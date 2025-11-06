Γάζα: Οι ΗΠΑ καταθέτουν ψήφισμα με το σχέδιο Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Ψήφισμα για το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα καταθέτουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ οι ΗΠΑ, αναφερόμενες στο «όραμα του Προέδρου (Τραμπ) για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, «ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ πρέσβης Μάικλ Γουόλτς συναντήθηκε με τα εκλεγμένα Μη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας – δηλαδή τους πρέσβεις της Αλγερίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Γουιάνας, του Πακιστάν, του Παναμά, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Σιέρα Λεόνε, της Σλοβενίας και της Σομαλίας» για να τους ενημερώσει για το ψήφισμα που προωθούν οι ΗΠΑ για τη Γάζα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).
Οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για «περιφερειακή στήριξη προς το ψήφισμα» που υποβάλλουν για τη Γάζα στο ΣΑ του ΟΗΕ
Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία στην ίδια συνάντηση της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, γεγονός που, όπως υπογραμμίστηκε στην ανακοίνωση, «αποδεικνύει την περιφερειακή στήριξη προς το ψήφισμα που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα».
Το ψήφισμα «χαιρετίζει το Συμβούλιο Ειρήνης και εξουσιοδοτεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» που προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 ημερών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα.
Το σχέδιο περιλαμβάνει τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την «απελευθέρωση όλων των ομήρων», ανοίγοντας τον δρόμο για «μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα Γάζα».
«Ιστορική ευκαιρία»
Η ανακοίνωση καταλήγει με έμφαση στη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας ότι «υπό τη δυναμική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν ξανά αποτελέσματα στα Ηνωμένα Εθνη – όχι ατελείωτες συζητήσεις».
Και τονίζεται ότι τα εμπλεκόμενα μέρη «αδράχνουν αυτήν την ιστορική ευκαιρία για να τερματίσουν δεκαετίες αιματοχυσίας και να καταστήσουν το όραμα του Προέδρου για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή πραγματικότητα».
Πηγή: ΑΠΕ
