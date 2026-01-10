Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η Φραν Ντρέσερ θυμάται ότι οκτώ γιατροί έκαναν λάθος διάγνωση όταν είχε καρκίνο της μήτρας και, μετά την υστερεκτομή της, αποδέχτηκε το νέο της πεπρωμένο. Στα 68 της, η «Νταντά» είναι περισσότερο από ικανοποιημένη με τη ζωή της — και σίγουρα έχει βρει τον σκοπό της ζωής της.

Όμως, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο της μήτρας στα 42 της, έπρεπε να αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά. Όπως λέει στο People ήταν δύσκολο στην αρχή, κυρίως επειδή δεν είχε άλλη επιλογή.

«Το σκεφτόταν»

«Το είχα για δύο χρόνια και οκτώ γιατροί έκαναν λάθος διάγνωση», λέει για τον καρκίνο. «Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι υποβλήθηκα σε ριζική υστερεκτομή, πλήρη πλύση της κοιλότητας και μου είπαν ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω παιδιά. Μπαμ! Αλλά δεν μου αρέσει να μου λένε τι μπορώ και τι δεν μπορώ να κάνω, οπότε ήταν ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιώ».

Η ηθοποιός προσθέτει ότι δεν ήξερε εάν τα παιδιά ήταν στα σχέδιά της, αλλά εκείνη την εποχή το σκεφτόταν.

«Το πεπρωμένο μου»

«Ήμουν με έναν άντρα 16 χρόνια νεότερό μου και για πρώτη φορά στη ζωή μου σκέφτηκα ότι α μπορούσα να κάνω παιδιά μαζί του. Αλλά μου έμεναν μόνο πέντε λεπτά γονιμότητας και μου είπαν ότι έπρεπε να καταψύξω ένα έμβρυο. Όμως, γρήγορα εξελίχθηκε σε καρκίνο και τότε αυτή η επιλογή δεν ήταν πλέον εφικτή» λέει.

«Αυτό ήταν το πεπρωμένο μου. Νομίζω ότι είναι δύσκολο για οποιαδήποτε γυναίκα να υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση, αλλά για όσες δεν έχουν κάνει ποτέ παιδιά, όπως εγώ, ήταν σίγουρα ένα πικρό χάπι έπρεπε να καταπιούν».

Νταντά, η συνδικαλίστρια

Ωστόσο, δεν αφέθηκε στη μοίρα της. «Αντ’ αυτού, έγραψα ένα βιβλίο που έγινε μπεστ σέλερ, ίδρυσα την οργάνωση Cancer Schmancer [μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη] και έγινα πρέσβειρα δημόσιας διπλωματίας για το Υπουργείο Εξωτερικών σε θέματα οικογενειακής υγείας», λέει.

Πίεσε το Κογκρέσο να ψηφίσει νόμο για την ενημέρωση των γιατρών και των γυναικών σχετικά με τους γυναικολογικούς καρκίνους, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2007.

«Πραγματικά κατάφερα να περάσω ένα νομοσχέδιο στην Ουάσιγκτον με ομόφωνη συναίνεση, που σημαίνει ότι και οι 100 γερουσιαστές είπαν “Ναι, Φραν!”. Με έστειλαν σε όλες τις συμμαχικές χώρες για να μιλήσω, όπως κάνω μέχρι και σήμερα, αλλά και στις στρατιωτικές βάσεις μας, επειδή οι στρατιωτικοί, και ιδίως οι γυναίκες, δεν υποβάλλονται σε εξετάσεις για καρκίνο».

«Μπορώ να φοράω κόκκινο κραγιόν»

H Ντρέσερ λέει ότι η εμπειρία της από την άσκηση πίεσης την βοήθησε κατά τη διάρκεια της απεργίας του συνδικάτου SAG-AFTRA το 2023, στην οποία ηγήθηκε ως πρόεδρος του συνδικάτου.

«Κάθε φορά που μου έριχναν κάτι, τους το γύριζα πίσω και τελικά συνειδητοποίησαν ότι έχουμε δύναμη» λέει. «Δεν με περίμεναν!»

Θυμάται ότι τότε της συνέστησαν να μην κάνει δηλώσεις στον Τύπο. «Είπα, γάμα τους! Έκανα ένα βίντεο με εμένα να βάζω μακιγιάζ, όπως κάνουν εκατομμύρια γυναίκες κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά, και είπα, “δεν χρειάζεται να μιμηθώ την ανδρική ενέργεια για να ηγηθώ. Μπορώ να ηγηθώ με σοφία, ενσυναίσθηση, διάνοια, και μπορώ ακόμα να φορώ κόκκινο κραγιόν”».

Τώρα συμπρωταγωνιστεί στην υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ταινία Marty Supreme ως μητέρα του Τιμοτέ Σαλαμέ

Η τιμωρία του Χόλιγουντ και η δικαίωση

Αναρωτήθηκε αν αυτό θα είχε αντίκτυπο στην καριέρα της ως ηθοποιού μετά. «Αντιμετώπισα βασιλιάδες», λέει για τις διαπραγματεύσεις της απεργίας. «Αν υπήρχε μαύρη λίστα, μωρό μου, το όνομά μου θα ήταν σε αυτήν. Υπέθεσα ότι δεν θα ξαναδούλευα ποτέ».

Αντ’ αυτού, τώρα συμπρωταγωνιστεί στην υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ταινία Marty Supreme ως μητέρα του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Λέει ότι ήταν στην πραγματικότητα λόγω της απεργίας που έγινε φίλη με τον σκηνοθέτη Τζος Σαφντί.

«Γίναμε φίλοι, γιατί πάντα απαντούσα στα τηλεφωνήματά του», λέει. «Και μετά το Marty Supreme ήταν η επόμενη ταινία που είχε προγραμματίσει, και ο Τζος ένιωσε ότι εγώ και ο Τίμι μοιάζαμε κάπως. Και είπε: «Ξέρω το παρελθόν σου και ξέρω ότι έχεις ένα βάθος που θέλω να αξιοποιήσω για αυτή την ταινία. Ξέρω ότι το έχεις μέσα σου”. Πρέπει να αγαπάς έναν σκηνοθέτη σαν αυτόν. Είναι πάντα οι καλοί».

*Με στοιχεία από people.com