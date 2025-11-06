Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Πέμπτης ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε εκδώσει προειδοποίηση στους κατοίκους τριών χωριών της περιοχής να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Η επίθεση έγινε μέρες αφότου είχε προειδοποιήσει για στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ.

Στην ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αναφέρεται: «Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο».

Ο ισραηλινός στρατός, παρά το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία εκεχειρίας, εξέδωσε λίγη ώρα πριν από τους βομβαρδισμούς προειδοποίηση σε κατοίκους τριών χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, προειδοποιώντας ότι θα βομβαρδίσει στρατιωτικές «υποδομές» της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

«Ο ισραηλινός στρατός θα βομβαρδίσει εντός ολίγου στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε όλο τον νότιο Λίβανο, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειες της οργάνωσης να επαναλάβει τις επιχειρήσεις στην περιοχή», δήλωσε με ανάρτησή του στο Χ ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η Χεζμπολάχ επιχειρεί να ανασυνταχθεί στην περιοχή.

Η προειδοποίηση εκκένωσης αφορούσε τους κατοίκους των χωριών Άιτα αλ Τζαμάλ, αλ Ταγίμπα και Ταΐρ Ντέμπα.

«Υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας»

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται όλα τα σύνορά του και συνεχίζουμε επίσης να επιμένουμε στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν.

Ο Μπεντροσιάν δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να επανεξοπλιστεί ή να ανακτήσει τη στρατιωτική της δύναμη που είχε καταστραφεί από τον χερσαίο και αεροπορικό πόλεμο του Ισραήλ το 2023-24.

Η Χεζμπολάχ, που έχει τη στήριξη του Ιράν, ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι απορρίπτει «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με την ισραηλινή πλευρά. Επίσης, διακήρυξε το «νόμιμο δικαίωμά» της να αμυνθεί κατά του Ισραήλ. Επίσης ανέφερε ότι θα υποστηρίξει τον στρατό του Λιβάνου.