιμο δικαίωμά μας» να «αμυνθούμε έναντι ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δεν σταματά τις επιθέσεις του», πρόσθεσε η παράταξη, επιμένοντας πως αντιτίθεται σε «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση με το Ισραήλ».

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολά ανέφερε στο AFP ότι η ανοικτή επιστολή δημοσιοποιήθηκε αφού απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Αιγύπτου που επισκέφθηκαν πρόσφατα τον Λίβανο πίεσαν την κυβέρνηση στη Βηρυτό να αρχίσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Πιέσεις των ΗΠΑ

Οι δυο χώρες παραμένουν, από τεχνική άποψη, σε εμπόλεμη κατάσταση. Την Κυριακή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολά πως αποπειράται να «επανεξοπλιστεί».

Ο υπουργός Αμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς, παράλληλα, πρόσαψε στον κ. Αούν ότι «σέρνει τα πόδια» όσον αφορά τον αφοπλισμό του κινήματος.

Ως τώρα επαφές των δυο χωρών γίνονται μόνο μέσω μηχανισμού επίβλεψης της κατάπαυσης του πυρός, στον οποίο συμμετέχουν, πέρα από αντιπροσωπείες τους, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και ο ΟΗΕ.

Ο μηχανισμός αυτός συνεδριάζει τακτικά στο γενικό αρχηγείο των κυανοκράνων στον νότιο Λίβανο, πλην όμως χωρίς οι δυο χώρες να συνομιλούν απευθείας.

Η Χεζμπολά βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στις αρχές του Λιβάνου για να την αφοπλίσουν — κάτι που απορρίπτει το σιιτικό κίνημα.

Βάσει σχεδίου, ο λιβανικός στρατός πρέπει καταρχήν να ολοκληρώσει τον αφοπλισμό των μαχητών της Χεζμπολά στον νότο ως το τέλος της χρονιάς, κατόπιν κατά στάδια στην υπόλοιπη επικράτεια.

Οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, καταδικάζοντας επίσης τις επιθέσεις του Ισραήλ, ανέφερε πως στόχο έχουν να «υπονομεύσουν τη σταθερότητα του Λιβάνου», να συνεχίσουν την «απειλή κατά του λιβανικού λαού» και «να εμποδίσουν την ανάπτυξη» μονάδων του όπως προβλεπόταν στη «συμφωνία για τη διακοπή των εχθροπραξιών».

«Υπονομεύει την πρόοδο…»

Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL) ανέφερε πως το νέο κύμα βομβαρδισμών «υπονομεύει την πρόοδο» που είχε γίνει για να εξευρεθεί «πολιτική και διπλωματική λύση».

Ο διεθνής οργανισμός από την πλευρά του κάλεσε «για ακόμη μια φορά τα μέρη να τηρήσουν την αναστολή των εχθροπραξιών και να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αμάχους», διά χειλέων του αναπληρωτή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, του Φαρχάν Χακ.

Στο Ισραήλ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε πως λαμβάνονται τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η τήρηση της κατάπαυσης του πυρός στον νότιο Λίβανο, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζει όλα τα σύνορά του».

Πηγή: ΑΠΕ

Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα
«Πολιτικό μήνυμα» 06.11.25

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα

Μετά τις αμερικανικές πιέσεις, και εν όψει της επίσκεψης Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο, ψηφίστηκε η άρση των κυρώσεων. Σύμφωνα με το Reuters, τα σχέδια των ΗΠΑ στη Συρία περιλαμβάνουν και στρατιωτική βάση.

Σύνταξη
Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]
Κόσμος 06.11.25

Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]

Ένας οδηγός - ανιχνευτής φιδιών προσπάθησε να αιχμαλωτίσει έναν πύθωνα, με την διαφορά πως ο πύθωνας κατάφερε να τον αιχμαλωτίσει πρώτος και να τον τραβήξει κάτω από το νερό.

Σύνταξη
Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα
Κόσμος 06.11.25

Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα

Οι επικριτές του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είπαν ότι οι υποσχέσεις του για δωρεάν μεταφορές και καθολική παιδική φροντίδα δεν είναι ρεαλιστικές, για (κάποιους) Ευρωπαίους όμως είναι αυτονόητες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα
COP30 06.11.25

«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζήτησε την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν η κλιματική αλλαγή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
«Το μεγάλο μήλο έπεσε» 06.11.25

Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική

Ο Μαμντάνι δεν χρειάστηκε να θυσιάσει την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, ούτε να υποκύψει στις ατελείωτες ψευδείς κατηγορίες για αντισημιτισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
