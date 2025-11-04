Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε τη Δευτέρα σε αρκετά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ένα προσχέδιο απόφασης για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης στη Γάζα, με διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, κι ενώ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς παραμένει εύθραυστη από τότε που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα παραβιάσει την εκεχειρία, μεταξύ άλλων και την περασμένη εβδομάδα, όταν εξαπέλυσε νέο γύρο φονικών επιθέσεων, σκοτώνοντας πάνω από 100 ανθρώπους — μεταξύ αυτών 46 παιδιά — πριν «επανέλθει» στην εκεχειρία. Συνολικά, τουλάχιστον 236 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Το προσχέδιο απόφασης, που έστειλε ο Τραμπ σε μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ, σύμφωνα με αντίγραφο που εξασφάλισε το Axios χαρακτηρίζεται ως «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΑΛΛΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟ». Θα έδινε στις ΗΠΑ και σε άλλες συμμετέχουσες χώρες ευρεία εντολή να διοικήσουν τη Γάζα και να παρέχουν ασφάλεια έως το τέλος του 2027, με δυνατότητα παράτασης μετά από αυτό.

Το προσχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για διαπραγματεύσεις τις επόμενες ημέρες μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με στόχο να τεθεί σε ψηφοφορία εντός των επόμενων εβδομάδων και να αναπτυχθούν τα πρώτα στρατεύματα στη Γάζα μέχρι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας (ISF) θα είναι «δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική αποστολή».

Η δύναμη θα περιλαμβάνει στρατεύματα από διάφορες συμμετέχουσες χώρες και θα συγκροτηθεί σε διαβούλευση με το «Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας», του οποίου πρόεδρος, όπως έχει δηλώσει, θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το προσχέδιο προβλέπει επίσης ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον έως το τέλος του 2027.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ISF θα έχει ως αποστολή την ασφάλεια των συνόρων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την προστασία των αμάχων και των ανθρωπιστικών διαδρόμων, καθώς και την εκπαίδευση μιας νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, με την οποία θα συνεργάζεται στην αποστολή της.

Αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμός της Χαμάς

Η ISF θα επιδιώξει επίσης «τη σταθεροποίηση του περιβάλλοντος ασφάλειας στη Γάζα, εξασφαλίζοντας τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης «της καταστροφής και της αποτροπής επανακατασκευής στρατιωτικών, τρομοκρατικών και επιθετικών υποδομών, καθώς και της οριστικής απόσυρσης όπλων από μη κρατικές ένοπλες ομάδες», όπως αναφέρει το προσχέδιο.

Αυτό υποδηλώνει ότι η εντολή περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, εάν η ίδια ή μέλη της δεν το πράξουν οικειοθελώς.

Το προσχέδιο προβλέπει επίσης ότι η ISF θα μπορεί να αναλάβει «επιπλέον καθήκοντα, εφόσον χρειαστεί, για την υποστήριξη της συμφωνίας για τη Γάζα».

Η ISF προορίζεται να παρέχει ασφάλεια στη Γάζα κατά τη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία το Ισραήλ θα αποσύρεται σταδιακά από επιπλέον τμήματα της Γάζας, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή θα προχωρεί σε μεταρρυθμίσεις που θα της επιτρέψουν να αναλάβει τη μακροπρόθεσμη διοίκηση της περιοχής.

Χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν εκφράσει προθυμία να συνεισφέρουν στρατεύματα, σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ του Axios.

Γάζα: Η διεθνής δύναμη θα μπορεί «να χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση της εντολής της»

Το προσχέδιο αναφέρει ότι η ISF θα αναπτυχθεί στη Γάζα «υπό ενιαία διοίκηση αποδεκτή από το Συμβούλιο Ειρήνης».

Τονίζεται ότι η δημιουργία της δύναμης και οι επιχειρήσεις της θα γίνουν «σε στενή διαβούλευση και συνεργασία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ».

Η δύναμη θα έχει εξουσιοδότηση «να χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση της εντολής της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Το προσχέδιο καλεί επίσης στην ενδυνάμωση του Συμβουλίου Ειρήνης ως «μεταβατικής διοικητικής αρχής διακυβέρνησης», που θα καθορίζει προτεραιότητες και θα συγκεντρώνει χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να ολοκληρώσει ικανοποιητικά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της και να λάβει έγκριση από το Συμβούλιο Ειρήνης.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Συμβούλιο Ειρήνης θα «επιβλέπει και θα υποστηρίζει μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική, απολιτική επιτροπή ικανών Παλαιστινίων από τη Γάζα, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις καθημερινές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι αναμένει το Συμβούλιο Ειρήνης να τεθεί σε λειτουργία πριν από τη δημιουργία της τεχνοκρατικής επιτροπής.

Το προσχέδιο αναφέρει επίσης ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα παρέχεται από οργανισμούς που συνεργάζονται με το Συμβούλιο Ειρήνης — συμπεριλαμβανομένων του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Οποιοσδήποτε οργανισμός κάνει κακή χρήση ή εκτροπή της βοήθειας θα αποκλείεται.