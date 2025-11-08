Ζητείται ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα – «Απορρίπτονται οι χρήσιμοι ηλίθιοι»

Στη Γάζα υπάρχει το εξής παράδοξο. Ενώ έχει δημιουργηθεί η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης (International Stabilization Force, ISF) ώστε να κατευνάσει επαρκώς τις ισραηλινές ανησυχίες, ώστε να αποχωρήσει ο Ισραηλινός Στρατός, δεν υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να στείλουν στρατεύματα, έχοντας μάλιστα απέναντί τους ένα πολύ επιλεκτικό Τελ Αβίβ για το ποιες ξένες μπότες θα περιπολήσουν στα κατεχόμενά τους.

Για τους ειδικούς το κρίσιμο ερώτημα είναι τι είδους δύναμη είναι τελικά η ISF, ειρηνευτική ή μια πολυεθνική αστυνομική δύναμη από την οποία αναμένεται να πυροβολεί μαχητές της Χαμάς όταν χρειάζεται.

Το Ισραήλ έχει δείξει ότι είναι αρνητικό σε μια ειρηνευτική δύναμη σαν εκείνη του ΟΗΕ που αναπτύχθηκε στον Λίβανο (UNIFIL) η οποία είχε ρόλο παρακολούθησης και όχι αντιμετώπισης της Χεζμπολάχ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Foreign Policy κανένας από τους συμμάχους των ΗΠΑ και τους Άραβες εταίρους δεν έχει δείξει προθυμία να στείλει στρατεύματα για να αστυνομεύσουν τη Χαμάς, εάν αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει τη Χαμάς

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί, όπως φαίνεται να συμβαίνει, τότε είναι απίθανο οποιαδήποτε κράτη -Δυτικά ή αραβικά- να θελήσουν να στείλουν στρατεύματα στη Γάζα» αναφέρει το περιοδικό.

Έχοντας καταφέρει ήδη να κινητοποιήσει τουλάχιστον 7.000 μαχητές την πρώτη ημέρα της πιο πρόσφατης κατάπαυσης του πυρός, θα μπορούσε να αποδειχθεί ισχυρός αντίπαλος απέναντι σε μια ISF που ακόμη δεν έχει καθορισμένο απαιτούμενο αριθμό στρατευμάτων.

Η Ινδονησία είναι η μόνη χώρα που έχει προσφερθεί να στείλει 20.000 στρατιώτες.

Ισραηλινοί πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι πάντως δεν αναμένουν η Χαμάς να αφοπλιστεί. «Από τον τρόπο που σκοτώνουν ανθρώπους, δεν βλέπω να αφοπλίζονται», δήλωσε ο Τζόναθαν Κονρίκους, πρώην εκπρόσωπος των IDF και ανώτερος συνεργάτης στο Foundation for Defense of Democracies.

«Αν δεν υπάρξει στρατιωτική πίεση, δεν πιστεύω ότι θα αφοπλιστούν», είπε ο Γιόσι Κουπερβάσερ, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Έρευνας των IDF. «Προς το παρόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει [πίεση], επειδή ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει ο πόλεμος να συνεχιστεί». Σύμφωνα με τον ίδιο αφοπλιστεί η οργάνωση εξαρτάται από την Τουρκία και το Κατάρ.

Ποντάρει πως ίσως οι δύο χώρες την πιέσουν τελικά «επειδή, αν δεν αποδώσουν, διάφορα πράγματα που τους έχουν υποσχεθεί οι Αμερικανοί δεν πρόκειται απαραίτητα να υλοποιηθούν. Άρα πρέπει να αποδώσουν και να αποδείξουν ότι πράγματι έχουν επιρροή στη Χαμάς».

Το δε Κατάρ έχει ανάγκη την πρόσφατη συμφωνία ασφαλείας με τις ΗΠΑ και η δε Τουρκία θέλει προηγμένα μαχητικά F-16 από τις ΗΠΑ και επιδιώκει να βρίσκεται στο τραπέζι ως κορυφαίος παράγοντας επιρροής της περιοχής.

Πρόθυμοι και μη πρόθυμοι

Οι μη πρόθυμοι για αποστολή στρατευμάτων είναι σίγουρα περισσότεροι: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, είπε ότι η χώρα του δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στη Γάζα. Ο δε Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πρόθυμος να εκπαιδεύσει παλαιστινιακές δυνάμεις ώστε να αναλάβουν την ασφάλεια της Γάζας, αλλά δεν δεσμεύεται με αποστολή στρατού.

Τα αραβικά κράτη είναι τα λιγότερο πιθανό να σηκώσουν όπλα κατά της Χαμάς. «Οι Άραβες εταίροι μας δεν θα πυροβολούν τη Χαμάς, αυτό το ξέρουμε», είπε ο Εράν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ. «Αν τρέχουμε γύρω στη Γάζα σε περιπολίες με όπλα, αυτό δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα ήθελε να εμπλακεί καμία χώρα.» είπε πρόσφατα ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας στο BBC.

Η Αίγυπτος είναι πιθανό να ηγηθεί της ISF, με την Ιορδανία επίσης να συμμετέχει, αλλά μόνο η Ινδονησία έχει προσφερθεί να στείλει 20.000 στρατιώτες. Το Πακιστάν, είναι ανάμεσα στους πιθανούς υποψήφιους, όπως και το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία. Από τους Ευρωπαίους, η Ιταλία έχει πει ότι θα ήταν έτοιμη να στείλει στρατεύματα, αλλά ως μέρος ειρηνευτικής αποστολής, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ποιους θέλουν οι Ισραηλινοί

Το ποιά στρατεύματα θα συμμετέχουν τελικά, είναι και στο χέρι του Ισραήλ που κατέχει τα παλαιστινιακά εδάφη παράνομα από το 1967.

«Προτιμά δυνάμεις από φιλικές αραβικές χώρες με τις οποίες διατηρεί καλές σχέσεις, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία και τα ΗΑΕ. Όλες αυτές οι χώρες έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, την οποία το Ισραήλ θεωρεί πηγή του ισλαμικού τζιχάντ. Οι ρίζες της Χαμάς ανάγονται στο παλαιστινιακό σκέλος της οργάνωσης» σημειώνει το Foreign Policy.

Ο Λέρμαν είπε ότι οι Ισραηλινοί θα καλωσόριζαν «Ινδονήσιους και Αζέρους», ενώ η χώρα του θα αποδεχτεί τη συμμετοχή της Ιταλίας στην ISF, καθώς η Ρώμη δεν αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος.

«Δεν θέλουν χρήσιμους ηλίθιους»

Ωστόσο, στο Ισραήλ δεν είναι βέβαιοι για τους Πακιστανούς θεωρώντας τους ότι βρίσκονται πιο κοντά στην Τουρκία και ΗΑΕ παρά στην Αίγυπτο. «Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρείται ευρέως υποστηρικτής της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και της Χαμάς. Κατά την ισραηλινή άποψη, μια τουρκική δύναμη στο έδαφος της Γάζας θα ενίσχυε τη Χαμάς και θα ενδυνάμωνε την απειλή ασφαλείας, αντί να τη μειώσει» αναφέρει το Foreign Policy.

Όσο για το Κατάρ δεν τίθεται θέμα, ότι θεωρείται υποστηρικτής της Χαμάς, οπότε απορρίπτεται. Σύμφωνα με τον Κόμπι Μιχαέλ, ειδικός στις επιχειρήσεις οικοδόμησης κράτους και ανώτερος ερευνητής στο Institute for National Security Studies, αν Τούρκοι ή Καταριανοί στρατιώτες αποτελέσουν μέρος της ISF, τότε θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη Χαμάς αντί να τη διαλύσουν.

Επίσης, το Ισραήλ είναι επιφυλακτικό για βρετανικό και γαλλικό ρόλο. «Δυστυχώς, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τους Βρετανούς και τους Γάλλους. Υπήρξαν “χρήσιμοι ηλίθιοι” για τη Χαμάς», είπε ο Κουπερβάσερ. «Όμως υπάρχουν αρκετές χώρες στην Ευρώπη που εμπιστευόμαστε, όπως η Πολωνία και η Τσεχία και άλλες χώρες στην Κεντρική Ευρώπη. Ελπίζω να συμβάλουν.»

Μια δύναμη κατά των συμμοριών

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ πιέζουν για ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που να ζητά τη δημιουργία μιας δύναμης με εντολή ΟΗΕ, παρόμοιας με την πολυεθνική Δύναμη Καταστολής Συμμοριών στην Αϊτή, η οποία έχει εξουσιοδότηση χρήσης όπλων.

Όμως η Αίγυπτος, που αναμένεται να ηγηθεί της αποστολής, στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Πιστεύει ότι η ISF θα πρέπει να μπορεί να διατηρεί την ασφάλεια, αλλά όχι να πολεμά οποιεσδήποτε ένοπλες φατρίες στη Γάζα. Ορισμένα ρεπορτάζ υποδηλώνουν ότι η Αίγυπτος προωθεί μια μακροχρόνια κατάπαυση του πυρός που θα επιτρέπει στη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα και να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά υπό την επίβλεψη μιας Διεθνούς Μεταβατικής Αρχής για τη Γάζα.

Μια Γάζα μέσα στη Γάζα

Σύμφωνα, όμως με τον Λέρμαν υπάρχει και μια άλλη πιθανή λύση: Να επιτραπεί σιωπηρά στη Χαμάς να κρατήσει την περιοχή που ελέγχει σήμερα, περίπου το 47% της Γάζας, όπου ζει και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της, ενώ το Ισραήλ θα παραδώσει το υπόλοιπο 53% που κατέχει στην ISF. Κατόπιν, μαζί με διεθνείς εταίρους, ο ΟΗΕ και το Ισραήλ θα μπορούσαν να αναπτύξουν οικονομικά Γάζα που διοικείται από την ISF.

Ο Λέρμαν το αποκάλεσε «μια νέα Γάζα, μέσα στη Γάζα», που θα προσέφερε στους Παλαιστινίους τα οικονομικά μερίσματα της ειρήνης. «Μόλις οι Παλαιστίνιοι δουν ότι αυτό το μέρος της Γάζας προσφέρει καλύτερη ζωή, ο πληθυσμός θα αρχίσει να μετακινείται από τις περιοχές που ελέγχει η Χαμάς προς τη νέα Γάζα», είπε.

«Αν η Γάζα χωριστεί στα δύο, όπως εκτιμά ο Λέρμαν, οι διεθνείς δυνάμεις ενδέχεται πράγματι να βρουν ευκολότερη την ανάπτυξη σε περιοχές όπου απουσιάζει η Χαμάς. Ωστόσο, αυτό προς το παρόν δεν βρίσκεται στο τραπέζι—τουλάχιστον όχι επισήμως—καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση εξακολουθεί να απαιτεί τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και τον αποκλεισμό της από οποιονδήποτε ρόλο στο μέλλον της Γάζας» καταλήγει το Foreign Policy.