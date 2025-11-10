Ένας μήνας κλείνει σήμερα από τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα και το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε όλον τον θύλακα με drones, αεροσκάφη και δυνάμεις του πυροβολικού.

Κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης κατάπαυσης πυρός ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 214 Παλαιστίνιους και έχει τραυματίσει άλλους 619. Με πρόσχημα την καθυστερημένη παράδοση σορών ισραηλινών αιχμαλώτων το Ισραήλ έχει εξαπολύσει δύο σφοδρές επιδρομές αλά παλαιά σκοτώνοντας 150 ανθρώπους.

Η Χαμάς έχει επιστρέψει και τους 20 εναπομείναντες ζωντανούς αιχμαλώτους και τα σορούς 24 από τους 28 νεκρούς αιχμαλώτους.

Το Ισραήλ έχει απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων 250 πολιτικούς κρατούμενους που εξέτιαν μακροχρόνιες ή ισόβιες ποινές, και 1.718 Παλαιστίνιους που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, απήχθησαν βίαια από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το Ισραήλ έχει επιστρέψει επίσης σορούς Παλαιστινίων που θάβονται σε ομαδικούς τάφους με παλαιστίνιους αξιωματούχους να αναφέρουν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ταυτοποίηση λόγω της αποσύνθεσης των πτωμάτων και της έλλειψης του απαραίτητου εξοπλισμού.

Σταγόνα στον Ωκεανό η ανθρωπιστική βοήθεια

Όσο οι Παλαιστίνιοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν καταφύγιο στα χαλάσματα το Ισραήλ συνεχίζει να κατεδαφίζει τα εναπομείναντα σπίτια ενώ η βοήθεια που επιτρέπει να εισέλθει στον θύλακα είναι σταγόνα στον Ωκεανό όχι μόνο με βάση τις πραγματικές ανάγκες αλλά και σε σχέση με τα επισήμως συμφωνηθέντα.

Ο ισραηλινός στρατός αφήνει να εισέρχεται μόνο το 10% των βυτίων πετρελαίου και μόνο το 16% των φορτηγών με την ανθρωπιστική βοήθεια από αυτά που έχουν συμφωνηθεί.

Κλιμάκωση των επιθέσεων στη Δυτική Όχθη

Την ίδια στιγμή το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη με τα πογκρόμ εποίκων και στρατού εναντίον των Παλαιστινίων να γίνονται σε καθημερινή βάση. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10/11) ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκινά τριήμερη «στρατιωτική άσκηση» που θα περιλαμβάνει διάφορα «σενάρια κλιμάκωσης» σε όλη τη Δυτική Όχθη με αυξημένες δυνάμεις, αεροσκάφη και drones.

Νωρίτερα ισραηλινοί έποικοι έβαλαν φωτιά σε δεκάδες ελιές στο χωριό Μαζντάλ Μπανί Φαντίλ, νότια της Ναμπλούς, σε μία χαρακτηριστική επίθεση στα κατεχόμενα εδάφη.

Στο χωριό Beita, οπλισμένοι έποικοι με ξύλα, ρόπαλα και πέτρες επιτέθηκαν σε αγρότες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. «Τρέχαμε να ξεφύγουμε και το έδαφος ήταν ορεινό. Φορούσα το γιλέκο του Τύπου και με χτυπούσαν στα μέρη που δεν καλύπτονταν από αυτό», είπε η φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, Raneen Sawafta.

Ο καμεραμάν του Al Jazeera Loay al-Saeed περιέγραψε ότι τον κυνήγησαν μασκοφόροι άνδρες.

«Κάθε φορά που προσπαθούσα να κοιτάξω πίσω, έβλεπα κάποιον να προσπαθεί να με πιάσει… Ήταν ψηλοί και τεράστιοι, φορούσαν μάσκες και ήταν οργανωμένοι».

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ότι η βία των εποίκων κατά τη διάρκεια της φετινής περιόδου συγκομιδής ελιάς είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 150 επιθέσεις, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου 140 Παλαιστινίων και τη καταστροφή περισσότερων από 4.200 ελαιόδεντρων, σήμα κατατεθέν της παλαιστινιακής γης και πηγή εισοδήματος για πολλούς Παλαιστίνιους.

Κλιμάκωση των επιθέσεων σημειώνεται και στον Λίβανο που παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε πριν από ένα χρόνο ο στρατός εξαπολύει φονικές επιθέσεις ενώ διατηρεί τις δυνάμεις του σε νότιες περιοχές της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, απειλεί με κλιμάκωση εάν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ ενώ ο μετριοπαθής πρωθυπουργός Αούν έχει ανεβάσει τους τόνους απέναντι στο Τελ Αβίβ που το κατηγορεί για παραβίαση της συμφωνίας και έχει δώσει εντολή στις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις να αντιδρούν στις ισραηλινές επιθέσεις.

Οι προσπάθειες Τραμπ για εφαρμογή του σχεδίου

Η απροθυμία του Ισραήλ να τηρήσει τα συμφωνηθέντα έχει προκαλέσει εκνευρισμό στον Τραμπ που για πρώτη φορά μίλησε δημόσια ενάντια στον Νετανιάχου ενώ έστειλε ανώτερους αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ για να συγκρατήσουν τον ισραηλινό πρωθυπουργό τη στιγμή που προωθεί το «ειρηνευτικό σχέδιο» του σε συνεργασία με τα αραβικά καθεστώτα της περιοχής.

Αν και μετά την επίσκεψη των αμερικανών αξιωματούχων το Ισραήλ εξαπέλυσε την πιο θανατηφόρα επίθεση στη Γάζα από την έναρξη της κατάπαυσης πυρός, και μία από τις πλέον θανατηφόρες από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ επιμένει να λέει ότι η «εκεχειρία παραμένει ισχυρή».

Οι ΗΠΑ κατέθεσαν πρόταση ψηφίσματος στον ΟΗΕ μετά από συνάντηση που είχαν με Αίγυπτο, Κατάρ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο οποίο περιγράφεται με γενικόλογο τρόπο το μέλλον της Γάζας που όμως ενταφιάζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων σε αυτοδιάθεση.

Η Επιτροπή Ειρήνης με πρόεδρο τον Τραμπ θα επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση της Γάζας, η Χαμάς θα αφοπλιστεί (η οργάνωση δεν το έχει δεχτεί προς το παρόν), στρατιωτικές δυνάμεις των γειτονικών κρατών θα αναπτυχθούν στον παλαιστινιακό θύλακα για να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ισραήλ, η ανοικοδόμηση θα προχωρήσει με χρήματα των αραβικών καθεστώτων και πάντως σίγουρα όχι του Ισραήλ που ισοπέδωσε τη στενή λωρίδα γης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πότε το εν λόγω σχέδιο θα τεθεί σε ψηφοφορία στον ΟΗΕ.

Τα ΗΑΕ απρόθυμα να συμμετάσχουν στη «δύναμη σταθεροποίησης»

Ήδη τα ΗΑΕ εξέφρασαν την απροθυμία τους να συμμετάσχουν στη «δύναμη σταθεροποίησης» που προωθεί ο Τραμπ «καθώς δεν βλέπουν ακόμα ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας μιας τέτοιας δύναμης», δήλωσε ο σύμβουλος του προέδρου, Ανουάρ Γκαργκάς.

Τα αραβικά καθεστώτα αναγνωρίζουν το ρίσκο να στείλουν στρατεύματα στη Γάζα που θα πρέπει να έρθουν σε αντιπαράθεση με παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, καθώς αυτό θα τα μετέτρεπε σε δυνάμεις κατοχής των Παλαιστινίων στο πλευρό του Ισραήλ.

Οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στο προτεινόμενο σχέδιο για το μέλλον τους, που απεργάζονται όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τους ίδιους.

Σε δημοσκόπηση που πραγματοποίησε σε Γάζα και Δυτική Όχθη το Παλαιστινιακό Κέντρο Πολιτικής και Έρευνας (PCPSR) ανάμεσα στις 22 και 25 Οκτωβρίου περίπου το 70% των Παλαιστινίων δηλώνουν ότι αντιτίθενται σθεναρά στον αφοπλισμό της Χαμάς, ακόμη και αν αυτό σημαίνει την επανέναρξη των ισραηλινών επιθέσεων με την αντίθεση μάλιστα να είναι ισχυρότερη στη Δυτική Όχθη.

Το σχέδιο Τραμπ, η διαχρονική εμπειρία της ισραηλινής αντίδρασης στα διάφορα «ειρηνευτικά σχέδια» καθώς και η καθημερινότητα των επιθέσεων δεν προμηνύουν κάποιο αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον της τωρινής «εκεχειρίας».

Ένα μήνα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός η κατάσταση στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να είναι περίπλοκη και εύθραυστη ενώ οι ΗΠΑ τα έχουν ποντάρει όλα σε ένα σχέδιο που εξασφαλίζει μεν ένα καλό deal για το Ισραήλ αλλά χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τη δέσμευσή του σε αυτό, ενώ η παλαιστινιακή αντοχή και η διεθνής συμπαράσταση στον παλαιστινιακό λαό παραμένει κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει τις εξελίξεις.