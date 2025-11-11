Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Δευτέρα σε ομιλία του στην Κνέσετ, τη Βουλή της χώρας του, πως η αναμέτρηση με τους εχθρούς του Ισραήλ, ειδικά στον Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει (φωτογραφία του Reuters/Ronen Zvulun, επάνω, από την ομιλία του Νετανιάχου).
Στην ομιλία, που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο κ. Νετανιάχου υποστήριξε πως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ακόμη πως η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να επιβάλει την τήρηση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκαν υπό πίεση των ΗΠΑ με «σιδηρά πυγμή».
Οι ανησυχίες εντείνονται στον Λίβανο για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.
Παρά την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή για σχεδόν έναν χρόνο, το Ισραήλ, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ πως ανασυγκροτεί τον στρατιωτικό της βραχίονα, εξαπολύει σχεδόν καθημερινά αεροπορικές επιδρομές, κατά κανόνα φονικές, στη λιβανική επικράτεια.
Με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση του Ισραήλ απαιτεί τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τη Βηρυτό, με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Τομ Μπαράκ να διαμηνύει πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει περαιτέρω μέτρα αν το κίνημα δεν συμμορφωθεί.
Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ήταν η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς, ειδικά η επιχείρηση για να καταληφθεί η πόλη της Γάζας, κι η διπλωματική πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης για την απομόνωση του παλαιστινιακού κινήματος σε διεθνές επίπεδο τα στοιχεία που υπήρξαν κλειδιά για να επαναπατριστούν οι εναπομείναντες όμηροι στη ζωή κι οι περισσότεροι αποβιώσαντες.
Παραπλανητική εικόνα
Επικριτές του πρωθυπουργού Νετανιάχου, συμπεριλαμβανομένων συγγενών ομήρων, κατηγορούν τον κ. Νετανιάχου ότι παρουσιάζει εντελώς παραπλανητική εικόνα κι επιχειρηματολογούν πως θα μπορούσε να είχε κλειστεί συμφωνία πολύ νωρίτερα και να είχαν σωθεί οι ζωές περισσότερων ομήρων.
Βάσει της συμφωνίας, επαναπατρίστηκαν οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι και άλλοι 24 αποβιώσαντες. Μένουν να εντοπιστούν ακόμη τέσσερα λείψανα ομήρων στα συντρίμμια στον παλαιστινιακό θύλακο, που υπέστη πελώρια καταστροφή τον έναν και πλέον χρόνο πολέμου.
Πηγή: ΑΠΕ
